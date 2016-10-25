Топ новостей 25 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Германии по подозрению в причастности к терроризму задержали чеченцев, правозащитники призвали исключить Россию из СПЧ при ООН, а Кремль ответил на критику Константина Райкина цензуры в искусстве.

Сразу в пяти федеральных землях Германии прошли облавы на террористов — в Тюрингии, Гамбурге, Северном Рейне — Вестфалии, Саксонии и Баварии. В тюрингском городе Гера ловили 28-летнего россиянина, который мог присоединиться к группировке ИГ. Помимо него, разыскивали еще 10 мужчин и 3 женщины в возрасте 21-31 года, все они являются уроженцами Чечни, но запрашивали убежище в Германии. В настоящее время они задержаны.

Today's coordinated CT raids targeted 14 Russian nationals (incl 3 women) of Chechen background; explosives seized.https://t.co/JcXj0rhei8 — John Schindler (@20committee) 25 октября 2016 г.

В Германии в ходе антитеррористической операции задержали 14 чеченцев — теперь наверняка в Магдебурге появится мост имени 14 чеченцев... — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 25 октября 2016 г.

Около 80 правозащитных и гуманитарных организаций призвали исключить Россию из Совета по правам человека при ООН за действия страны в Сирии. Их не устроило вето, которое Москва наложила на резолюции о прекращении огня в Алеппо. В ответ в Кремле призвали организации активнее осуждать терроризм. Перспективы выхода из СПЧ при ООН Москва пока не комментирует.

РИА Новости нагло лжет (со слов Чуркина).

По данным ООН, в Алеппо остается не менее 275 000 мирных жителей: https://t.co/r2Pm9baTcW pic.twitter.com/vwvlYWr1hg — Аналитик ЦРУ (@Mortis_Banned) 25 октября 2016 г.

Лавров: Осуждение санкций против России из-за Сирии неприлично. Отвлекает и мешает бомбить. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 25 октября 2016 г.

Еще пять стран поддержали решение ЕС продлить антироссийские санкции. Среди них - Албания, Черногория, Лихтенштейн, Норвегия, а также Украина. Они продлевают санкции против России до 15 марта 2017 года. Россия же исключила некоторые продукты из списка продэмбарго, к примеру, белоногие креветки.

Что касается ущерба для России, то участие Украины в санкциях ЕС по своему значению столь же велико, как участие Лихтенштейна или Албании. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 октября 2016 г.

Когда контрсанкции мешают рыбному бизнесу Геннадия Тимченко, их отменяют https://t.co/2YU3fCoyoG — Alexey Navalny (@navalny) 25 октября 2016 г.

Кремль опроверг подлинность документах, полученных из взломанной почты Владислава Суркова и касающихся плана по возвращению Донбасса. «Знаю Суркова больше десяти лет, ему все время что-то приписывается, то ли нашими хакерами, то ли зарубежными хакерами. Он очень талантливый человек и поэтому, естественно, все стремятся ему что-то приписывать. Чаще всего это не соответствует действительности», — заявил Дмитрий Песков.

Киберхунта выложила сканы паспортов Суркова и его жены, подтвердив взлом его почты https://t.co/XDx0nTDqvS pic.twitter.com/6uVZXwyBd8 — Mikhail Golub (@golub) 25 октября 2016 г.

МАК завершил расследование катастрофы самолета Falcon во Внуково, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Эксперты заявили, что к катастрофе могло привести сочетание факторов, в том числе нарушение в работе служб аэропорта, алкогольное опьянение водителя снегоочистителя, ошибка экипажа самого самолета.

Кремль заявил, что государство вправе «обозначать тему» в тех произведениях искусства, на которые оно выделяет средства, и это не цензура, а государственный заказ. Остальные же произведения не должны нарушать закон, особенно в части экстремизма и провоцирования розни. Так в АП прокомментировали речь худрука «Сатирикона» Константина Райкина, который резко осудил цензуру и то, что с молчаливого согласия властей закрывают театральные постановки и крушат выставки.

Мнение Хирурга о Райкине нам неинтересно. Хотелось бы послушать, что скажет Юрий Лоза. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 25 октября 2016 г.

Дело против двух 17-летних жительниц Хабаровска, которых подозревают в жестоких убийствах животных, переквалифицировано со статьи «жестокое обращение с животными» на более тяжелую — «жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Всего им вменяют 15 эпизодов издевательств. Фигуранткам грозит до 2 лет заключения. В Совфеде предложили снизить возраст ответственности по данным статьям УК.

В Приморье сын директора местной школы убил учительницу. 26-летняя жительница села Покровка пропала 16 октября. Позднее 19-летний обвиняемый рассказал, что он убил девушку из личной неприязни, а ее тело сбросил в реку. Его так и не нашли. В следствии сначала заявили, что мотивом для расправы мог стать долг в 140 тысяч рублей, который молодой человек не выплатил заемщице, однако позднее стало известно, что учительницу и сына директора связывали романтические отношения.

22-летнюю студентку магистратуры МГИМО, дочь миллиардера Элину Бажаеву ждет разъяснительная беседа с ректором после ее фразы в соцсетях «везде лучше, чем в Рашке». Она опубликовала цитату в комментариях к записи в ответ на вопрос о том, где лучше: в США или России. Сама Бажаева утверждает, что говорила лишь о погоде и пробках, а не о ненависти к родине.

Дочь чеченского миллиардера, конечно, не права. В Сирии сейчас, наверное, всё-таки похуже будет, чем у нас. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 25 октября 2016 г.

Патриарх Кирилл предостерег свою паству от погони за лайками в соцсетях. Он уверен, что пользователи могут поддержать и неправильные идеи, а «увлеченный этой виртуальной поддержкой человек теряет жизненные ориентиры». Глава РПЦ предложил свою модель поведения: «двигаться осторожно, чтобы никогда голову не сносило, чтобы не возникало иллюзий: как все свободно, хорошо, легко, просто — он мне сказал, а я ему ответил».

Патриарх Кирилл призывает не терять голову в погоне за лайками в соцсетях. Ставь лайк, если тоже не теряешь голову в погоне за лайками — Ilya Klishin (@Vorewig) 25 октября 2016 г.