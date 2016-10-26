Новость дня

Депутаты Воронежской городской думы выступили с инициативой изменить форму избрания главы города. Предлагается перейти от всенародных выборов мэра к выборам из числа кандидатов, представленных парламентариям конкурсной комиссией, 50% состава которой формируется депутатами гордумы и 50% — представителями областной власти.

По мнению инициаторов, это помешает «пройти во власть людям, чьи профессиональные и управленческие способности вызывают вопросы». На очередном заседании парламента будет рассмотрен вопрос о назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа город Воронеж.

Антиновость дня

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу сформировать новую стратегию тепло- и энергоснабжения города Златоуста. Поводом для этого стали проблемы с организацией подачи тепла, которые длятся уже несколько лет при подготовке к отопительному сезону.

В настоящий момент у градообразующего предприятия — Златоустовского электрометаллургического завода накоплена задолженность перед поставщиком газа — «Новатэком», в связи с чем предприятие планировало прекратить поставку тепла в город в следующем отопительном сезоне.

Непонятная новость дня

Служба государственного финансового контроля Самарской области (ГФК) прекратила свое существование, постановление о ликвидации контрольного органа опубликовано на сайте правительства региона.

Полномочия упраздненной службы по контролю над закупками для государственных и муниципальных нужд, а также над соблюдением законности в этой сфере передаются контрольному департаменту Самарской области, так теперь будет называться бывший контрольно-аналитический департамент губернатора. Остальные полномочия службы передаются региональному министерству финансов.

Ассорти

Законодательное собрание Краснодарского края во вторник приняло закон о запрете продажи разливного пива в помещениях многоквартирных жилых. Под запрет подпадают предприятия розничной торговли в подвальных, цокольных, первых, вторых этажах и встроенно-пристроенных помещениях жилых зданий.

При этом на предприятия общественного питания (кафе и рестораны), расположенные в многоквартирных жилых домах, запрет на продажу пива на розлив не распространяется.

Пенный напиток и сухарики. / pixabay.com

По данным городского управления торговли и бытового обслуживания, только в столице Кубани функционируют 670 торговых предприятий, которые работают на первых этажах домов и в пристройках. Из них 390 — магазины, 280 — рестораны, бары и кафе. Более 200 магазинов разливного пива.

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло за основу проект закона, наделяющий Смольный полномочием по предоставлению дополнительного образования в области музыкального искусства лицам в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что из-за несоответствия деятельности музыкальной школы имени Римского-Корсакова ее уставу (в ней на бюджетной основе обучались и взрослые студенты) возникло опасение о закрытии «взрослого» отделения. Власти Петербурга занялись подготовкой ряда правовых актов, предусматривающих возможность обучения взрослых.

Хоровое пение. / pixabay.com

Позже в Смольном заявили, что музыкальная школа продолжит обучение детей и взрослых на бюджетной основе. Из названия школы исчезнет определение «детская», таким образом, учреждение сможет продолжить обучать как детей, так и взрослых по своим программам.

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Арбитражный суд Нижегородской области запретил «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» перечислять средства по четырем контрактам на выполнение работ по капремонту или замене лифтового оборудования и шахт.

Также суд запретил выбранным на конкурсах подрядчикам, компаниям МИЛС и «Межрегионлифт», выполнять любые работы связанные с ремонтом, поставкой и установкой лифтового оборудования по договорам от 26 сентября 2016 года.

Ходатайства о введении данных обеспечительных мер подавало управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области в рамках четырех судебных дел о признании недействительными четырех конкурсов, проведенных в августе.