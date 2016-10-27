Новость дня

Депутаты Смоленского горсовета приняли решение досрочно прекратить полномочия главы города Николая Алашеева. Градоначальник в понедельник, 24 октября, направил в горсовет заявление об отставке по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

На сессии также внесены изменения в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы Смоленска, предполагающие обязательное участие в нем не менее 2 претендентов, и принято решение сформировать соответствующую конкурсную комиссию.

Николай Алашеев занимал должность главы администрации Смоленска с 27 декабря 2011 года, главы города — с 10 ноября 2015 года. До избрания нового главы города эти обязанности исполняет Дмитрий Платонов, занимавший должность первого заместителя главы Смоленска.

Антиновость дня

Суд удовлетворил требование Ярославской транспортной прокуратуры о запрете эксплуатации причала на Волге в Тутаеве.

Причал на Волге в г. Тутаев / Фото:Администрация Тутаевского района

Поводом для обращения в суд стали результаты проверки компании «Конт», которая организует работу причала. Прокуратура установила, что причал эксплуатировался без обследования специализированной организации, без необходимой разрешительной и проектной документации.

Непонятная новость дня

Председатель избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Павкин планирует покинуть свой пост в связи с истечением полномочий, сообщил его заместитель Денис Корнеев.

«На заседании ЦИК в среду зампред Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев объявил, что Андрей Евгеньевич (Павкин) принял решение не двигаться дальше на своей должности в связи с истечением срока его полномочий. Его избрали в 2011 году на 5-летний срок. Его срок полномочий закончится ориентировочно в первой декаде декабря 2016 года, после того, как ЦИК сдаст финансовый отчет», — пояснил Корнеев.

Ассорти

Тюменский аэропорт «Рощино» после завершения реконструкции сможет претендовать на позицию одного из узловых аэропортов России, считает губернатор области Владимир Якушев.

Тюмень. Аэропорт «Рощино» / Avia-mir.ru

«Тюмень исторически была региональным хабом, особенно в период освоения Севера. Пора вернуть ему былую славу. Это амбициозная задача, но перспективная. Будем расти за счет пассажиров из Тюмени и Тюменской области, расширять сетку межрегионального сообщения», — заявил глава региона. По его словам, благодаря федеральной программе субсидирования межрегиональных перевозок интерес к Тюмени проявляет все больше перевозчиков.

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Автомобиль в селении Гильяр в Дагестане врезался в трубу газопровода, в результате частично разорвался сварной шов. МЧС сообщает, что авария локализована путем перекрытия задвижки, но пять населенных пунктов Магамкентского района на самом юго-востоке республики остались без газа.

Сообщение об аварии в МЧС поступило накануне в 22:20, но аварийно восстановительные работы начались только с 8:00 сегодняшнего дня в связи с тем, что в этом районе республики действует режим контртеррористической операции и работы в ночное время не проводятся.

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Амурская область получит бюджетный кредит в размере 1 млрд рублей, средства будут направлены на рефинансирование кредитов 2017 года. Это позволит высвободить собственные доходы для расходных обязательств региона в будущем году. На сегодняшний день объем госдолга составляет 95% налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Область также получит безвозмездную дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и выравнивание бюджетов в 2017 году в том же размере, что и в текущем году. Это позволит сбалансировать расходы 2017 года на уровне 2016 года.