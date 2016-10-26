Надежда Савченко приехала в Москву на заседание Верховного суда по делу украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка. Надежда Савченко отметила, что по себе знает, «как важно, когда в зале "суда", где ты сидишь в клетке, присутствуют украинцы». Что характерно, самих подсудимых в Москве нет — они участвуют в процессе с помощью видеосвязи с Грозным.

Чего добивается своим визитом Савченко, сложно сказать, не исключено, что для внутриполитической повестки такой шаг действительно важен. Но из России ее приезд выглядит достаточно странным: действительно оказывается, что режим, который она так критикует, может спокойно пропускать на территорию страны людей, которые чуть ли не официально записаны врагами.