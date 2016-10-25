Предвыборное соревнование между двумя непопулярными кандидатами в президенты США – Хиллари Клинтон (от демократов) и Дональдом Трампом (от республиканцев) – подходит к концу. СМИ отмечают ощутимый спад поддержки Трампа.

До выборов осталось две недели, пишет Washington Post, а карта избирательских симпатий выглядит для Трампа все мрачнее. Симпатии по штатам начинают заметно смещаться в пользу Клинтон. Например, изменения происходят в штате Невада, где Трамп большую часть этого года был удивительно популярен. Теперь Клинтон обогнала его там в рейтинге более чем на четыре пункта. Таким образом, из разряда «спорных» штатов, то есть тех, в которых нет ярко выраженной поддержки в пользу одной из двух партий, он постепенно переходит в разряд штатов, поддерживающих демократов.

Еще один сюрприз преподнес штат Юта – традиционно очень консервативный и потому последовательно поддерживающий республиканцев. Теперь он оказался в числе «спорных»: велика вероятность, что теперь в нем сможет победить кандидат от демократов.

Наконец, удивительную динамику показывает штат Техас, где тоже традиционно лидируют республиканцы. Сейчас Трамп там по-прежнему лидирует, но с опережением всего на 4,6 пункта. Формально это значит, что штат находится в числе прореспубликанских. Фактически разница между кандидатами необычайно мала для настоящего прореспубликанского штата, что дает некоторым наблюдателям повод дискутировать о том, не считать ли Техас спорным штатом.

По итогам этих динамик, комментируют авторы, расстановка сил на карте избирательских симпатий сильно сместилась в пользу Клинтон. Согласно нынешней картине, шансы Трампа победить на выборах крайне малы. Это подтверждается сравнением с рейтингами Митта Ромни, республиканского кандидата в президенты США в 2012 г., на том же предвыборном этапе. По всем пунктам сравнения Трамп сейчас демонстрирует более слабые показатели, чем Ромни четыре года назад, и это притом, что Ромни тогда проиграл.

The Economist опубликовал материал о том, что следующим президентом, конечно, скорее всего, будет Клинтон, однако это будет редкий случай, когда президента с самого начала массово не любят. Собственно, оба кандидата друг друга стоят. Клинтон занимает второе место в рейтинге непопулярности президентских номинатов за всю историю. Первое место занимает Трамп.

Около 55% американцев просто ее не любят. Примерно такая же доля граждан ей не доверяют, несмотря на то, что ее коллеги всю кампанию хвалили ее за честность. Частично, может быть, эта ненависть подогревается республиканской кампанией. Однако едва ли дело только в ней. К началу кампании она уже была известным политиком, в послужной список которого входила работа в должности госсекретаря США. То есть общественное мнение отчасти формируется на основе уже сложившейся репутации. Ранее она была первой леди, и это тоже делает ее известной и обсуждаемой фигурой.

В этом смысле похвалы Клинтон со стороны представителей истеблишмента, которые поддерживают ее кампанию, не производят на общественность сильного впечатления. В отличие, например, от ее бывшего оппонента Берни Сандерса, о котором к моменту вступления в гонку было известно не так много.

NY Times утешает либеральных избирателей, которым при всей антипатии придется голосовать за Клинтон, тем, что, может быть, она будет сотрудничать с Элизабет Уоррен. Уоррен отказалась вступать в гонку, после того как в нее вступила Клинтон. Некоторые комментаторы при этом отмечали, что она могла бы стать гораздо более сильным кандидатом, потому что ее взгляды больше похожи на взгляды Сандерса.

Теперь Уоррен выступает в числе тех, кто публично поддерживает кампанию Клинтон. Надежда на то, что в случае избрания Клинтон будет прислушиваться к Сандерсу и Уоррен, несколько смягчает мрачные ожидания от самой перспективы избрания Клинтон.