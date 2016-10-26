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26 октября 2016, среда, 10:34
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26 октября 2016, 09:00
банковский сектор Великобритания Госдума Ирак Минфин пенсионная реформа Роскомнадзор Сирия
Илья Карпюк

Заголовки утра. 26 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Наступление в серверном направлении» пишет о том, почему Роскомнадзор может заблокировать LinkedIn.

«"Пересвет" в конце тоннеля»: в санации банка может принять участие ВБРР.

Совет Федерации грозит регионам «внешним управлением», утверждается в статье «Гражданам обещают единый стандарт благополучия».

«Ведомости» пишут: «Большая часть вкладов "Пересвета" не застрахована АСВ». Вкладчики банка держали в нем крупные суммы, по страховке агентство заплатит лишь 7,4 млрд руб.

«Думская оппозиция готовит поправки в законодательство по следам сентябрьских выборов»: власть ограничится косметическими изменениями, считают эксперты.

«Минфин предложил букмекерам отдавать половину доходов»: деньги пойдут в бюджет на поддержку спорта.

РБК в статье «Фестиваль выбился из бюджета» пишет, что на проведение международного слета молодежи и студентов в Сочи забыли заложить финансирование.

Чтобы хорошо жить, россияне готовы нарушать закон, утверждается в статье «Тень зарплаты».

Расходы государства на нуждающихся пенсионеров возрастут почти втрое, говорится в статье «Доплаты против бедности».

«Известия»: «ООН не хватило $300 млн для Сирии». Организация испытывает острый дефицит бюджета на оказание помощи внутренним сирийским беженцам.

«"Черные ящики" могут встроить в грузовой транспорт»: Минпромторг считает возможным объединение терминалов «Платон», тахографов и устройств ЭРА-ГЛОНАСС в едином устройстве.

«Москва и Багдад поделятся разведданными по Мосулу»: Ирак попросил Минобороны России предоставить информацию о боевиках в захваченном городе.

«Газета.ru» в статье «НАТО ждет инструкций из Москвы» пишет, что в Брюсселе начинается встреча министров обороны стран — членов НАТО.

«"Золотой молодежи" рано расслабляться»: прокуратура обжаловала приговор участникам гонок с полицией на Gelаndewagen.

«"Северный поток — 2" перекрывают санкциями». По мнению Европарламента новый трубопровод нарушает интересы Евросоюза.

The Econominst. «Социальная мобильность: через класс» (Social mobility: A class apart). Улучшение социальной мобильности предполагает, что богатые дети смогут переместиться вниз по социальной лестнице, а бедные аналогичным образом смогут подняться. Вопрос в том, готово ли на это пойти правительство.

«Техновойны: оптимисты vs пессимисты» (Techno wars: Optimists v pessimists). Еще недавно технологии и инновации воспринимались преимущественно в оптимистическом ключе. Но сейчас в этой области становится все больше пессимизма.

Bloomberg: «Экономика еврозоны превосходит ожидания» (The Euro-Area Economy Is Beating Expectations). Экономическое оживление в еврозоне происходит темпами, превосходящими прогнозы аналитиков.

«Мэй хочет, чтобы Карни остался в Банке Англии» (May Wants Carney to Stay at BOE). Глава британского центробанка Марк Карни недавно заявил, что он «не собирается слушаться политиков». Пока не сообщает о своих планах, но своих дальнейших планах, но премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет, чтобы он остался в Банке Англии.

The Wall Street Journal: «"Исламское государство" отвлекает внимание Ирака от Мосула» (Islamic State Diverts Iraq’s Attention From Mosul). Иракские спецслужбы заявили во вторник, что они удержали контроль над стратегически важным городом Рутбой по итогам многодневной атаки, предпринятой «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ). Это был маневр с целью отвлечь наступление иракского правительства на Мосул.

«В Алеппо больше не осталось стеклянных панелей» (‘There Are No More Panes of Glass Left in Aleppo’). В материале обсуждаются последствия бомбардировок Алеппо силами сирийского президента Башара Асада и поддерживающей его России.

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