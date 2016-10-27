Владимир Путин вправе посещать любые регионы России, в том числе и Крым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ноту протеста Киева по поводу поездки Путина в Ялту на форум ОНФ.

«Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те регионы Российской Федерации, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину», — ответил представитель Кремля.

Действительно, Владимир Путин достаточно часто приезжает в Крым — чаще, чем во многие другие регионы страны. А накануне, 26 октября, глава государства приехал в Крым для участия в форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте.

Владимир Путин участвует в "Форуме действий" Фото МИхаила Метцеля / kremlin.ru

Между тем в Крыму, по понятным причинам, Владимир Путин может и хотел бы высказываться только о внутренних делах, но тема Украины так или иначе почти всегда затрагивается. Так и на этот раз, выступая на форуме ОНФ, Путин затронул историю с энергоблокадой Крыма в ноябре, назвав ее организаторов «удивительными идиотами».

«На что они рассчитывали, просто я даже не понимаю. На то, что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто! Удивительные идиоты», — сказал он. По его словам, правозащитные организации в связи с этой ситуацией «воды в рот набрали и язык проглотили и молчат», хотя это «серьезное преступление». «А больницы? А дети? А старики? Серьезная очень вещь. Все молчат, как будто так и надо», — огорчился Путин.

Запуск энергомоста в Крым в декабре 2015 kremlin.ru

По словам Путина, он «любовался теми людьми, которые в Крыму проживают, их реакцией на то, что происходит». «Вот это собранность, мужество, желание бороться за свои интересы», — сказал он.

Затрагивал, конечно, Путин и более актуальные темы. Так, например, президент потребовал начать строительство новых медицинских учреждений в Крыму в конце нынешнего — начале следующего года. Он рассчитывает, что федеральное правительство «обеспечит все процедуры, которые от него зависят, а местные власти смогут сделать все для выделения участков, подключения к инфраструктуре, согласования проектов». «Я просил, чтобы работа была начата в первом квартале следующего года, но если в этом году — еще лучше, дай вам бог здоровья всем», — сказал Путин.

Также президента возмутили тарифы на воду на полуострове — он потребовал у руководства Крыма и Севастополя выровнять их. Так он отреагировал на информацию о том, что в разных районах полуострова тарифы на воду варьируются, например, от 20 до более чем 100 рублей за кубометр.

Еще Владимир Путин рассказал, что на Крымском мосту будет четырехполосная дорога, но чтобы быстрее открыть магистраль, сначала запустят две полосы. «Планируется в целом четыре полосы, на первом этапе — две. Почему? Чтобы не закрыть движение вообще. Мы постараемся делать эту работу как можно быстрее, планируется, что будет осуществлено строительство двух абсолютно новых полос, сначала двухполосное движение», — заявил он. Также президент рассказал, что мост позволит перевозить 14 млн туристов и 13 млн транспортных средств в год.

Установка первого участка плиты проезжей части Крымского моста most.life

После Крыма Путин отправился в Сочи на заседание Валдайского клуба. Там, по традиции, местные вопросы затрагиваться уже не будут — разговор пойдет о внутренней и внешней политике.