Алексей Кудрин на основе своих оценок и разговоров с западными политиками прогнозирует: в 2017 году начнется смягчение антироссийских санкций. Впрочем, отметил он, санкции не будут отменены в один момент.

Особенность санкций в том, что их нет смысла вводить на кроткий срок: запрет российским компаниям закупать на Западе оборудование для добычи нефти никак не сказывается на их показателях в течение года-двух, но может остановить работу через десять лет. То же самое можно сказать и о российских антисанкциях.

И вот тут большой вопрос: готова ли Европа отменить санкции без видимого успеха? Или слова Кудрина означают, что России готова идти на уступки в Донбассе?