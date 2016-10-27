В Москве с сегодняшнего дня ужесточается контроль за соблюдением скоростного режима на дорогах. Инспекторы ДПС смогут оперативно задерживать превышающих скорость водителей с помощью новой системы «Пит-стоп». Комплексы фотовидеофиксации, оборудованные этой системой, будут фиксировать превышение скорости более чем на 60 километров в час и автоматически передавать информацию ближайшим экипажам ДПС. Автовладельцы опасаются, что инспекторы получат новую возможность злоупотреблять полномочиями, а эксперты обращают внимание на расхождения с законодательством.

Система «Пит-стоп» запущена Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) совместно с ГИБДД. Ее подготовкой занималась компания «Импульс М», выигравшая тендер ЦОДД на 6,8 миллиона рублей. В первый день работы новой системы сотрудники ДПС получили в распоряжение 50 нетбуков (комплекс АПК «Барс») с доступом к единому информационному пространству правительства Москвы и УГИБДД, содержащему данные обо всех нарушениях, зафиксированных автоматическими камерами. Сейчас в Москве работают 902 стационарных комплекса фотовидеофиксации, до конца года будут задействованы еще 500. Данные автоматических камер разрешается использовать только для штрафования нарушителей, а ручными радарами сотрудники ДПС в Москве почти не пользуются, отмечает «Коммерсантъ».

Теперь, благодаря новой системе, инспекторы смогут оперативно получать сведения о водителях, нарушающих скоростной режим в районе, подотчетном экипажу ДПС. Система будет выводить на экран расчетный маршрут движения нарушителя, на основании которого инспекторы смогут принимать решения о преследовании. При задержании водителя производится стандартная процедура составления протокола, после чего материалы, дополненные показаниями системы наблюдения, отправляются в суд.

Камеры видеофиксации / pixabay.com

Автовладельцы опасаются, что кроме оплаты штрафной квитанции, недобросовестные инспекторы будут вымогать у них взятку. В Госавтоинспекции уверяют, что дублирование или двойное привлечение собственника транспортного средства за допущенное нарушение исключено.

«Мы видим, что водители в Москве становятся более дисциплинированными, тем не менее, остаются случаи грубого нарушений правил дорожного движения. Водитель, который едет по городу со скоростью выше 150 километров в час, представляет угрозу не только для самого себя, но и для окружающих, поэтому мы используем передовые методы фиксации на благо законопослушных граждан», — прокомментировал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев запуск системы «Пит-стоп».

Грубое нарушение скоростного режима предполагает судебное разбирательство и лишение водительских прав на срок до шести месяцев, за повторное нарушение — на один год. На практике водителей редко лишают прав за первое нарушение. С января по сентябрь 2016 года в Москве было вынесено 12,5 тысячи постановлений в связи с нарушением скорости от 60 км/ч до 80 км/ч. За шесть месяцев года только 147 водителей лишили права управления автомобилем.

Автоюрист, эксперт ОНФ по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева указывает на несоответствие предоставленных инспекторам возможностей Кодексу об административных правонарушениях. Согласно части 3 статьи 28.6 КоАП, постановление по выявленному в автоматическом режиме нарушению должно быть направлено исключительно в виде письма.

«Законодательством предусмотрен общий порядок привлечения к ответственности и упрощенный. Упрощенный был введен специально для автофиксации: презумпция невиновности здесь не действует, поэтому и санкция мягче. А ГИБДД хочет, по сути, в упрощенном порядке пользоваться максимальной санкцией», — сказала Соловьева «Коммерсанту».

Инспектор ГИБДД проверяет документы /www.mskagency.ru

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству, лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков в эфире радиостанции НСН предложил распространить систему «Пит-стоп» по всей стране. Таким образом, считает депутат, удастся приструнить злостных нарушителей скоростного режима, которые сегодня фактически остаются безнаказанными: «Максимум наказания, которое они могут понести, это штраф 5000 рублей. А ведь они представляют опасность, и потому их надо остановить. Но убрать с дороги этого водителя можно только в ручном режиме».