«Коммерсантъ» в статье «Бюджет мирного бремени» пишет, что Минфин отстоял в правительстве проект краткосрочной консолидации.

«Конституционный суд утвердил торговый сбор»: депутатский запрос по спорным нормам закона отклонен.

«На нарушителей нацелили автоматику»: в Москве заработала инновационная система задержания водителей, не соблюдающих скоростной режим.

«Ведомости» в статье «Как Центробанк управляет инфляцией с помощью слов» пишет об исследовании «ВТБ капитала», в котором подводятся первые итоги «заявлений о намерениях» регулятора.

Граждане направляют в сбережения только 7–8% доходов, утверждается в статье «Население стало меньше сберегать».

«IKEA в России подозревают в неуплате 32 млрд рублей налогов», компания с претензиями не согласна.

РБК в статье «Как "сделать всем хуже"» пишет, что Минфин допустил введение налога на доходы с вкладов.

В России значительно выросло число сторонников визового режима с Украиной, утверждается в статье «К братьям по визе».

«Бутерброд с микробом»: эксперты забраковали более половины сливочного масла в России.

«Известия»: «Десятки тысяч граждан не хотят платить налог на недвижимость». Владельцы попросили Росреестр пересмотреть кадастровую стоимость почти 60 тысяч объектов недвижимости.

«Столицу ИГИЛ возьмут на двоих»: Россия готова освобождать Ракку вместе с США.

Доля кредитных карт в общем количестве открытых кредитов превысила 50%, утверждается в статье «Ставка на кредитки».

«Газета.ru»: «Россия вытеснила черногорского премьера». Премьер Черногории уходит в отставку на фоне слухов о пророссийском мятеже.

«Смотр фронта прошел успешно»: Кириенко наполнит ОНФ своим смыслом.

«Клевета рассыпалась в суде»: суд прекратил разбирательство по уголовному делу в отношении основателя Smotra.ru.

The Economist пишет про испанскую политику: «У Испании наконец снова есть правительство» (Politics in Spain: Spain at last has a government again). Испания наконец определилась с премьер-министром. Но остается вопрос, каковы фактические возможности Мариано Рахоя.

«Американское образование: больше не реформировать» (US education: Reform no more). Реформа образования не будет приоритетом для нового президента США.

Bloomberg: «Швейцария собирается предложить альтернативный план по новому подходу к иммиграции» (Swiss to Offer Rival Plan on Immigration Do-Over). В ЕС обсуждается инициатива по увеличению квот на прием иммигрантов, прибывающих в страны блока. Швейцарское правительство предложит контринициативу.

«Фамильное состояние Трампа началось с канадского борделя времен золотой лихорадки» (Trump’s Family Fortune Originated in a Canadian Gold-Rush Brothel). Дед республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа Фридрих Трамп владел рестораном, баром и борделем в Британской Колумбии.

The Wall Street Journal: «Переезд во Франкфурт после Brexit'а может оказаться затруднительным для банков» (Moving to Frankfurt After Brexit Could Be a Squeeze for Banks). Франкфурт — наиболее очевидное место, куда устремятся лондонские банки после отсоединения Британии от ЕС, чтобы сохранить некоторые операции внутри европейского блока. Но здесь могут возникнуть проблемы, связанные с недостатком места и строительными ограничениями.

«Поражение ИГ в Киркуке говорит о том, что оно теряет поддержку со стороны арабских суннитов» (ISIS Failure in Kirkuk Shows Its Loss of Sunni Arab Support). Главная причина того, что «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) не смогло взять иракский город Киркук, состоит в том, что арабы-сунниты, которым ИГ раньше казалось освободителем, теперь относятся к нему с возрастающим отвращением.