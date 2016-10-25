Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 октября 2016, вторник, 16:25
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
25 октября 2016, 14:33
культура театр

«Молодец, Константин Аркадьевич»

Выступление Константина Райкина на VII съезде Союза театральных деятелей России
Выступление Константина Райкина на VII съезде Союза театральных деятелей России
Скриншот видео

Людям искусства нужно объединиться для противодействия нападкам, которые происходят под предлогом «борьбы за нравственность». Сейчас они разобщены и позволяют себе клеветать и доносить друг на друга, заявил народный артист России, руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин 24 октября на Всероссийском театральном форуме.

Фактически, Райкин выступил как с критикой государственной политики в области культуры, полагая, что власть должна не вмешиваться в искусство, а помогать, создавать условия для творчества, так и с адресованным коллегам призывом к объединению усилий. Он напомнил о «цеховой солидарности», особенно, по его мнению, важной перед угрозой «посягательств на свободу творчества» и признаков пересмотра позиции государства по поводу запрета цензуры.

По оценке Райкина, можно говорить о том, что Россию хотят «вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена – в сталинские времена», и потому творческих людям необходимо объединиться, чтобы не позволить «прогнуть искусство под интересы власти».

«Потому что словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Верю, что они проплачены. Так что — это группки мерзких людей, которые борются незаконными мерзкими путями за нравственность, видите ли», – объяснил артист.

По его мнению, никаким общественным организациям вообще не следует бороться за нравственность в искусстве. «Искусство имеет достаточно фильтров из режиссеров, художественных руководителей, критиков, души самого художника. Это носители нравственности. Не надо делать вид, что власть – это единственный носитель нравственности и морали. Это не так», – убежден он.

Отрывки из выступления Райкина (запись можно послушать на странице в социальной сети Facebook на странице Ассоциации театральных критиков, на сайте радиостанции «Эхо Москвы», а расшифровку – посмотреть на сайте «Медузы») широко разошлись в социальных сетях и вызвали значительный эмоциональный отклик.

 

Преобладающим тоном замечаний был тон сочувственный, одобрительный и даже восхищенный. Многие сравнивали Константина Райкина с его отцом, известным всей стране артистом Аркадием Райкиным. Напомним, в течение десятилетий Аркадия Райкина воспринимали не только как выдающегося артиста, но и как мастера сатиры, который, не идя на формальный конфликт с властями, способен был передать отношение к изображаемым персонажам и социальным явлениям без прямых высказываний.

«Конечно, и, слава Богу, достойный сын своего отца», – прокомментировал слова Райкина Даниил Кислов, главный редактор «Фергана.ру», на своей странице в Facebook. «Хорошо. Очень. Многие говорят: папа бы одобрил. И это важно», – написала Людмила Телень, заместитель директора Президентского центра Бориса Ельцина, приводя ссылку на речь Райкина.

Игорь Фатаев, частный предприниматель, выразил мнение: «Молодец, Константин Аркадьевич. Не только талантливый артист и режиссер, но и гражданин.» «Таких выступлений должно быть больше и чаще. А то действительно страшно становится», – отреагировала москвичка Александра Мартьянова. «Мы все это все знаем и понимаем, только на кухне. А здесь публично. Это важно», – пояснила она.

«Райкин молодец, озвучил, что времена страшные. А почему? Потому, что фильм Германа по роману Стругацких, написанный во времена СССР о фантастической планете, переживающей период Средних веков, как никогда актуален сейчас. Люди неумные не могут смириться со своей участью, им надо все превратить в себя. Чтобы все были такие же, как и они. И, кажется, у них это получается», – полагает Ольга Пальчевская, частный предприниматель.

«Прямо в сердце, в душу, в разум!!! Какая пламенная, честная речь! Ее надо выслушать и прочитать КАЖДОМУ!», – убеждена читательница группы Ассоциации театральных критиков Лилия Гусман. «Не только то, что он говорит, но и то, как! Иногда мне кажется, что ЭТОТ Русский язык на грани вымирания. #немногопессимизма», – обращает внимание на выступление Райкина Надежда Янкелевич, программный директор «Радио Маяк».

В то же время некоторые пользователи допускали, что причиной подобных высказываний стало в первую очередь отсутствие финансирования «Сатирикона». «Вы ошибаетесь. Его возмутило закрытие фотовыставки. А после закрытия спектакля просто прорвало. Деньги не при чем», – возражает на это москвичка Людмила Нецветаева.

Другие спорят с самой сутью рассуждений артиста. «Так-то странно выглядит – денег дайте, а мы на ваши деньги будем делать что хотим и вас спрашивать не будем. А если спросите, куда деньги ушли, так нечего нашу свободу ограничивать. А свары в художественной среде были и будут всегда. Уж так они устроены, люди искусства. Ревнивы, ограничены своим мирком, считают что кормить их должен кто-то другой, а они существуют исключительно для самовыражения. Лучше не знать их в реальной жизни, ограничившись экранными или сценическими образами», – считает Елена Турбовская.

«Интересный дуализм, или как его, модное слово... амбивалентность, во! С одной стороны "не позволим цензуру!, нет наездам на свободу слова!", с другой "не будем выносить сор из избы, незачем выносить конфликты в СМИ, не дадим, понимаешь ли, врагам поводов, накипело – обсуди на кухне!". Не уж то призывает к негласной внутрицеховой цензуре?», – указывает на некоторые противоречия в доводах Райкина пользователь под именем Антон Хмель.

Не все согласны с тем, что подобные высказывания вообще стоило делать. «Говорить о нравственности после того, как что-то коснулось тебя самого, это не в духе самой нравственности. Да и сама речь больше напоминает "Если кто-то кое-где еще порой честно жить не хочет". Когда слушаешь такую песню, понимаешь, что ее исполнитель считает, что в целом все хорошо. А если все хорошо, то и лучшего желать не надо. Каждый сам решает, каким ему быть. Нет правды в цеховой солидарности. Но нет ее и выше. Для меня все это ясно, как простая гамма», – убежден, например, москвич Павел Алымов, выпускник МВТУ имени Баумана.

Некоторые усматривают в поступке Райкина не желание высказать свою гражданскую позицию, а стремление лишь произвести впечатление гражданского активиста, возникшее после того, как перестало хватать неких выделяемых, по их мнению, государством средств. Они расценили его высказывания как излишне пафосные и приписывают руководителю «Сатирикона» корыстные мотивы, связанные с финансовыми сложностями театра.

Напомним, о том, что «Сатирикон» оказался под угрозой закрытия из-за финансовых проблем, Константин Райкин заявил на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС 19 октября. По его словам, из-за ремонта здания театра «Сатирикон» уже долгое время вынужден тратить свои средства на аренду другого помещения и практически не может функционировать.

 
Константин Райкин в спектакле "Человек из ресторана"                         Театр "Сатирикон"

К ситуации многие отнеслись неоднозначно. Высказывались подозрения, что средства у театра отсутствуют, но наличествуют у самого Райкина – он якобы получает их от «Райкин-Плаза». Эти подозрения опровергались сообщениями о том, что строительство центра было согласовано под условием вложений в развитие театра, и что на эти-то деньги и проводится ремонт его здания. В то же время пользователи соцсетей напоминали, что многие театры вообще не получают финансирования, но как-то выходят из положения.

Предпринимательница Елена Лукутина из Москвы тогда заметила: «Очень много частных театров живут без госфинансирования и, ничего, собирают полные залы. Халява развращает. Пусть будут равные условия для всех.»

«Насколько я понимаю, театр – это кузница киноактеров. Так может ему не ходить куда-то тупо за деньгами, а начать думать о том, как зарабатывать деньги театру, поставляя свои кадры в кино? В футболе эта практика получила широкое распространение. Кино без актеров не кино. А отличное (малобюджетное, но прибыльное и главное смотрибельное) кино без отличных актеров тем более. Короче речь идет о том, чтобы поставить на широкую конвеерную линию производство кинофильмов с использованием "купленных" у театра актеров. 

А то, как я погляжу, в качестве киноактеров в последнее время кто только не выступает. Даже уже юмористы и певцы в киноактеры подались», – внес другое предложение политолог Артур Устян.

Теперь же, после выступления Райкина перед коллегами, пользователи соцсетей, отметившие, что он призвал защищать выставки и спектакли от групп «оскорбленных», грустно резюмировали: «Скоро останется без театра...»

«Затравят теперь, как Макаревича, – написал журналист Сергей Путилов. И тут же объяснил, почему считает, что сказать это для Райкина все же стоило. – Смелый поступок. Лично я снова воспрянул, что не все еще потеряно для этого поколения, страны. Пока есть такие, как Константин Райкин.»

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Полиция в Германии
В Германии прошла спецоперация по поимке примкнувших к ИГ россиян
Сессия Совета по правам человека при ООН
Кремль призвал СПЧ ООН быть более активным в сфере «зверств»
Владислав Сурков
Песков заявил о стремлении «приписать» Суркову план возвращения Донбасса
Катастрофа во Внуково
МАК обнародовал причины катастрофы самолета главы Total во Внуково
Элина Бажаева
С дочерью миллиардера проведут беседу в МГИМО после ее фразы о «рашке»
16:20 У «черного ящика» разбившегося на Ямале Ми-8 не хватило памяти для записи аварии
16:14 Медведев вывел из-под эмбарго некоторых рыб и молодь креветки
16:00 Полиция объяснила россиянам правила поведения при предложении взятки
15:56 В «Сколково» cтартует Форум «Открытые инновации»
15:51 Россия потребовала присутствия своих представителей на вскрытии проб с ОИ-2014

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эдуард Багиров
Эдуард Багиров
25 октября 1975 года родился Эдуард Багиров, писатель и блогер.
15:28 Суд продлил арест журналисту РБК Соколову
15:25 Осужденный из «Черного дельфина» впервые совершил побег
15:12 «Аэрофлот» отсудит 120 млн долларов у бывшего замглавы компании
14:57 Власти Киргизии признались в отсутствии подлинника конституции
14:54 Синие листья помогают растению эффективнее использовать солнечный свет
14:49 СБУ допросила Савченко из-за ее переговоров с сепаратистами
14:36 Обладатель Кубка Стэнли стал таксистом в Uber
14:27 Красноярские подростки получили по 8 лет колонии за убийство бомжа
14:07 Песков обвинил западные СМИ в нежелании освещать деятельность РФ в Сирии
14:06 В Кремле заявили о праве влиять на финансируемое государством искусство
13:45 С дочерью миллиардера проведут беседу в МГИМО после ее фразы о «рашке»
13:38 В Германии прошла спецоперация по поимке примкнувших к ИГ россиян
13:30 Кремль призвал СПЧ ООН быть более активным в сфере «зверств»
13:19 МАК обнародовал причины катастрофы самолета главы Total во Внуково
13:18 Песков заявил о стремлении «приписать» Суркову план возвращения Донбасса
13:13 Астрономическое открытие совершили восемь любителей
13:06 Генпрокуратура опровергла слухи о работе родителей «хабаровских живодерок» в органах
12:58 Мосгорсуд подтвердил приговор Павленскому за поджог двери ФСБ
12:57 Суд оправдал осужденную за отношения с 13-летним
12:50 РАН займется созданием лунной обсерватории
12:30 СФ обсудит снижение возраста ответственности за жестокое обращение с животными
12:29 Лавров рассказал о возможности продления «Турецкого потока» до Европы
12:23 Синоптики предсказали «разрушительный ураган» в Краснодарском крае
12:08 Убитая учительница из Приморья состояла в отношениях с сыном директора школы
12:06 В ЕГЭ по литературе решили оставить только творческие задания
11:56 Минюст наложит запрет на видеозапись закрытых судебных заседаний
11:45 Две трети россиян высказались против исключения абортов из системы ОМС
11:33 Скончался американский певец Бобби Ви
11:16 СМИ сообщили о планах Моуринью выгнать капитана «Манчестер Юнайтед»
11:13 Сын директора школы мог пойти на убийство из-за долга
11:09 В Рязани установлены личности всех погибших при взрыве газа
10:57 В Таджикистане местный житель получил 20 лет за убийство военного из РФ
10:55 Макфол назвал Wikileaks российским «иностранным агентом»
10:52 Глава Верховного суда рассказал об изменении кодекса судейской этики
10:35 В австралийском парке развлечений погибли четыре человека
10:34 Исследователь «протестного потенциала» в вузах доложил о студенческой ячейке ИГ
10:33 Новым фигурантом дела «Нота-банка» стала московская гадалка
10:04 У здания торгово-промышленной палаты в Анталье произошел взрыв
09:58 Норвегия впервые с 1945 года примет иностранные войска
09:47 В Сочи построят Центр спортивной медицины за 6,6 млрд рублей
09:38 В Приморском океанариуме погибло два дельфина
09:32 ЦБ лишил лицензии петербургский банк «Финансовый капитал»
09:17 В Москве девушка выжила после падения из окна многоэтажки
09:16 «Хабаровским живодеркам» ужесточили статью
09:15 WikiLeaks опубликовал письма главы штаба Клинтон с вложениями
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.