В Венесуэле на фоне экономических трудностей разразился политический кризис. Преимущественно оппозиционный парламент обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство в разрушении экономики страны и в совершении государственного переворота. Правительство, в свою очередь, считает действия парламента нелегитимным.

Парламент Венесуэлы, в котором преобладает оппозиция, проголосовал за то, чтобы подвергнуть Мадуро суду за нарушение конституции, пишет BBC. Это произошло после того, как был заморожен процесс подготовки референдума, целью которого было отстранение Мадуро от поста президента. Правительство считает это голосование недействительным на основании решения суда, который признал парламент нелегитимным. Парламентарии в ответ обвинили Мадуро в попытке совершить государственный переворот. Правительство, в свою очередь, обвинило оппозицию в связях с иностранными державами, прежде всего США. Напряженность возрастает, отмечает BBC, несмотря на то, что в понедельник правительство и оппозиция договорились провести переговоры по урегулированию кризиса.

Сторонники Мадуро в парламенте Венесуэлы Asamblea Nacional

Оппозиция, напоминает BBC, обвиняет Мадуро в том, что из-за него Венесуэла оказалась в тяжелой экономической ситуации. В частности, страна с богатыми запасами нефти рискует столкнуться с нехваткой продовольствия и бешеной инфляцией. Инициатива референдума для отстранения Мадуро от власти исходила от оппозиции. Официальным основанием для ее замораживания было утверждение, что при сборе подписей для первой петиции, которая необходима для того, чтобы начать процедуру референдума, имела место фальсификация.

BBC описывает процедуру следующим образом. На первом этапе нужно собрать подписи от 1% избирателей в каждом из 24 штатов Венесуэлы, итого примерно 200 тысяч подписей. После этого у инициаторов референдума есть три дня, в течение которых нужно собрать подписи 20% избирателей в каждом из штатов. Это уже примерно 4 млн. подписей. Если этот этап будет пройден, то можно проводить референдум. Для того чтобы осуществить импичмент, нужно, чтобы по итогам референдума число сторонников импичмента оказалось больше, чем число голосов, отданных в пользу президента на выборах. Согласно результатам выборов 2013 г., когда Мадуро пришел к власти, число голосов в пользу импичмента должно быть почти 7,6 млн.

У здания парламента Венесуэлы во время сессии 25 октября 2016 Asamblea Nacional

CNN отмечает, что Ватикан пытается наладить диалог между противостоящими сторонами. Однако противоречия между Мадуро и его политическими оппонентами настолько сильны, что переговоры не складываются. Обострение произошло после того, как был заморожен процесс подготовки референдума. Тогда же в стране начались протесты. Специфика политического кризиса, объясняет CNN, в том, что парламент контролируется оппозицией, в то время как в судах преобладают сторонники Мадуро.

NY Times пишет, что решение парламента по политическому суду над Мадуро едва ли приведет к какому-либо практическому результату. Фактически это голосование было проведено ради дополнительного давления на Мадуро. Сторонники Мадуро (представители Социалистической партии) в парламенте, отмечает NY Times, видят в сложившейся ситуации с требованием импичмента довольно топорное подражание прецеденту в Бразилии, где недавно отстранили от должности Дилму Русеф.