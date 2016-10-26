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26 октября 2016, 18:00

Топ новостей 26 октября

Служба ФСО эвакуирует председателя правительства России Дмитрия Медведева
Служба ФСО эвакуирует председателя правительства России Дмитрия Медведева
Александр Миридонов/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дмитрия Медведева эвакуировали из Сколково, ИГ заявило об организации нападения на полицейских в Нижнем Новгороде, а Надежда Савченко приехала в Россию на суд над украинцами.

Медведев эвакуирован из Сколково

Дмитрия Медведева эвакуировали вместе с участниками Форума «Открытые инновации» из зала в Сколково по требованию ФСО после того, как в помещении произошли хлопки и начал ощущаться запах гари. Выяснилось, что в куполе над помещением воспламенился кабель. Впоследствии Медведев все же выступил на форуме, назвав первое заседание не очень удачным. В правительстве пообещали провести проверку по факту инцидента.

Савченко приехала в Москву на суд по делу двух украинцев

Надежда Савченко сегодня утром приехала в Москву для участия в слушаниях по делу украинцев, членов УНО-УНСА Николая Карпюка и Станислава Клыха. Ранее их осудили в России по обвинению в участии в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах. Апелляция на приговор рассматривается в Верховном суде. В Кремле заявили, что закон не запрещает Савченко приезжать в РФ, а визит украинки не согласовывался в АП. Верховный суд, в свою очередь, подтвердил приговор осужденным Карпюку и Клыху.

Испания пересмотрит разрешение «Адмиралу Кузнецову» зайти в ее порт

Испания решила пересмотреть решение о заходе в порт Сеута группы кораблей Северного флота России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» для пополнения запасов провианта. Решение может быть изменено под давлением союзников. Так, генсек НАТО заявил о беспокойстве из-за того, что «Адмирал Кузнецов» «может быть использован как база для новых ударов по Алеппо», но оставил решение о допуске его в порт на откуп Испании. Россия же решила отозвать свой запрос о стоянке.

ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Нижнем Новгороде

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу по сотрудникам полиции в Нижнем Новгороде 23 октября. Это произошло в нижегородском жилом комплексе «Цветы», когда полиция решила проверить документы у людей в легковой машине. Те открыли стрельбу по полицейским. В итоге двое стрелявших были убиты, пострадавших среди полицейских не оказалось.

Песков опроверг использование Сурковым почты

Дмитрий Песков заявил, что Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, а тем, кто составлял документы из якобы взломанного почтового ящика чиновника, которые касаются плана по передаче Донбасса Украине, пришлось «изрядно попотеть». Песков пояснил, что в АП пользоваться почтой запрещает регламент.

Роскомнадзор объяснил свое желание заблокировать Linkedin

Роскомнадзор решил заблокировать соцсеть Linkedin из-за сообщений СМИ об утечках персональных данных ее пользователей, назвав это «просто реакцией» на утечки, которые начались еще в 2010 году. РКМ направлял компании две просьбы представить доказательства сохранения персональных данных, но получил «две отписки». В Linkedin же заявили, что находятся в постоянном контакте с чиновниками, чтобы не допустить закрытия сети.

Власти регионов захотели ввести свои «Платоны»

 
Грузовики на платной трассе. Пресс-центр www.rt-invest.com

Министр транспорта Максим Соколов мог поддержать инициативу запуска аналоговой системы «Платон» в регионах, сообщили СМИ. Предложение поступило из Краснодарского края. Региональные власти хотят брать деньги за проезд грузовиков массой более 12 тонн. Однако официально в Минтрансе от это идеи открестились, заявив, что делать выводы о дальнейшем внедрении «Платона» можно после того, как она зарекомендует себя на федеральных трассах.

 

Гендиректор «ВКонтакте» Добродеев возглавит Mail.ru Group

Генеральный директор «ВКонтакте» Борис Добродеев пойдет на повышение - он станет генеральным директором Mail.ru Group в России. Нынешний СЕО компании Дмитрий Гришин намерен «сосредоточиться на инвестициях и стратегии, включая международную экспансию».

СК назвал руфинг и зацепинг спланированной акцией извне

И.о. главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин уверен, что увлечение молодежи руфингом и зацепингом является спланированной извне акцией, которая реализуется через СМИ и интернет. По его словам, пропаганда такого экстрима даже может подпадать под статью о доведении до самоубийства.

Читатели «Полит.ру» встали на сторону Райкина в споре с Хирургом

«Полит.ру» провел опрос в соцсети «ВКонтакте», посвященный полемике между худруком театра «Сатирикон» Константином Райкиным и байкером Александром Залдостановым. Последний из-за слов профессора о недопустимости цензуры в искусстве сравнил Райкина с «дьяволом, соблазняющим свободой». Читателям было предложено ответить на вопрос о том, чью сторону они бы заняли в споре. Итоги опроса вы можете увидеть здесь.

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