«Молодец, Константин Аркадьевич»

Людям искусства нужно объединиться для противодействия нападкам, которые происходят под предлогом «борьбы за нравственность». Сейчас они разобщены и позволяют себе клеветать и доносить друг на друга, заявил народный артист России, руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин 24 октября на Всероссийском театральном форуме.

Фактически, Райкин выступил как с критикой государственной политики в области культуры, полагая, что власть должна не вмешиваться в искусство, а помогать, создавать условия для творчества, так и с адресованным коллегам призывом к объединению усилий. Он напомнил о «цеховой солидарности», особенно, по его мнению, важной перед угрозой «посягательств на свободу творчества» и признаков пересмотра позиции государства по поводу запрета цензуры.

По оценке Райкина, можно говорить о том, что Россию хотят «вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена – в сталинские времена», и потому творческих людям необходимо объединиться, чтобы не позволить «прогнуть искусство под интересы власти».

«Потому что словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Верю, что они проплачены. Так что — это группки мерзких людей, которые борются незаконными мерзкими путями за нравственность, видите ли», – объяснил артист.

По его мнению, никаким общественным организациям вообще не следует бороться за нравственность в искусстве. «Искусство имеет достаточно фильтров из режиссеров, художественных руководителей, критиков, души самого художника. Это носители нравственности. Не надо делать вид, что власть – это единственный носитель нравственности и морали. Это не так», – убежден он.

Отрывки из выступления Райкина (запись можно послушать на странице в социальной сети Facebook на странице Ассоциации театральных критиков, на сайте радиостанции «Эхо Москвы», а расшифровку – посмотреть на сайте «Медузы») широко разошлись в социальных сетях и вызвали значительный эмоциональный отклик.

Преобладающим тоном замечаний был тон сочувственный, одобрительный и даже восхищенный. Многие сравнивали Константина Райкина с его отцом, известным всей стране артистом Аркадием Райкиным. Напомним, в течение десятилетий Аркадия Райкина воспринимали не только как выдающегося артиста, но и как мастера сатиры, который, не идя на формальный конфликт с властями, способен был передать отношение к изображаемым персонажам и социальным явлениям без прямых высказываний.

«Конечно, и, слава Богу, достойный сын своего отца», – прокомментировал слова Райкина Даниил Кислов, главный редактор «Фергана.ру», на своей странице в Facebook. «Хорошо. Очень. Многие говорят: папа бы одобрил. И это важно», – написала Людмила Телень, заместитель директора Президентского центра Бориса Ельцина, приводя ссылку на речь Райкина.

Игорь Фатаев, частный предприниматель, выразил мнение: «Молодец, Константин Аркадьевич. Не только талантливый артист и режиссер, но и гражданин.» «Таких выступлений должно быть больше и чаще. А то действительно страшно становится», – отреагировала москвичка Александра Мартьянова. «Мы все это все знаем и понимаем, только на кухне. А здесь публично. Это важно», – пояснила она.

«Райкин молодец, озвучил, что времена страшные. А почему? Потому, что фильм Германа по роману Стругацких, написанный во времена СССР о фантастической планете, переживающей период Средних веков, как никогда актуален сейчас. Люди неумные не могут смириться со своей участью, им надо все превратить в себя. Чтобы все были такие же, как и они. И, кажется, у них это получается», – полагает Ольга Пальчевская, частный предприниматель.

«Прямо в сердце, в душу, в разум!!! Какая пламенная, честная речь! Ее надо выслушать и прочитать КАЖДОМУ!», – убеждена читательница группы Ассоциации театральных критиков Лилия Гусман. «Не только то, что он говорит, но и то, как! Иногда мне кажется, что ЭТОТ Русский язык на грани вымирания. #немногопессимизма», – обращает внимание на выступление Райкина Надежда Янкелевич, программный директор «Радио Маяк».

В то же время некоторые пользователи допускали, что причиной подобных высказываний стало в первую очередь отсутствие финансирования «Сатирикона». «Вы ошибаетесь. Его возмутило закрытие фотовыставки. А после закрытия спектакля просто прорвало. Деньги не при чем», – возражает на это москвичка Людмила Нецветаева.

Другие спорят с самой сутью рассуждений артиста. «Так-то странно выглядит – денег дайте, а мы на ваши деньги будем делать что хотим и вас спрашивать не будем. А если спросите, куда деньги ушли, так нечего нашу свободу ограничивать. А свары в художественной среде были и будут всегда. Уж так они устроены, люди искусства. Ревнивы, ограничены своим мирком, считают что кормить их должен кто-то другой, а они существуют исключительно для самовыражения. Лучше не знать их в реальной жизни, ограничившись экранными или сценическими образами», – считает Елена Турбовская.

«Интересный дуализм, или как его, модное слово... амбивалентность, во! С одной стороны "не позволим цензуру!, нет наездам на свободу слова!", с другой "не будем выносить сор из избы, незачем выносить конфликты в СМИ, не дадим, понимаешь ли, врагам поводов, накипело – обсуди на кухне!". Не уж то призывает к негласной внутрицеховой цензуре?», – указывает на некоторые противоречия в доводах Райкина пользователь под именем Антон Хмель.

Не все согласны с тем, что подобные высказывания вообще стоило делать. «Говорить о нравственности после того, как что-то коснулось тебя самого, это не в духе самой нравственности. Да и сама речь больше напоминает "Если кто-то кое-где еще порой честно жить не хочет". Когда слушаешь такую песню, понимаешь, что ее исполнитель считает, что в целом все хорошо. А если все хорошо, то и лучшего желать не надо. Каждый сам решает, каким ему быть. Нет правды в цеховой солидарности. Но нет ее и выше. Для меня все это ясно, как простая гамма», – убежден, например, москвич Павел Алымов, выпускник МВТУ имени Баумана.

Некоторые усматривают в поступке Райкина не желание высказать свою гражданскую позицию, а стремление лишь произвести впечатление гражданского активиста, возникшее после того, как перестало хватать неких выделяемых, по их мнению, государством средств. Они расценили его высказывания как излишне пафосные и приписывают руководителю «Сатирикона» корыстные мотивы, связанные с финансовыми сложностями театра.

Напомним, о том, что «Сатирикон» оказался под угрозой закрытия из-за финансовых проблем, Константин Райкин заявил на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС 19 октября. По его словам, из-за ремонта здания театра «Сатирикон» уже долгое время вынужден тратить свои средства на аренду другого помещения и практически не может функционировать.

К ситуации многие отнеслись неоднозначно. Высказывались подозрения, что средства у театра отсутствуют, но наличествуют у самого Райкина – он якобы получает их от «Райкин-Плаза». Эти подозрения опровергались сообщениями о том, что строительство центра было согласовано под условием вложений в развитие театра, и что на эти-то деньги и проводится ремонт его здания. В то же время пользователи соцсетей напоминали, что многие театры вообще не получают финансирования, но как-то выходят из положения.

Предпринимательница Елена Лукутина из Москвы тогда заметила: «Очень много частных театров живут без госфинансирования и, ничего, собирают полные залы. Халява развращает. Пусть будут равные условия для всех.»

«Насколько я понимаю, театр – это кузница киноактеров. Так может ему не ходить куда-то тупо за деньгами, а начать думать о том, как зарабатывать деньги театру, поставляя свои кадры в кино? В футболе эта практика получила широкое распространение. Кино без актеров не кино. А отличное (малобюджетное, но прибыльное и главное смотрибельное) кино без отличных актеров тем более. Короче речь идет о том, чтобы поставить на широкую конвеерную линию производство кинофильмов с использованием "купленных" у театра актеров.

А то, как я погляжу, в качестве киноактеров в последнее время кто только не выступает. Даже уже юмористы и певцы в киноактеры подались», – внес другое предложение политолог Артур Устян.

Теперь же, после выступления Райкина перед коллегами, пользователи соцсетей, отметившие, что он призвал защищать выставки и спектакли от групп «оскорбленных», грустно резюмировали: «Скоро останется без театра...»

«Затравят теперь, как Макаревича, – написал журналист Сергей Путилов. И тут же объяснил, почему считает, что сказать это для Райкина все же стоило. – Смелый поступок. Лично я снова воспрянул, что не все еще потеряно для этого поколения, страны. Пока есть такие, как Константин Райкин.»