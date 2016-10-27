Статистические данные демонстрируют медленный, но верный рост мировой экономики. Согласно годовому отчету МВФ, в прошлом году глобальная экономика выросла на 3,1% и примерно на столько же вырастет по итогам этого года. Однако на самом деле не все так безоблачно. В последние годы в мировой экономике сформировались тренды, которые несут серьезную угрозу как для мировой финансовой системы, так и для глобальной экономики. Председатель совета директоров ООО «Никохим» Михаил Баранов о том, что произошло в мировых финансах и о главной угрозе финансовой системе.

Отрицательная процентная ставка

Наверное, многие уже слышали о таком явлении, как отрицательная процентная ставка, но мало кто понимает. Поэтому я объясню, что это такое, какие могут быть последствия и почему это важно.

Отрицательная процентная ставка означает, например, что долговое обязательство покупается за цену, которая выше номинала (с учётом процентного дохода). Допустим, есть долговое обязательство какой-то страны, скажем, Швейцарии или Японии, по которой она обязуется через три года заплатить 100 франков или йен, и бывают ситуации, когда эти обязательства начинают стоить дороже этих 100 франков или йен. Казалось бы, это не очень логично. Раньше это всегда были отдельные краткосрочные эпизоды, связанные с ожиданием подорожания самой валюты, в нашем примере — швейцарской или японской, то есть люди покупали их за доллары и считали, что если в йенах она и подешевеет, то в долларах уж точно вырастет. На волне подобных ожиданий облигации изредка и ненадолго показывали отрицательную доходность.

Раньше это были лишь отдельные, случайные эпизоды финансовой жизни. Начиная с конца 2014 года, начался процесс, когда массовым образом государственные долги стали уходить в зону отрицательной доходности. Опять же это означает, что если вы покупаете долговые обязательства таких развитых государств, как Германия, Франция, Япония, то через 5-10 лет получаете меньше денег, чем дали взаймы, что, казалось бы, странно, нелогично и противоречит логике. Ведь зачем давать деньги взаймы, если вам обещают вернуть меньше денег, чем вы занимаете?

Сейчас этот процесс приобрел массовый характер, и сумма таких обязательств, имеющих отрицательную доходность, уже превысила 10 триллионов долларов, это уже почти 25% всех государственных обязательств.

Почему это произошло?

Это произошло по той простой причине, что деньги являются таким же товаром, как и все остальное, и поскольку образовался их огромный избыток в финансовой системе, как и со всяким избытком товара, это привело к падению его стоимости.

Обычно количество обязательств растет быстрее количества реальных активов. Говоря проще, когда деньги лежат в банке, они приносят проценты. Вкладчики эти проценты кладут обратно в банк и на них получают новые проценты. Количество денег, которые формально принадлежат вкладчикам, инвесторам и так далее, начинает стремительно увеличиваться. Если реальная экономика за этим не успевает, а время от времени такое случается, то образуются деньги, которые ничем не обеспечены. Когда возникает много необеспеченных денег, обычно происходят финансовые кризисы, и часть денег просто пропадает: лопаются банки, разоряются компании, и деньги, за которыми ничего не стояло, пропадают. Это классический процесс кризисов в рыночной экономике.

В 2008 году произошла новая ситуация. После очень долгого периода отсутствия таких кризисов, сдерживаемых в значительной степени искусственным образом, сам по себе этот финансовый пузырь достиг таких размеров, что его побоялись сдувать и стали продлевать его существование просто путем печатания денег, что называется необеспеченной эмиссией. Банки разных стран печатали деньги в огромных количествах, речь о триллионах. Первыми начали эмитировать США, потом присоединился Европейский центральный банк, затем Центральный банк Японии и другие. Иными словами, в финансовую систему были влиты триллионы долларов, йен и евро, которые позволили удержать цены на активы за счет того, что денег стало огромное количество. То есть банки получили доступ фактически к бесплатным деньгам и возможность за счет этого скупать любые активы, при их любой попытке упасть в цене.

Опыт последних восьми лет показал, что реального обвала удалось избежать. Не удалось избежать стагнации, то есть экономика замерла, но не обвалилась. Массовых банкротств в экономике действительно нет. Казалось бы, достигнута стабилизация и можно успокоиться. Почему же все видные экономисты постоянно пишут алармистские статьи? Если открыть любой сайт, на котором публикуются экономисты с мировым именем, то можно увидеть, что настроения у них у всех тревожные, они предсказывают катастрофические вещи, называют эти облигации с отрицательной доходностью новой термоядерной бомбой или ожидаемым взрывом сверхновой звезды и так далее.

В чем причина?

Причина в том, что ситуация стабилизировалась и ее почти невозможно изменить. Сегодня малейшая угроза повышения ставок ведет к еще более алармистским ожиданиям того, что рухнут цены на облигации, на недвижимость. То есть на центральные банки оказывается огромное давление с тем, что они не могут сократить эту денежную эмиссию и вернуться к нормальной ситуации. Напрашивается вопрос — ну разве это не хорошо, что деньги стоят дешево, стоимость кредита падает, ипотека скоро вообще будет отрицательной? Можно брать кредит на квартиру, не платить проценты, а потом начнут еще и доплачивать.

И вроде бы можно только радоваться населению и предпринимателям — деньги стали дешевыми, их много, что же в этом плохого? На самом деле здесь мы переходим к такой сложной вещи, как функция денег. Основная и самая простая их функция — это средство обмена. Чтобы не менять товар на товар, все измеряется в деньгах, и люди между собой все, что они производят, обменивают через деньги. Эта функция, естественно, никуда не делась, и тут ничего не разрушилось. Проценты по кредитам и депозитам выполняют аналогичную роль, но немного более сложную: это обмен товаров и услуг в разное время. Проще говоря, один человек производит один товар, а второй — другой товар, и в процессе обмена первый говорит «мне сегодня ваш товар не нужен, поэтому я готов свой товар вам сейчас отдать, а ваш товар мне будет нужен только в следующем году, но поскольку я готов подождать, мне его нужно немного больше». И эта разница между тем, что он готов отдать в этом году, и тем, хочет получить в следующем, — это и есть процент кредита и депозита.

Это возможность не просто обменивать товары и услуги в моменте, а растягивать этот процесс во времени. Это позволяет реализовывать сложные вещи, строить какие-то большие проекты, требующие длительного времени на реализацию. Или, например, на этом же принципе строится все система пенсионного обеспечения, страховых сбережений, когда, откладывая деньги сегодня, вы можете получить доход в будущем, потому что вы сознательно отказались от части товаров и услуг сегодня, вы перенесли их на будущее, но потом хотите получить больше того, от чего отказались сейчас.

Это важнейшая функция современной экономики, без нее невозможна вообще никакая сложная экономическая деятельность. Все, что требует многих лет работы, инвестиций, накоплений, сбережений и, наоборот, кредитования, требует такой формы работы. Более того, вся современная банковская система последние триста лет работает по принципу того, что собирает с населения излишние деньги, которые оно пока не собирается тратить, платя за это какой-то процент, и эти деньги выдаются кредитами бизнесу, предпринимателям, чтобы они запускали производство новых товаров и услуг. Эта функция работает во всем мире, и тем самым она позволяет создавать намного больше товаров и услуг, чем это было бы можно делать путем простого обмена. Здесь возникает накопление ресурса и возможность его вкладывать в новые крупные большие производства, и работа банка заключается в том, чтобы аккумулировать эти временно ненужные средства у большого количества домохозяйств. Собрав эти излишки, их можно выдать в виде кредита крупным проектам и таким образом обеспечить переход общества на новый уровень его жизни за счет реализации этих крупных проектов.

Что не так?

Как раз эта функция в результате оказывается под угрозой. Сочетание негативных факторов приводит к тому, что банкам становится неинтересно работать с вкладчиками. Эта работа предполагает необходимость наличия и содержания офиса, заключения договоров, постоянного взаимодействия с вкладчиками, соблюдение графиков платежей и так далее. А зачем это все, если можно просто обратиться в центральный банк своей страны и получить бесплатно любое количество денег? И для этого нужен всего один сотрудник, который обратится в ЦБ и попросит 100 миллиардов долларов на год. Для этого не нужен ни офис, ни сотрудники – минимум издержек, и деньги вы получаете гораздо дешевле, чем если бы собирали эти 100 миллиардов с миллионов домохозяйств. Поэтому банки теряют заинтересованность в клиентах, они закрывают счета физлицам, компаниям, сокращают офисы, и это только один из моментов. Гораздо хуже то, что фактическое обнуление этого процента разрушает сам механизм аккумулирования средств под крупные проекты. Нарушается одна из ключевых функций денег. Естественно, это процесс не быстрый, но его развитие может привести к катастрофическим последствиям, и ведущие экономисты считают его главной угрозой.

Это означает, что, с одной стороны, под угрозу встает вся система пенсионных накоплений, которая является одним из краеугольных камней образа жизни и личного семейного планирования каждого человека в развитых западных странах, а с другой, эти пенсионные деньги являются одним из основных средств долгосрочных инвестиций. Опять же речь о развитых государствах.

Это ключевая угроза, и на сегодняшний день политика абсолютно всех центральных банков и руководителей экономики в развитых государствах — это просто откладывать проблему как можно дальше, ежегодно отодвигая ее, потому что никаких идей, как сегодня ее можно решить, сегодня не просматривается и не озвучивается. Именно это и вызывает опасения специалистов.