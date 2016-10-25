Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 октября 2016, вторник, 20:26
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
25 октября 2016, 18:40
Дональд Трамп США Хиллари Клинтон
Анна Сакоян

Трамп vs. Клинтон: из двух зол

Хиллари Клинтон в Северной Каролине 23 октября 2016
Хиллари Клинтон в Северной Каролине 23 октября 2016
Kristopher Harris / Flickr

Предвыборное соревнование между двумя непопулярными кандидатами в президенты США – Хиллари Клинтон (от демократов) и Дональдом Трампом (от республиканцев) – подходит к концу. СМИ отмечают ощутимый спад поддержки Трампа.

До выборов осталось две недели, пишет Washington Post, а карта избирательских симпатий выглядит для Трампа все мрачнее. Симпатии по штатам начинают заметно смещаться в пользу Клинтон. Например, изменения происходят в штате Невада, где Трамп большую часть этого года был удивительно популярен. Теперь Клинтон обогнала его там в рейтинге более чем на четыре пункта. Таким образом, из разряда «спорных» штатов, то есть тех, в которых нет ярко выраженной поддержки в пользу одной из двух партий, он постепенно переходит в разряд штатов, поддерживающих демократов.

 
Берни Сандерс агитирует за Клинтон в Неваде 19 октября 2016      Adrienne Campbell / Flickr.com

Еще один сюрприз преподнес штат Юта – традиционно очень консервативный и потому последовательно поддерживающий республиканцев. Теперь он оказался в числе «спорных»: велика вероятность, что теперь в нем сможет победить кандидат от демократов.

Наконец, удивительную динамику показывает штат Техас, где тоже традиционно лидируют республиканцы. Сейчас Трамп там по-прежнему лидирует, но с опережением всего на 4,6 пункта. Формально это значит, что штат находится в числе прореспубликанских. Фактически разница между кандидатами необычайно мала для настоящего прореспубликанского штата, что дает некоторым наблюдателям повод дискутировать о том, не считать ли Техас спорным штатом.

 
Сторонники (справа) и противники Дональда Трампа. Техас, май 2016     montegoodyk / Flickr

По итогам этих динамик, комментируют авторы, расстановка сил на карте избирательских симпатий сильно сместилась в пользу Клинтон. Согласно нынешней картине, шансы Трампа победить на выборах крайне малы. Это подтверждается сравнением с рейтингами Митта Ромни, республиканского кандидата в президенты США в 2012 г., на том же предвыборном этапе. По всем пунктам сравнения Трамп сейчас демонстрирует более слабые показатели, чем Ромни четыре года назад, и это притом, что Ромни тогда проиграл.

The Economist опубликовал материал о том, что следующим президентом, конечно, скорее всего, будет Клинтон, однако это будет редкий случай, когда президента с самого начала массово не любят. Собственно, оба кандидата друг друга стоят. Клинтон занимает второе место в рейтинге непопулярности президентских номинатов за всю историю. Первое место занимает Трамп.

Около 55% американцев просто ее не любят. Примерно такая же доля граждан ей не доверяют, несмотря на то, что ее коллеги всю кампанию хвалили ее за честность. Частично, может быть, эта ненависть подогревается республиканской кампанией. Однако едва ли дело только в ней. К началу кампании она уже была известным политиком, в послужной список которого входила работа в должности госсекретаря США. То есть общественное мнение отчасти формируется на основе уже сложившейся репутации. Ранее она была первой леди, и это тоже делает ее известной и обсуждаемой фигурой.

 
Плакат, осуждающий международную политику Хиллари Клинтон                                                   Susan Melkisethian / Flickr

В этом смысле похвалы Клинтон со стороны представителей истеблишмента, которые поддерживают ее кампанию, не производят на общественность сильного впечатления. В отличие, например, от ее бывшего оппонента Берни Сандерса, о котором к моменту вступления в гонку было известно не так много.

NY Times утешает либеральных избирателей, которым при всей антипатии придется голосовать за Клинтон, тем, что, может быть, она будет сотрудничать с Элизабет Уоррен. Уоррен отказалась вступать в гонку, после того как в нее вступила Клинтон. Некоторые комментаторы при этом отмечали, что она могла бы стать гораздо более сильным кандидатом, потому что ее взгляды больше похожи на взгляды Сандерса.

Теперь Уоррен выступает в числе тех, кто публично поддерживает кампанию Клинтон. Надежда на то, что в случае избрания Клинтон будет прислушиваться к Сандерсу и Уоррен, несколько смягчает мрачные ожидания от самой перспективы избрания Клинтон. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Разрушенная больница в Алеппо
Минобороны спустя три недели опровергло сообщение об ударе по Алеппо
Руслан Шамсуаров с компанией
Прокуратура потребовала ужесточить наказание за гонку на «Гелендвагене»
ФСИН России
ФСИН опровергла информацию о побеге из «Черного дельфина»
Голосование в Европарламенте
Европарламент признал «Северный поток — 2» угрозой европейским интересам
Элина Бажаева
С дочерью миллиардера проведут беседу в МГИМО после ее фразы о «рашке»
20:08 Львовские власти решили выселить Русский культурный центр
20:03 Дядя Башара Асада предстал перед французским судом по делу о коррупции
19:35 В Кале начался разбор лагеря мигрантов
19:28 Прокуратура потребовала ужесточить наказание за гонку на «Гелендвагене»
19:10 Минобороны спустя три недели опровергло сообщение об ударе по Алеппо

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эдуард Багиров
Эдуард Багиров
25 октября 1975 года родился Эдуард Багиров, писатель и блогер.
18:56 В Германии предупредили об угрозе выброса опасных веществ после аварии на BASF
18:49 «Скиапарелли» разбился из-за зависшей программы
18:23 В Госдуме предложили установить памятник Мотороле в Москве
18:20 Петербуржца вызвали в СК из-за репоста картины Васи Ложкина
18:10 Европарламент признал «Северный поток — 2» угрозой европейским интересам
18:01 ФСИН опровергла информацию о побеге из «Черного дельфина»
17:45 В WADA предупредили Россию об изоляции из-за проблем с допингом
17:38 «ВКонтакте» запустила функцию интернет-магазина
17:28 Лидера «Коррозии металла» осудили в Черногории за поджог
17:16 Ватикан запретил католикам хранить дома прах близких
17:05 Патриарх Кирилл предостерег паству от погони за лайками
17:00 Василий Эсманов ушел из Look At Media ради собственного проекта
16:48 Путин выступит в среду на крымском форуме ОНФ
16:33 Cамолет British Airways совершил экстренную посадку в Ванкувере
16:31 Прокуратура попросит ужесточить наказание для гонщиков на «Гелендвагенах»
16:20 У «черного ящика» разбившегося на Ямале Ми-8 не хватило памяти для записи аварии
16:14 Медведев вывел из-под эмбарго некоторых рыб и молодь креветки
16:00 Полиция объяснила россиянам правила поведения при предложении взятки
15:56 В «Сколково» cтартует Форум «Открытые инновации»
15:51 Россия потребовала присутствия своих представителей на вскрытии проб с ОИ-2014
15:28 Суд продлил арест журналисту РБК Соколову
15:25 Осужденный из «Черного дельфина» впервые совершил побег
15:12 «Аэрофлот» отсудит 120 млн долларов у бывшего замглавы компании
14:57 Власти Киргизии признались в отсутствии подлинника конституции
14:54 Синие листья помогают растению эффективнее использовать солнечный свет
14:49 СБУ допросила Савченко из-за ее переговоров с сепаратистами
14:36 Обладатель Кубка Стэнли стал таксистом в Uber
14:27 Красноярские подростки получили по 8 лет колонии за убийство бомжа
14:07 Песков обвинил западные СМИ в нежелании освещать деятельность РФ в Сирии
14:06 В Кремле заявили о праве влиять на финансируемое государством искусство
13:45 С дочерью миллиардера проведут беседу в МГИМО после ее фразы о «рашке»
13:38 В Германии прошла спецоперация по поимке примкнувших к ИГ россиян
13:30 Кремль призвал СПЧ ООН быть более активным в сфере «зверств»
13:19 МАК обнародовал причины катастрофы самолета главы Total во Внуково
13:18 Песков заявил о стремлении «приписать» Суркову план возвращения Донбасса
13:13 Астрономическое открытие совершили восемь любителей
13:06 Генпрокуратура опровергла слухи о работе родителей «хабаровских живодерок» в органах
12:58 Мосгорсуд подтвердил приговор Павленскому за поджог двери ФСБ
12:57 Суд оправдал осужденную за отношения с 13-летним
12:50 РАН займется созданием лунной обсерватории
12:30 СФ обсудит снижение возраста ответственности за жестокое обращение с животными
12:29 Лавров рассказал о возможности продления «Турецкого потока» до Европы
12:23 Синоптики предсказали «разрушительный ураган» в Краснодарском крае
12:08 Убитая учительница из Приморья состояла в отношениях с сыном директора школы
12:06 В ЕГЭ по литературе решили оставить только творческие задания
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.