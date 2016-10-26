Член Совета Федерации Владимир Лаптев внес в Госдуму проект поправок в федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В документе предлагается распространить право на бесплатную юридическую помощь на граждан без определенного места жительства при условии их постановки на учет в специальном органе, который осуществляет меры социальной поддержки или социальной помощи. Также в документе предлагается оказывать бесплатную правовую помощь гражданам, которые хотят добиться признания права на страховую пенсию и включения в стаж периодов работы для назначения страховой пенсии, говорится в тексте законопроекта.

Еще одной мерой, предлагаемой авторами документа, является возможность оказания бесплатной юридической помощи на стадии досудебного порядка урегулирования споров в сфере конституционного, гражданского, административного, уголовного судопроизводства и на стадии исполнительного производства.

Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский сомневается в том, что предложенная мера будет действенной: «К сожалению, даже та бесплатная юридическая помощь, которая сейчас существует в нашей стране, не эффективна. Да, у нас выделяется бесплатный адвокат по уголовным процессам, но, как правило, на эту работу посылают практикантов, чтобы они «набили руку». В большинстве случаев, такой адвокат не в силах повлиять на ход процесса, и дело выигрывает следствие. То есть, грубо говоря, толку от этой бесплатной помощи никакого.

Также адвокатская палата обязана выделять консультанта по гражданским и досудебным процессам, но, увы, незаинтересованный материально юрист зачастую консультирует очень поверхностно, а для более углубленного рассмотрения проблемы предлагает сотрудничество на коммерческой основе.

К сожалению, большинство существующих «бесплатных» консультаций на самом деле занимаются вымогательством денег. Сейчас очень популярно такое явление как заманивание клиентов в юридическую фирму обещаниями безвозмездной помощи. Лозунг таков: «Каждый гражданин имеет право на бесплатную консультацию». На деле, приходя в офис, человек получает, мягко говоря, неполную двухминутную консультацию юриста, а затем попадает в руки опытных манипуляторов, которые вынуждают его заключить договор на обслуживание с ежемесячной оплатой. Такая практика очень широко распространена. Этот умело настроенный механизм помогает таким фирмам легко вытягивать деньги из людей», — поделился мнением Алексей Петропольский.

Декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимир Ботнев уверен, что самое важное в этом вопросе — продуманный механизм реализации: «Идея нормальная, вопрос только один — кто будет платить за все это? Дело в том, что это все могут возложить только на адвокатов. Есть еще юристы-индивидуалы и юридические фирмы, которых неизвестно сколько, по которым нет четкого учета, более того, все они работают без лицензии, потому что у нас лицензирование юридических услуг уже давно отменено, никто не знает почему, но они не ликвидируются. Так вот на них это возложить нереально, нет таких рычагов и механизмов. А значит это можно возложить, теоретически, только на адвокатов.

Заставить адвокатов просто так, бесплатно работать — это глупость, потому что адвокат ничего не получает от государства и является так называемым самозанятым населением. Если же на соответсвующие адвокатские структуры будет выделено какое-то бюджетное финансирование, то тогда да, было бы неплохо, адвокаты бы оказывали эту помощь, и, соответственно, отчитывались перед бюджетом. Можно наладить учет и в любой палате адвокатов, например, в областной или краевой, чтобы там было два счета: обычный расчетный, который является коммерческим, и бюджетный. Деньги бы попадали на бюджетный счет, и с него расходовались бы на зарплату адвокатам. А чтобы был отчет по расходованию средств, нужно фиксировать по такой схеме: кто обратился, по какому вопросу, какая работа проведена и подпись обратившегося с паспортными данными, как положено. Если это будет отработано и если под это дело будет выделено бюджетное финансирование, то это будет хорошая идея. Если бюджетное финансирование выделено не будет, то бесплатно никто этим заниматься не станет, потому что адвокатам тоже надо зарабатывать деньги и кормить семью», — сказал Ботнев.

Его коллега, профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что такие изменения нужны: «Уровень правовой грамотности у населения очень низкий, соответственно, правовая поддержка необходима. Но без законодательного закрепления четкого механизма того, кто и как это будет делать — ведь все это требует и инфраструктуру, и средства, и кадры — нет смысла принимать новые законы или вносить какие-то поправки. Конечно, в этом нужна четкость.

У нас есть такая технология, когда юристов заставляют на общественных началах предоставлять свои услуги гражданам, но это эфемерная вещь. Это следует делать регулярно, на системной основе, чтобы граждане не чувствовали себя в этом плане какими-то попрошайками. Поэтому если инициатива имеет эту конструкцию механизма, то хорошо, а если это пожелание, то таких пожеланий и так много написано», — сказала г-жа Храпылина.