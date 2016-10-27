Первый в мире атомный энергоблок поколения «3+» вышел на 100% мощности

Инновационный энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+» был выведен на 100% мощность. Об этом стало известно накануне во время рабочего визита генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева на Нововоронежскую АЭС, говорится в сообщении Департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом».

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС обеспечивает максимально высокий уровень безопасности во время эксплуатации и полностью соответствует всем «постфукусимским» требованиям МАГАТЭ. Главная его особенность – сочетание активных и пассивных систем безопасности, которые не требуют вмешательства персонала АЭС. В частности, на блоке применяются не имеющие аналогов в мире система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.

Выбор Нововоронежской АЭС в качестве первого объекта российской атомной энергетики для визита главы Росатома был не случайным. «Нововоронежская АЭС - единственная в своем роде станция, все блоки которой - головные. Сейчас здесь готовят к сдаче в промышленную эксплуатацию блок ВВЭР-1200. Для Росатома он особенно важен: это первый в мире блок поколения «3+» и он референтный – то есть по подобным проектам будут строиться АЭС и в ряде других стран, с которыми у России заключены контракты. Выход инновационного блока на 100% мощности - большой успех российских атомных технологий», - отметил Алексей Лихачев.

Нововоронежская АЭС, самая мощная в России, дает возможность увидеть на одной площадке всю эволюционную линейку технологии ВВЭР (водо-водяных энергетических реакторов). Здесь есть построенные еще во времена СССР и выведенные из эксплуатации блоки №1 и №2 (ВВЭР-210 и ВВЭР-365), действующие блоки №3, №4 (ВВЭР-440) и №5 (ВВЭР-1000), инновационный блок №6 (ВВЭР-1200) и стройплощадка по сооружению блока №7, который также будет использовать новый реактор ВВЭР-1200. По прогнозу концерна «Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона Росатома, выработка электроэнергии на всей Нововоронежской АЭС в 2016 году составит 16,2 млрд кВтч, в том числе блок №6 выработает порядка 2,2 млрд кВтч.

С 2012 года действует Соглашение между Росатомом и Правительством Воронежской области, которое стало эффективным инструментом поддержки программ благоустройства «атомного» города Нововоронеж за счет дополнительных налоговых отчислений предприятий Госкорпорации. За период действия соглашения в 2013-2015 гг. на городские программы дополнительно выделено 712,3 млн рублей, по итогам 2016 года будет обеспечено соразмерное финансирование. С развитием новых проектов на Нововоронежской АЭС налоговая база Росатома будет расти, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития региона и улучшения качества жизни людей.