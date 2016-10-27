Крайне редкая британская монета начала XVIII века долгое время использовалась для детских игр в одной семье из города Бишопс-Стортфорд в Херфордшире.

Как рассказывает владелец монеты, пожелавший сохранить анонимность, его дедушка много путешествовал и дарил своему внуку монетки разных стран. Мальчик, играя в пиратов, любил прятать их в маленькой коробочке в качестве «пиратского клада». Недавно повзрослевший мальчик вспомнил о своих детских сокровищах и решил отдать их своему маленькому сыну, но предварительно отнес несколько заинтересовавших его монет для оценки специалистам аукционного дома Boningtons. Ему сообщили, что одна из монет представляет собой ничто иное, как «монету Виго» – редчайшую английскую монету эпохи королевы Анны, изготовленную из золота, которое было захвачено с испанских галеонов во время битвы в заливе Виго в октябре 1702 года.

В ходе войны за испанское наследство объединенный флот Англии и Нидерландов попытался захватить важный испанский порт Кадис, но потерпел неудачу. Отступая, возглавлявший флот адмирал Джордж Рук узнал, что в заливе Виго на северо-западе Испании стоят около 30 кораблей, перевозивших золото и серебро из американских колоний. По современным оценкам, их груз составлял свыше 3400 тонн серебра и 200 тонн золота. Галеоны охраняла эскадра французских военных кораблей. В заливе Виго корабли оказались из-за боев, которые велись вокруг Кадиса – обычного порта их назначения.

Джордж Рук блокировал выход из залива, а 12 октября 1702 года атаковал французские и испанские корабли. После разгрома французов, испанский адмирал Мануэль Веласко отдал приказ затопить галеоны. Но англичанам все-таки удалось захватить несколько кораблей.

На момент битвы часть золота и серебра уже была выгружена на берег и отправлена в Мадрид, часть драгоценного груза оказалась на дне вместе с затопленными кораблями. Но и англичанам удалось захватить несколько десятков тонн серебра и намного меньше золота. Также в их руки попала крупная партия табака, которая была распродана в Лондоне и дала начало моде на жевательный табак среди англичан. В целом битва в заливе Виго не столько обогатила Англию, сколько ударила по карману Испании.

Позднее сокровища, лежащие на дне залива Виго, стали легендарными. Именно они служили источником финансирования для капитана Немо в романе «Двадцать тысяч лье под водой». Хотя добыча англичан оказалось не столь велика, они умело использовали ее с пропагандистскими целями.

Хранитель монетного двора сэр Исаак Ньютон получил 4504 фунта 2 унции серебра (примерно 2043 кг) и 7 фунтов 8 унций (примерно 3,4 кг) золота, чтобы изготовить из них монеты, прославлявшие победу английского флота. Всего были отчеканены монеты на сумму в 14000 фунтов стерлингов. Из серебра сделали монеты в шесть пенсов, шиллинг, полкроны и крону. Золото пошло на монеты номиналом в полгинеи, гинею и пять гиней. На всех монетах красовался портрет королевы Анны и надпись VIGO. Как говорилось в особом королевском указе, название залива было размещено на монетах «под нашим изображением как знак отличия от остальных наших золотых и серебряных монет, чтобы потомство продолжало помнить о сем славном деянии».

Фото: Boningtons

Пять гиней в Англии начала XVIII века были очень большой суммой. Средний заработок рабочего мануфактуры в то время составлял в год не более пяти фунтов, то есть немногим меньше пяти гиней. Поэтому монет достоинством в пять гиней было отчеканено всего 20 штук. До сих пор было известно местонахождение пятнадцати из них. Все они хранятся в частных коллекциях. Монета, доставшаяся от дедушки, оказалось шестнадцатой.

За последние полвека известно только шесть случаев открытой продажи таких монет. В последний раз это произошло в 2012 году, и цена на аукционе достигла 296 160 фунтов стерлингов (360 200 долларов США). По мнению специалистов, нынешний владелец сможет продать свою монету как минимум за 200 – 250 тысяч фунтов стерлингов, а вероятно, что и за большую сумму.

Когда владелец монеты узнал истинную ценность своей детской игрушки, он покинул здание аукционного дома, сел в свою машину и радовался там настолько энергично, что служащие видели в окна, как автомобиль подпрыгивает на парковке. На следующий день хозяин монеты вернулся, чтобы удостовериться, что его не разыграли.