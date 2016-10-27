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27 октября 2016, 11:00
Сколково Форум "Открытые инновации"
Мария Блохина

Итоги первого дня форума «Открытые инновации» в «Сколково»

«Открытые инновации» в технопарке «Сколково»
«Открытые инновации» в технопарке «Сколково»
Фото: Sk.ru

В среду, 26 октября, в технопарке «Сколково» открылся международный форум инновационного развития «Открытые инновации». Форум проводится ежегодно вот уже в пятый раз и является одним из главных мероприятий в области новых технологий и международной кооперации компаний, занимающихся инновациями. Участники форума, а в этом году их более 12 тысяч из более чем 100 стран, в течение трех дней обмениваются опытом, общаются с инвесторами, знакомятся с передовыми разработками, а также создают новые инструменты сотрудничества в сфере инноваций.

Партнеры и проекты

Первый день форума был посвящен навигации по экосистеме и тому, как и с кем делать бизнес. В этом году страной-партнером форума выступил Израиль, которому удалось в очень короткий период добиться серьезных успехов в области новых технологий. Глава делегации, израильский министр науки, техники и исследования космического пространства Офир Акунис, выступая на пленарном заседании, с особой гордостью рассказывал о том, что в Израиле делают для развития науки и технологий. В частности, он упомянул цифровые центры грамотности, открытые по 14 часов в день, научные летние лагеря для девочек и то, что власти закупали планшетные и обычные компьютеры детям, чьи семьи не могут себе это позволить: «Таким образом мы сокращаем разрыв возможностей и обеспечиваем детей следующего поколения всем необходимым, чтобы продолжить начинания нашего поколения». Это мера лишь одна из многих, сделавших Израиль страной стартапов. Сотрудничество с Россией по вопросам науки и техники, по мнению г-на Акуниса, имеет большие перспективы для Израиля: в прошлом году было запущено 8 совместных проектов, и Израиль намерен продолжать развитие и укрепление этого партнерства.

На пленарной сессии «Открытых инноваций», слева направо: министр науки, технологий и космоса Израиля Офир Акунис, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Фото: Sk.ru

В рамках форума на площадке Технопарка презентовались и обсуждались не только новые идеи и стартапы, но и такие масштабные проекты, как, например, Hyperloop (проект высокоскоростного вакуумного поезда). Генеральный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн тоже выступил на пленарном заседании, но его речь была обращена в основном к присутствовавшему на мероприятии премьер-министру России Дмитрий Медведеву. По его словам, компания готова взять на себя вопросы финансирования и строительства, но для работы ей необходима помощь и поддержка правительства.

«Я знаю, что для многих людей Hyperloop звучит как фантастика, но это не так. На самом деле это просто, и вы можете сделать то же самое с существующими поездами, если возьмете обычный поезд, поместите его в широкую трубу с вакуумом, то этот поезд сможет двигаться гораздо быстрее с гораздо меньшим потреблением энергии. Так что мы готовы строить. Чего нам сейчас не хватает — это чтобы правительства со всего мира объединились в поддержку этой технологии», — сказал Алборн. При этом он предположил, что, возможно, уже через три года мы увидим первую полномасштабную модель, рассчитанную на пассажиров.

Дирк Альборн на «Открытых инновациях» в Технопарке Сколково. Фото: Sk.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев ответить на это не успел, так как из-за технической неполадки в помещении, где проходило заседание, сессия была прервана и уже не возобновилась, при этом работа форума прервана не была, и все остальные мероприятия состоялись согласно программе. Интересно, что возможность реализации проекта Hyperloop в России обсуждается уже давно, хотя и очень осторожно, но на «Открытых инновациях» впервые руководство компании заговорило о столь коротких (учитывая всю сложность технологического процесса Hyperloop) сроках создания первых поездов.

Финансирование. Классическое и не очень 

Вопросы финансирования проектов на «Открытых инновациях» оказались очень популярны, ведь количество интересных и перспективных стартапов с каждым днем растет, а поиски инвестора по-прежнему остаются большой проблемой. В первый день форума прошло сразу несколько заседаний, главной темой которых стало финансирование бизнеса и технологических проектов. Так, на заседании «Финансовая поддержка бизнеса» генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков рассказал, что за два десятилетия существования фонда программы поддержки стали более масштабными и ощутимыми, а число проектов, получающих такую поддержку, выросло с десятков до тысяч.

В то же время на другой площадке форума обсуждались нетрадиционные формы финансирования проектов. В основном речь шла о так называемом народном финансировании — краудфандинге, который эксперты предложили оценивать и воспринимать как первый раунд инвестиций, позволяющий оценить перспективы проекта, а также краудинвестинге, который позволяет предпринимателям привлекать средства на онлайн-площадках за счет частного капитала. Судя по росту краудинвестинговых платформ в России, он становится все более эффективным инструментом финансирования молодых проектов.

Расширение сотрудничества

На «Открытых инновациях» стало известно, что в «Сколково» откроется первый в России научно-исследовательский центр Philips. Согласно подписанному Конрадом Смитом, исполнительным вице-президентом Royal Philips, и Виктором Вексельбергом, президентом Фонда «Сколково», соглашению о партнерстве, центр будет заниматься изучением и развитием возможностей информационных технологий в здравоохранении. Ожидается, что результаты работы центра будут использованы в том числе в глобальных исследовательских проектах компании в области прогнозной аналитики по направлению «Неотложная помощь» и анализа больших данных для подразделения «Трансформация услуг в здравоохранении».

Комментируя подписание, Виктор Вексельберг отметил важность сотрудничества в таких важных для России и всего мира сферах как поддержание здоровья населения и машинное обучение. «Объявив о планах создать в «Сколково» свой R&D-центр, компания Philips, являющаяся лидером на глобальном рынке электроники, оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, присоединилась к числу партнеров Фонда, куда уже входят около двух десятков крупнейших международных корпораций. Помимо всего прочего, сегодняшнее событие свидетельствует и о том, что реализация проекта «Сколково», изначально задуманного как международный, четко следует заданным курсом», – заявил президент Фонда «Сколково».

Команда российского центра Philips в «Сколково» будет состоять из экспертов в области ИТ и здравоохранения, а также студентов и молодых специалистов. На базе центра будут организованы программы стажировок для студентов и аспирантов из Сколтеха и других университетов России.

Кроме того, Екатерина Иноземцева, вице-президент по стратегии и инвестияциям Фонда «Сколково», и Марина Ракова, главный идеолог проекта детских технопарков «Кванториум», заключили договор о создании детского технопарка на базе «Сколково», предназначенного для обучения будущих инноваторов и изобретателей.

Роботы нового поколения

Разговоры разговорами, а от «Открытых инноваций» многие ожидают реальных результатов работы, которые покажут, что все это не зря. Одним из наиболее ярких и запоминающихся событий первого дня форума стала презентация в формате шоу Promobot v.3, первого на рынке автономного робота с характером от резидента Робототехнического центра «Сколково» компании «Промобот». Создатель робота и руководитель компании Алексей Южаков наглядно продемонстрировал эволюцию Promobot от того, с чего компания начала в 2014 году, к тому, чем вполне может гордиться сейчас.

А. Южаков и «Промобот» третьей версии. Фото: Sk.ru

Третья версия робота строилась на практикоориентированности и бизнес-оринтированности. Разработчики стремились уйти от «Вау-эффекта» при знакомстве с роботом и добиться осознания «А, вот ты где! Я тебя искал»: третья версия Promobot создавалась для повышения эффективности и решения реальных практических задач автоматизации бизнес-процессов. 

Корпус обновленного Promobot стал немного больше похож на тех роботов, образ которых годами создавался в массовой культуре. Его начинку разработчики тоже серьезно усовершенствовали, тем самым расширив спектр возможностей робота. К тому же, в ответ на многие вопросы, команда Promobot создала ему подружку — робота Женю, с индикаторами розового цвета и изображением бантика на голове.

Алексей Южаков во время шоу представил пять примеров практического применения Promobot v.3 в бизнесе. Новая версия способна заменить сотрудника аэропорта: она сможет сообщить о задержке рейса, начале или завершении регистрации, номер стойки регистрации, а также проводить обратившегося к нужному выходу на посадку. Promobot способен выполнять функции консультанта, например, банковского. Для этого в робота загружается вся необходимая информация, и в итоге он становится специалистом по определенному ряду вопросов. В третью версию встроен терминал оплаты и чекопечатающий принтер, поэтому  Promobot можно использовать в качестве продавца. Управлять этим роботом можно со смартфона, а специальное приложение позволяет получать подробную аналитику об эффективности его работы и всех технических характеристиках. 

Алексей Южаков также рассказал, что нового робота разработчики научили шутить. Теперь, в зависимости от ситуации, в которой окажется Promobot, и от выставленных настроек, он вполне может начать шутить, если задать ему вопрос, на который он априори не может знать ответ. Казалось бы, чувство юмора — это психологическая особенность человека, но оказывается, это уже не совсем так. Возможно, со временем, например, через год Promobot v.4 возьмет у своих создателей какие-то еще особенности или даже способности.

Объединение усилийOpen Innovations Startup Tour

На остальные два дня форума тоже запланирована насыщенная программа, а некоторые события особенно важны для будущего российских инноваций и стартапов. Так, в полдень 27 октября состоится презентация и подписание соглашения о создании нового механизма развития стартапов на основе акселератора GenerationS от РВК и сколковского Startup Tour Этот проект — одно из ряда мероприятий в рамках программы объединения усилий институтов развития России по работе со стартап-сообществом — совместит существующие инструменты господдержки стартапов.

Генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров рассказал о целях, которые ставятся перед совместным с РВК проектом: «Мы и раньше, не только с РВК, но и с другими институтами развития совместно реализовывали ряд инициатив, в том числе направленных на развитие региональных стартаперских, инвесторских, бизнес-ангельских сообществ, на популяризацию технологического предпринимательства, на образовательные программы. Мы это делали в том числе в рамках нашего стартап-тура. Частью нашего призового фонда были гранты Фонда содействия, у наших партнеров из Роснано на всех стартап-турах прошлых лет были призы в виде акселерационной программы NanoWeekend. РВК также принимала участие в нашем стартап-туре, но сейчас мы выводим это сотрудничество на новый уровень. Речь идет о том, что вся наша региональная деятельность будет объединена под общим брендом Open Innovations Startup Tour. Но дело не только в объединении под одним брендом, дело в том, что теперь у нас будут совместные акселерационные и образовательные программы с нашими общими корпоративными партнерами. Аудитория, с которой мы взаимодействуем в регионах, также будет единой, и конкурс, который мы проводим перед этой акселерационной программой, у нас также будет общий».

В этом «переходном» году объединение двух программ произойдет через конференцию стартапов, и финалисты GenerationS станут полуфиналистами Startup Village. В перспективе должен получится круглогодичный цикл: на «Открытых инновациях» запускается стартап-тур, совместное роад-шоу всех институтов развития, переходящее в Startup Village, на которой отобранные стартапы знакомят с инвесторами. «Победители Startup Village получают возможность привлечь первые инвестиции, заходят в нашу совместную акселерационную программу, и к «Открытым инновациям» следующего года, уже выйдя на новый уровень, готовы сотрудничать с российскими и зарубежными корпорациями, а также инвесторами следующего уровня», — подчеркнул Ренат Батыров.

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