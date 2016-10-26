Студентка МГИМО Элина Бажаева, дочь миллиардера Мусы Бажаева, оказавшаяся в центре скандала из-за высказывания «везде лучше, чем в Рашке», заявила о готовности нести ответственность за свои слова. При этом она отметила, что лишь «неаккуратно процитировала» человека, который задал ей вопрос, используя слово «Рашка», однако это «абсолютно не говорит» о ее отношении к стране в целом.

Напомним, в соцсети Ask.fm Бажаеву, недавно вышедшую замуж и уехавшую в США на медовый месяц, спросили: «В США лучше, чем в Рашке?» В ответ она написала: «Везде лучше, чем в Рашке». Ее ответ вызвал широкий общественный резонанс и, хотя Бажаева уточнила, что говорила о погоде и пробках, а не о ненависти к родине, прозвучали мнения о том, что ей не место среди студентов МГИМО и будущих дипломатов.

В частности, об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. А ректор МГИМО Анатолий Торкунов пообещал провести с 22-летней магистранткой разъяснительную беседу и выяснить, что она подразумевала. «Мы ее расспросим, что она имела в виду. Потому что мне это не понятно. Это глупость какая-то», — привела радиостанция «Говорит Москва» слова Торкунова.

Между тем высказывание Элины Бажаевой свидетельствует о некоторых очень важных вещах, уверен аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«"Полит.ру" работает стабильно, а стабильность, как известно, есть признак класса. Стабильность наша заключается в том, что мы, как очень умный немецкий профессор, всегда немножко опаздываем с тем, чтобы высказаться по тому или иному животрепещущему поводу, но зато потом пытаемся компенсировать глубиной. Так и здесь. Вчера целый день рассказывали, как дочь Мусы Бажаева презрительно говорила о России. И не сказать об этом нельзя, но и сказать банальщину не хочется. Поэтому попробуем копнуть в глубину.

Самое интересное во всей этой истории, конечно, то, что остается за кадром. Это — личность Зии Бажаева. Не Мусы, а именно его старшего брата Зии, который, как известно, давным-давно, в 2000 году, погиб в несколько странной, но вроде как не вынужденной авиационной катастрофе вместе с известным журналистом Артемом Боровиком.

Зия был человек, очень достойный того, чтобы о нем много разговаривать, потому что в нем одном соединилось огромное количество разного рода умений, навыков и интересов. Сам Зия был чеченец, который еще в советское время закончил губкинский институт, и когда начались веселые времена, как можно понять, стал человеком на коммуникации между этническими группами (не будем называть, чем эти группы занимались) и бизнесом. Причем, по-видимому, он был человеком достаточно «белого» свойства, поскольку в середине 1990-х годов он не просто возглавил респектабельную нефтяную компанию «Сиданко», но и даже сумел договориться о продаже значительной ее части той компании, которая тогда называлась British Petrolium, а сейчас называется ВР.

Мы не можем делать выводы по поводу того, на чем, как и почему Зияя Бажаев сделал себе деньги, хотя можем догадываться. Если (спасибо большое Интернету, в нем еще можно немножечко чего-то найти, еще не все воспользовались правом на забвение) поискать, то обнаружится, что злые языки рассказывают, будто первый свои капитал Зия Бажаев сделал на фальшивых авизо. Если помните, была такая история. И вроде бы он там выступал одним из основных драйверов. Но поди пойми сейчас, так это или не так — может, это кто-то сводил с ним счеты.

Тут интересно другое. Интересно то, что он был действительно одним из основных торговцев чеченскими нефтепродуктами, что было трудно делать без договоренностей с лидером тогдашних сепаратистов Дудаевым, а впоследствии, что менее вероятно, с Масхадовым. И, параллельно с этим, Бажаев выстраивал, скажем так, нефтяные вертикали. Настолько удачно выстраивал, что в какой-то момент стал управляющим директором одной крупной госкомпании.

Но интереснее всего не это. Интереснее всего то, что директором самого крупного актива, который остался после его смерти — управляющей компанией «Альянс», которая руководила нефтяной компанией «Альянс» — был Эдуард Худайнатов. Причем был довольно длительное время. Кто такой Эдуард Худайнатов, рассказывать не надо. Это человек, которому, скажем осторожно, очень сильно повезло. Этот человек является крупнейшим частным игроком на современном нефтяном рынке. Почему так произошло, опять-таки, несложно посмотреть в интернете, пока он еще предоставляет для этого возможность.

Итак, вот есть история Зии Бажаева, человека, который давно умер и оставил свой бизнес на брата Мусу. Есть брат Муса, который этими активами сумел правильно распорядиться (а там есть чем распоряжаться — есть Хабаровский НПЗ, есть Херсонский НПЗ, там богато), и у Мусы Бажаева есть какие-то дети. Так вот, его дочь вчера сказала то, что сказала.

Важно то, что, так или иначе, Муса Бажаев — человек в тренде. Он не только не растерял возможностей своего брата, но отчасти их и преумножил. А те были немалыми, и, вишенкой на торте, — в 1996 году Зия Бажаев был одним из первых руководителей «Петербургской топливной компании». Что такое «Петербургская топливная компания», надеюсь, пояснять не нужно.

Итак, младшая дочь Мусы Бажаева сказала то, что сказала. О чем эта история? Это история сразу о нескольких вещах, каждая из которых сама по себе не нова, но, наверное, сказать о них все равно нужно. Первая история о том, что в головах у детей тех людей, которых мы называем элитами. Ну, в принципе, мы и так догадывались, что там, но вот сейчас в очередной раз это увидели. Причем не скажем, что в этом есть что-то новое. Приблизительно то же, с чуть меньшей степенью аффектации и чуть более доказательно, любила говаривать в лучшие годы Ксения Анатольевна Собчак. Кстати, тоже выпускница МГИМО — может, у них, как писал Жванецкий, в консерватории что-то не так?

Есть история другая — история о цивилизационном стандарте. История о том, что та цивилизационная модель, которую русское государство предлагало другим нациям и народностям, совершенно перестала работать и не может им предложить никакой ценности и значимости. Это есть, это правда, но тоже не Бог весть какая новость.

Есть третья история — она заключается в горизонтальном характере формирования современного мировоззрения. Поскольку то, что сказала девушка, она не могла не сказать, не имея определенной среды. И эта среда важна с точки зрения того, что она формируется сверстниками. Сверстниками, которые соответствуют тому или иному возрастному цензу. Обратите внимание, речь идет, в общем, не о титульной нации (для которой это, в общем, отчасти справедливо) — речь идет о представителе народа, который традиционно считается значительно более консервативным, ориентированным на внутренние ценности. Считается, но как доходит до дела и как только возникает хоть малейший зазор, хоть чуть-чуть воздуха, этот воздух заполняет тем, что мы видим.

Следующее очень важное обстоятельство, которое тоже не является ничем сверхъестественным, это то, как быстро благосостояние переформатирует людей. Можно по этому поводу немножко позубоскалить, а можно и не зубоскалить. Действительно, возможно, что новая сумочка от Louis Vuitton, новый «Бентли» и дом в районе Рублево-Успенского или Ильинского шоссе, меняют каким-то образом сознание — или, скажем так, его упорядочивает, делает однородным с другими людьми, которые обладают тем же самым потребительским стандартом. И это вполне себе история о том, что во втором или даже уже в первом поколении потребительский стандарт формирует совершенно особое мировоззрение, в значительной мере не связанное ни с мировоззрением рода, ни с мировоззрением нации, ни с мировоззрением страны в том смысле, в котором мы это привыкли понимать.

И есть еще одно обстоятельство, которое тоже очевидно, но о котором здесь нужно сказать просто обязательно. Дочь российского миллионера мало того, что ни в чем не нуждается, но еще и должна чувствовать себя свободно. Ей, по ощущению, должен принадлежать мир: она молода, красива, и не думаю, что она испытывает недостаток в чем бы то ни было. Тем не менее, то, что она говорит, свидетельствует о глубоко личной и даже интимной вещи: насколько она не ощущает себя дома. И это очень большая проблема. Я считаю, что это, вполне возможно, самая главная проблема, которая здесь возникает.

Россия как дом существует для какой-то не очень понятной и не очень вербализуемой группы людей. Если провести какой-то блиц-опрос, какие-то экспертные интервью, то, думаю, от всех услышишь приблизительно одно и то же, смысл чего сводится к следующему: я не чувствую себя защищенным, я не чувствую себя готовым к постоянной системной деятельности и я не понимаю, как мои дети, соблюдая определенные правила игры, будут жить в той России, которая существует сейчас. Это история о правилах игры, которые формирует отсутствие дома.

Если заниматься уж совсем мыслительным конструированием и думать о том, для кого же Россия все-таки является домом, то, наверно, можно считать, что она им является для какой-то части силовиков. И то, знаете, я долго об этом думал: а дом ли это? Да нет, наверно. Это такая история жизни в КПП. Кто проходил срочную службу, то приблизительно понимает, о чем я говорю: два часа стоишь в карауле, два часа сидишь на подхвате и ждешь (если что-то случится на посту, тебя обязательно вызовут в качестве группы реагирования) и два часа спишь. И так сутки. Вот эта вот история про то, что дом — это караулка.

И это очень грустная история. Настолько грустная, что иногда задаешься вопросом, а кто, когда и каким образом будет искать выход? А, наверно, никто, никогда и никаким образом не будет искать выход, кроме тебя самого.

А дальше начинается дидактическая часть, которую мы опускаем, и мы просто подводим итог тому, о чем говорили. История о высказывании Элины Бажаевой — это история о том, что не надо ни на кого рассчитывать. Это история о том, что единственный способ сделать свою жизнь — это надеяться только на себя и делать ее вокруг себя. Это история о том, что лучший способ преобразования страны и себя самого — это борьба за то, чтобы цифры в твоей квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг соответствовали реально предоставленным услугам. Это история о том, что везде, где можно сделать что-то получше, надо стараться сделать получше для себя и своей семьи и тех людей, с которыми ты работаешь.

И, кажется, это единственный способ что-то сделать для страны в целом — что, в общем, наверно, и неплохо. Но знаменует собой окончание некоторого этапа мыслительной активности, связанного с упованиями на то, что какая бы то ни было сила, какие бы то ни были люди, какие бы то ни было координированные масштабные действия способны перевернуть что-то вокруг тебя.

Неспособны, и слава Богу. А вот что-то чуть-чуть улучшить, кажется, нам еще предоставляется возможность», — сказал Василий Измайлов.