Пока дипломаты в ООН пытаются обсуждать способы прекращения сирийского кризиса, американские СМИ в связи с событиями в Сирии увлеченно дискутируют на тему американского интервенционизма.

The Atlantic рассуждает о его циклах. Суть в том, что США иногда вмешиваются в дела иностранных государств очень деятельно, а иногда, наоборот, практически перестают это делать. Сирийская война, начавшаяся в 2011 г., стала полигоном, на котором сражаются самые разные силы. В их числе «брутальная диктатура [президента Сирии] Башара Асада», джихадисты, региональные державы (Иран, «Хизбалла», Турция, Саудовская Аравия и Россия).

С начала войны погибло 470 тысяч сирийцев, порядка 11 млн. граждан были вынуждены стать беженцами как внутри страны, так и за ее пределами. Мирные жители, пишет автор, надеялись, что вмешаются страны Запада и прекратят кровопролитие, но им не повезло: гражданская война пришлась как раз на период интервенционистского «затишья» в Вашингтоне.

Начало цикла, по мнению автора, характеризуется рвением американского руководства к действию. Мотивация представляет собой смесь моральных оснований и интересов безопасности. Далее следует интервенция, которая обычно воспринимается в США как провал. После этого у американцев возникает твердое намерение больше никогда ни во что не вмешиваться. Это намерение воплощается в жизнь, когда наступает новая гуманитарная катастрофа за рубежом. Затем возникают новые стратегические интересы, впечатления от предыдущего провала тускнеют, и цикл повторяется.

Б.Обама в овальном кабинете. /flickr.com

Исходя из такого расклада, получается, что позиция невмешательства, на которой последовательно стоял президент США Барак Обама, отражала соответствующую фазу цикла. Обаме предшествовал экспансивный Джордж Буш-младший. Следующий президент, скорее всего, будет опять олицетворять эпоху вмешательства: у США появятся очередные актуальные угрозы национальной безопасности, при первых признаках нового гуманитарного кризиса начнутся призывы вида «не допустим новых Алеппо», и в итоге американская внешняя политика снова станет более экспансивной.

Foreign Policy рассуждает примерно на ту же тему, но в более полемическом ключе. Автор развивает тезис о том, что «международное влияние США не было – и не будет – ослаблено невмешательством в гуманитарные кризисы других стран». Неудивительно, отмечает автор, что в связи с продолжающейся войной в Сирии многие пытаются заставить США что-нибудь сделать. Часто параллельно с этим начинаются высказывания о том, что иначе бездействие будет расценено как «тревожный симптом американского упадка».

Сам автор не считает, что США должны углубляться в сирийский конфликт. При этом он допускает, что у некоторых сторонников интервенционизма есть резонные основания. К таковым он относит необходимость прекратить гуманитарную катастрофу. Однако, подчеркивает автор, аргументы, апеллирующие к потере влияния, не в числе резонных оснований. Собственно, признаком упадка будет ситуация, в которой значительное число американцев действительно начнут рассматривать этот аргумент как серьезный.

Индо-пакистанская война 1971 года. /wikipedia.org

Автор приводит случаи из истории, когда США не вмешивались в серьезные кризисы (например, в 1947 г. в Индии) или вели откровенную аморальную политику (например, в 1971 г. во время войны между Индией и Пакистаном), но это не нанесло ни малейшего ущерба их международному положению. Более того, они благополучно сформировали НАТО и затем выиграли холодную войну.