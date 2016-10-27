«Владимир Евгеньевич, а почему в день выборов Общее собрание будет закрыто для прессы? В чем причина? Ведь такое впервые!» – спросила я у президента РАН Владимира Фортова во время его пресс-подхода.

Владимир Евгеньевич опешил, он явно об этом не знал и пообещал разобраться. В пресс-службе РАН ему сказали, что такое решение принимали не они, что и 28 октября, день оглашения итогов выборов, хотели также закрыть для прессы, но этот день удалось отстоять.

Потом В.Е. Фортов минут 10 общался с Алексеем Викторовичем Антоновым, заместителем управляющего делами РАН, и тот уговорил президента Академии, что лучше журналистов на Общее собрание в день выборов не пускать, вдруг они чего-то «не то» увидят или снимут. Вместо того, чтобы работать с прессой, попросить коллег не публиковать фото с галочками, поставленными академиками за или против других ученых, Академия решила закрыться от внешнего мира. Удивительно и то, что президент Академии не знал о таком решении своих подчиненных, и то, что даже пресс-службу поначалу не хотели пускать на день выборов.

«Кто управляет Академией? Антонов? Я же вам говорил, что Академия кончилась», – резюмировал научный журналист Губарев.

Впрочем, первый день работы Общего собрания показал, что у РАН пока остаются силы для обсуждения и актуальных вопросов финансирования науки, и непродуманной реструктуризации и того, как использовать достижения генетики на благо людей.

В кулуарах члены РАН и гости смогли увидеть достижения российских аграриев: клубни картофеля, виноград и бутыли с вином.

В розданной брошюре помимо докладов научной сессии РАН содержались и фотографии отечественных сыров, хлебобулочных изделий, молочнокислой продукции, а также новых типов пчел, пород рыб, свиней, овец, коров и птиц, а вечером из Сергиева Посада даже привезли цыплят. Они находились в двух больших банках, сверху их обогревала лампа.

С ними была связана забавная история. «Девушка, а вам не нужен цыпленок? – спросили меня птицеводы, сидевшие возле цыплят. - Мы не шутим. Нам нельзя их везти назад! А это хорошие цыплята, бройлерные». Я позвонила маме, мы совещались и решили, что под зиму цыплят брать не стоит. Вот если бы это был конец весны… Написала коллегам в Фейсбук, может кому нужен цыпленок, народ начал активно интересоваться судьбой птичек. Еще бы чуть-чуть и фото бедных цыплят появилось бы утром на страницах центральных газет. Но потом оказалось, что молодой человек по имени Виктор (на фото справа) забирает всех цыплят в Орловскую область.

Общее собрание РАН началось с короткого выступления министра образования и науки Ольги Васильевой, чья уважительная и спокойная манера общения и первые действия в научной сфере пока явно импонируют академикам. Она поблагодарила Академию за участие в формировании нового научного ландшафта, напомнила о том, что идет подготовка стратегии развития науки до 2035 года, а также призвала академиков активно участвовать в кооперации между школами и вузами, напомнив об опыте 1960-х годов, когда выдающиеся академики сотрудничали со школами в деле разработки школьных программ.

«Министр пока правильно себя ведет. Она отменяет все то плохое, что делалось при предыдущем министре», – заметил потом в кулуарах один из академиков. «Но она ведь в науке ничего не понимает», – парировал другой. Кажется, за науку теперь будет отдуваться один Михаил Котюков.

Речь главы ФАНО на Общем собрании РАН очень напоминала выступление министра сельского хозяйства. Он говорил о картофелеводстве так, как будто занимается им всю жизнь. Впрочем, ему пришлось отвечать и на жесткие вопросы членов РАН о финансировании фундаментальной науки. Примечательно, что эти вопросы задавались не министру Ольге Васильевой, а именно Михаилу Котюкову.

Выступивший после главы ФАНО академик РАН Михаил Садовский напомнил об июльском письме 200 академиков и член-коров РАН президенту В.В. Путину и призвал Общее собрание поддержать это обращение. Академик Владимир Захаров спросил, каким же будет финансирование науки в 2017 году, а также попросил разъяснить, каковы рациональные основы идущей реструктуризации некоторых научных институтов РАН и есть ли за ними нечто большее, чем административный восторг.

В свою очередь, член-корреспондент РАН Петр Арсеев выступил с пространным вопросом, связанным с проектом бюджета на 2017 год - финансирование ФАНО уменьшается на 10 млрд по сравнению с 2016 годом (и в этом году финансирование тоже было уменьшено). По его словам, «если такой бюджет будет принят, то в следующем году умрет научная жизнь в огромном количестве институтов РАН. Потому что научная жизнь – это не только зарплаты и отопление, а еще и реактивы, конференции и много чего другого. В этих условиях обсуждать стратегию развития науки до 2030 года представляется делом смехотворным. При таком финансировании нельзя рассчитывать, что к 2030 году будет построена высокотехнологичная экономика, к чему, казалось бы, стремится руководство страны».

В ответ на эти три выступления Михаил Котюков признал, что предварительные цифры бюджета ФАНО действительно ниже, чем то, что было выделено ФАНО в 2016 году. В следующем году ФАНО обещают 75 млрд. рублей, тогда как в этом году бюджет ФАНО составил 83-84 млрд. рублей. «Номинальный объем бюджета нам скорее всего удастся сохранить» (увы без учета инфляции). «У нас скорее всего будет вопрос с крупными стройками, а со всем остальным, в том числе и с Центрами коллективного пользования, будем пытаться решать вопросы». В то же время, он считает, что диалог о бюджете еще не закончен, и он вместе с главой РАН Владимир Фортов инициировали запрос по ряду дополнительных программ, на которые могут выделить дополнительные деньги.

Когда, как водится, все устали, после окончания научной части Общего собрания по теме «Генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов на службе человечества», продолжилось обсуждение актуальных вопросов жизни Академии наук. Где-то с 18 часов, более полутора часов, члены РАН критиковали ФАНО за проведение реструктуризации, которая, по их мнению, идет и без согласования с РАН, и с нарушением закона.

Почти все острые выступления - Владимира Захарова, Валерия Рубакова, Александра Арсеева, Александра Некипелова, Геннадия Месяца и др. - можно посмотреть на этой видеозаписи.

Сегодня на Общем собрании РАН проходят выборы. Точнее сами выборы проходили ранее по Отделениям, а 27 октября члены РАН должны одобрить или (что редко случается) не согласиться с предложениями Отделений.

По предварительной информации «Полит.ру», уже во второй раз Отделением математических наук была отвергнута кандидатура лауреата Филдсовской премии Станислава Смирнова. Говорят, что один академик, выступая, отметил, что нельзя давать Смирнову звание академика РАН раз у него есть позиция за границей. Видимо, «патриотические» в кавычках аргументы для этого академика важнее, чем репутация Отделения, да и всей РАН. Впрочем, зам. академика-секретаря Отделения математических наук Алексей Жижченко считает, что всё дело в новом требовании устава РАН о присутствии на собрании не менее половины списочного состава Отделения, а многие не приехали: не смогли или оказались больны.

По уточненной информации, это требование вовсе не является новым, просто раньше (когда почти все члены Отделения математических наук приезжали) оно было не критическим: другое требование (две трети от присутствующих) оказывалось более ограничительным. Те, кого отделение все же одобрило, смогут стать членами РАН, потому что с их кандидатурами были почти все согласны (нужно было одобрение не менее 12 из 15 присутствующих). Если бы присутствовало 18 из 23 членов отделения, то эти два требования совпали бы.

По той же причине на некоторых отделениях пропали некоторые вакансии (присутствующие члены отделений не смогли прийти к согласию по кандидатурам и вакансии оказались незаполненными). В своих комментариях коллеги говорили, что их соратники не смогли свои личные интересы поставить ниже интересов отделений.

Я спросила у главы РАН Владимира Фортова и главного агрария Академии, руководившего текущей научной сессией, вице-президента РАН Геннадия Романенко, что будет дальше, ведь академики стареют, многие не смогут приезжать и, по сути, выборы будут проходить со всё большими проблемами. Романенко считает, что поводов для беспокойства пока нет, Владимир Фортов же не стал отвечать на этот вопрос.

Геннадий Романенко (слева) и Владимир Фортов

Журналисты требовали от главы РАН высказаться по поводу омоложения Академии. «Подождите, пока у меня нет полной информации. Может никакого омоложения и не произойдет», – отвечал им осторожный Фортов. Хотя он, конечно, омоложение РАН поддерживает.

По предварительной информации, академиком РАН стал Владимир Плунгян, помимо прочих высоких должностей - член жюри премии «Просветитель». Он шел на безальтернативной основе, что не нарушает устав РАН. Среди других кандидатов в академики РАН, Отделение физики поддержало Леонида Пономарева, лауреата премии «Просветитель» за книгу «Под знаком Кванта». Также была поддержана кандидатура Михаила Данилова, которого коллеги М.В. Ковальчука уволили из ИТЭФ и ему пришлось с нуля создавать лабораторию в ФИАН (проводить ремонт помещений и закупку мебели и пр.).

По всей вероятности, членом-корреспондентом РАН станет ученик академика Рубакова Дмитрий Горбунов. Физики не поддержали прекрасного астрофизика И.Д. Новикова, но одобрили в член-корры радиоастронома Юрия Ковалева, в академики Юрия Балегу, научного руководителя Специальной астрофизической лаборатории.

Юрий Юрьевич в комментарии «Полит.ру» отметил, что прекрасно понимает, что в Академию не прошли ряд коллег, значительно выше научным уровнем, чем он. Он считает, что на выборах в РАН побеждают не только лучшие из лучших ученых, но и те, кто сможет отстаивать позиции РАН в общении с чиновниками. Смеясь, он напомнил о шутке выдающегося астрофизика Иосифа Шкловского, которого в академики из членкоров так и не избрали, что кандидаты в РАН делятся на «проходимцев» (тех, которые проходят) и «шансовнетов» (у которых нет шансов).

Отделение медицинских наук не поддержало кандидатуру "мегагрантника" Александра Кабанова в член-корры РАН.

Биологи помимо других исследователей поддержали на Отделении кандидатуры Ольги Донцовой, Сергея Недоспасова, Александра Габибова и Николая Янковского, а на позицию членкоров РАН - Вадима Карпова, Елизавету Бонч-Осмоловскую, Софью Георгиеву, Дмитрия Купраша и Константина Лукьянова.

К сожалению, Отделение историко-филологических наук не поддержало Аскольда Иванчика на позицию академика РАН, большинство проголосовало за Александру Бужилову. Членкорами РАН, по всей вероятности, станут: Михаил Андреев, Леонид Беляев, Леонид Бородкин, Николай Гринцер, Федор Успенский, Петр Черкасов, Михаил Бухарин, Алексей Сиренов и другие. Не была поддержана в академики РАН и кандидатура Ефима Пивовара, бывшего ректора, а ныне президента РГГУ.

Рассказывают, что бюллетень по выборам в обновленную, отреформированную академию состоит из 26 листов, но у членов РАН будет возможность голосовать в электронном виде. Завтра, 28 октября, будут объявлены итоги выборов. Со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте РАН.

Фотогалерея (фото Наталии Деминой)

Физики-возмутители спокойствия после окончания первого дня Общего собрания РАН

Отделение физических наук поддержало кандидатуру Леонида Пономарева, баллотировавшегося в академики РАН.

Ефим Хазанов и Аскольд Иванчик не теряют оптимизма.

Инновации - инновациями, а югославский эскалатор неожиданносломался, приходится чинить. До вечера эскалатор так и не заработал.

Академик РАН Сергей Глазьев (в центре) скучал в буфете.