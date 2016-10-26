Видео дня. Как Медведева из Сколково эвакуировали

В Сколково форум «Открытые инновации» с участием премьера Дмитрия Медведева внезапно пришлось прервать из-за странных хлопков. Была организована массовая эвакуация.

На видео видно, что участники форума покидают зал после соответствующего объявления ведущего. Он попытался сгладить ситуацию и пошутил про странный звук: «Я сам подумал, что это аплодисменты для Екатерины (соведущей), но нет, это не так».

Выяснилось, что под куполом здания произошло короткое замыкание и загорелась проводка. В Сколково уже выехал наряд МЧС.