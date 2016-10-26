Похоже, неожиданно для правительства в федеральном бюджете оказалась еще одна «дыра», которая требует все новых денег. По данным РБК, проблемой стала доплата к пенсиям малоимущих пенсионеров, к 2019 году придется потратить почти втрое больше, чем планировалось в 2016 году, 117 млрд рублей.

Доплату получают пенсионеры, чьи пособия меньше прожиточного минимума пенсионера. Причем если прожиточный минимум в регионе, где живет пенсионер, меньше или равен общероссийскому показателю, то пенсионер получает доплату от Пенсионного фонда России (фактически — за счет федерального бюджета). Если уровень установленного в регионе прожиточного минимума выше общероссийского, пенсионеру доплачивают местные власти.

Доплаты были введены в 2010 году для борьбы с бедностью пенсионеров. Сейчас они являются особой гордостью Минздравсоцразвития — благодаря доплатам в России формально больше нет пенсионеров, живущих за чертой бедности.

При этом в течение 2016 расходы на федеральную доплату к пенсиям резко возрастали. Изначально предполагалось потратить на эти цели 43,9 млрд, что лишь немногим больше, чем по факту было потрачено в 2015 (42,1 млрд). Но они были израсходованы уже к середине года. К концу 2016 года на доплаты будет потрачено по крайней мере 104 млрд руб.

Увеличение расходов объясняется тем, что выросло число пенсионеров, которые подходят резким увеличением количества пенсионеров, нуждающихся в таких доплатах — к концу года их будет уже около 4 млн. А вот причину увеличения числа нуждающихся пенсионеров объяснить не так просто.

С одной стороны, в 2016 году на 23% вырос общероссийский прожиточный минимум пенсионера (с 7161 до 8803 рублей). Одновременно еще четыре региона перешли, то есть региональный прожиточный минимум пенсионеров оказался ниже, чем федеральный — теперь всего 14 регионов платят нуждающимся пенсионерам из своего бюджета.

Также не стоит забывать, что в 2016 году пенсии не были индексированы на величину инфляции 2015 года. Вместо того, чтобы увеличить пенсии на 12,9%, правительство подняло их на 4%, в качестве «компенсации» пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей в начале 2017 года.

Так что не удивительно, что в 2017 году общероссийский прожиточный минимум пенсионера, который рассчитывается на основании потребительской корзины и статистических данных об уровне цен, планируется снизить примерно на 200 рублей, до 8,6 тысяч. Источник ТАСС объяснил решение впервые с 2010 года заложить снижение прожиточного минимума «ошибкой в расчетах», которые были допущены прошлой осенью. При этом величина доплат останется на уровне 2016 года — то есть сокращать пенсии никому не будут. А в 2018 и 2019 годах прожиточный минимум пенсионера продолжит увеличиваться, следует из прогнозов Минэкономразвития.

Так что бюджетные расходы на доплаты малоимущим пенсионерам продолжат расти, хотя уже не такими темпами не так стремительно, как в этом год, подсчитали в Минтруда: в 2017 году на эти цели планируется потратить 110,6 млрд, в 2018-м — 113,6 млрд, в 2019 году — 117 млрд. Кроме того, продолжит расти и количество пенсионеров, нуждающихся в доплатах к пенсиям, ожидает Пенсионный фонд: уже в 2017 году их численность впервые превысит 4 млн человек (4,03 млн человек), а к 2019 году достигнет 4,15 млн человек — рост в 1,7 раза по сравнению с декабрем 2015 года.