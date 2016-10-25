В понедельник стало известно, что Ассоциация продюсеров кино и телевидения направила в Министерство культуры предложение сделать обязательной регистрацию юридического лица для владельцев сайтов, на которых размещается реклама. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на юридического советника ассоциации Сергея Семенова. «Если сайт не регистрируется как юрлицо или ИП, которое ведет коммерческую деятельность на территории России, то реклама на таком ресурсе противоправна», — объяснил смысл инициативы Семенов.

По идее АПКиТ, владельцы сайтов должны создать юрлицо или зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а адреса их интернет-сайтов должны быть привязаны к этим юрлицами и зафиксированы в госреестре юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Пока это лишь одно из предложений, которое прорабатывается Минкультуры наравне с другими идеями.

Специалист в области работы с данными, директор АНО «Информационная культура Иван Бегтин считает инициативу АПКиТ глупостью и ожидает, что дальше будет еще хуже: «Это приведет к очень простому явлению: все те российские юридические лица, которые смогут регистрировать сайты у зарубежных регистраторов, будут делать это именно там, будут переводить их на физических лиц, будут защищать их требованиями по приватности (есть специальные сервисы, защищающие приватность сайтов), потому что следующий шаг тех, кто это придумал — это предложение ограничивать доступ ко всем тем сайтам, которые не находятся в этом реестре официально.

Вообще, с какой стати кто-то решает, можно размещать рекламу или нет? А если я пользуюсь не российским сервисом рекламы, то как они это будут отслеживать? Писать роботов, отслеживающих, где размещена реклама? Есть еще и скрытая реклама. То есть те люди, которые это предлагают, хотят не упорядочить рынок интернет-рекламы, а разрушить его. А любая запретительная мера — это дополнительный барьер для бизнеса. У нас разве экономика прет, чтобы что-то ограничивать? В общем, странные люди со странными предложениями, удивительно, что они еще делают в России. С такими замашками им бы куда-то в Северную Корею или в Зимбабве», — сказал Иван Бегтин.

Старший партнер юридического бюро «Байбуз и партнеры» Вадим Байбуз считает, что эта инициатива может быть более полезна, если выглянуть под другим углом: «Не думаю что кто-то согласится на такое предложение под флагом борьбы с интернет пиратством. А вот для создания государственной машиной ограничения населения на пользования интернетом, эта схема весьма интересна», — поделился мнением юрист.

Доцент РАНХиГС Евгений Ицаков считает, что это не совсем здравое предложение, и поставленную задачу оно решить не сможет: «Как работает баннерная реклама? Вы создаете сайт и предоставляет какое-то его пространство компаниям, которые уже сами запускают туда баннерную рекламу, то есть такая реклама обычно продается не той компанией или лицом, на сайте которой она размещена, а другой, которая на этом специализируется.

Соответственно, если вы создаете хороший и раскрученный сайт, и появляются компании, которые хотят купить у вас место для размещения своих баннеров и продажи такой возможности другим заказчикам, то тут получается, что в любом случае необходимо создавать юридическое лицо или регистрироваться в качестве ИП, чтобы иметь возможность получать перечисления. Поэтому я не вижу здесь никакой необходимости в дополнительной норме», — сказал г-н Ицаков.

Его коллега, доцент академии Юрий Гульбин тоже считает, что эта мера не будет иметь эффекта, на который рассчитывают ее авторы: «Если уж проходить регистрацию, то, возможно, лучше доверить это в руки одного госоргана. Это вполне возможно, но всех регистрировать в качестве юрлиц невозможно, потому что в таком случае возникнет необходимость бухгалтерии, юридического адреса, а также необходимость юрлиц ежеквартально и ежегодно отчитываться. Это совершенно неправильно, это излишняя мера.

А там, где есть реклама, собственно говоря, это гораздо меньшее количество контента и сайтов, их, пожалуйста, можно отслеживать и, например, каким-то образом штрафовать в случае совершения правонарушения, конечно», — считает Юрий Гульбин.

Старший юрисконсульт Центра правового обслуживания Юлия Пироженко отмечает и некоторые плюсы инициативы АПКиТ: «Внесение такой информации облегчит правообладателям процедуру привлечения к ответственности лиц, нарушающих их права, так как позволит очень быстро обнаружить компанию, которой принадлежит тот или иной сайт.

Вместе с тем, данная мера не позволит кардинальным образом бороться с пиратством. Во-первых, большинство недобросовестных компаний регистрируют сайты на подставных лиц (как физических, так и юридических). Во-вторых, огромное интернет-пространство делает задачу отслеживания недобросовестных владельцев сайтов практически неисполнимой. Привлечь к ответственности за нарушение запрета на размещение рекламы будет практически невозможно.

Также новая инициатива может повлечь негативные последствия для бизнеса: чиновники могут вместо борьбы с реальными пиратами (сайты которых оформлены на подставных лиц) сосредоточиться на привлечении к ответственности компаний, которые допустили нарушения по незнанию, но с которых государство может реально что-то взыскать», —считает Юлия Пироженко.