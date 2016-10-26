Во вторник в Ялте открылся «Форума действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ). Владимир Путин, как ожидается, прилетит в Крым в среду, а пока внимание к себе привлекает Сергей Кириенко — это первое публичное мероприятие с участием главы государства, в котором он принимает участие в качестве первого замглавы Администрации президента.

До начала форума Сергей Кириенко успел встретиться с главой Крыма Сергеем Аксеновым и исполняющим обязанности губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым — ему в 2017 году, скорее всего, предстоит участие в первых за многие годы прямых выборах градоначальника Севастополя.

На самом форуме Кириенко появился только под конец дня, он посетил дискуссию о создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями на площадке «Качество повседневной жизни». В обсуждении этого вопроса, правда, чиновник не принимал участия, а следил за происходящим из зала.

Площадка «Качество повседневной жизни» на форуме ОНФ onf.ru

После окончания работы площадки у Кириенко, как пишут «Ведомости», началась встреча с руководством исполкома и сопредседателями движения. На встрече Сергей Кириенко, руководитель исполкома Алексей Анисимов, сопредседатели Станислав Говорухин, Ольга Тимофеева, Александр Бречалов и руководители мониторинговых групп и направлений обсуждали подготовку к пленарному заседанию.

При этом стоит отметить, что Кириенко попал далеко не на самую острую дискуссию. Ранее на форуме успели обсудить, наверное, самый сложный для Крыма вопрос — привлечение в регион туристов.

Глава частного музея «35-я береговая батарея» (на 95% содержится на спонсорские средства кампании Алексея Чалого «Таврида электрик») Валерий Володин заявил, что «при украинских властях» у его музея были гораздо лучшие экономические условия и предоставлялись льготы. Об этом пишет «Коммерсантъ». Теперь Володин жалуется, что с него требуют налог за помещение и аренду земли.

Замгендиректора TUI Russia Александр Сирченко рассказал о нехватке профессиональных кадров в туризме. Он отметил, что турпоток в Крым вырос в 2016 году с 5,2 до 6 млн человек во многом благодаря административным мерам, в 2017 же году придется, скорее всего, конкурировать с Турцией и, вероятно, Египтом. А «насильно затащить людей в некачественный сервис невозможно», — предупредил Сирченко. Он удивлен, что вместо того, чтобы воспользоваться возможностями этого года, крымские отельеры в начале сезона просто задрали цены, ничего не предложив туристам взамен.

Александр Сирченко (слева) выступает на форуме ОНФ onf.ru

А под конец дня федеральное руководство ОНФ объявило местным активистам, что пришло время им самим участвовать в контроле за региональными и муниципальными властями. По словам главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова, «основные решения президент принял, деньги выделены, пора уходить от иждивенческих настроений». В среду же для активистов ОНФ проведут тренинг, чтобы они смогли сами выявлять нечестные госзакупки.