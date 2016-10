Топ новостей 27 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле ответили на недовольство Украины поездкой Владимира Путина в Крым и посоветовали Хирургу извиниться перед Константином Райкиным, Россия передала Нидерландам доклад о крушении MH17, в ОБСЕ отметили нарушения на досрочных выборах в США, а Александр Емельяненко освободился по УДО.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал о том, что власти страны не принимают к сведению мнение украинской стороны по вопросам посещения президентом РФ того или иного региона, включая Крым: «Украина традиционно выражает протесты, мы их традиционно не принимаем во внимание. Президент посещает те регионы, которые считает нужным».

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что не оскорблял художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина: «Я от своих слов отказываться не собираюсь и не буду. Я не про Райкина это говорил, разве не понимаете? Я говорю в целом про то, что происходит с Россией сейчас. Я не хочу, чтобы она была сточной канавой, вот и все, чтобы сюда текла чернуха. Я просто отреагировал на то, что он сказал. Никакой бес меня не путал»

Министр юстиции Ард ван дер Стер заявил, что власти Нидерландов получили от России дополнительные данные по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе. Эти сведения будут рассмотрены Международной следственной комиссией, которая устанавливает причины и обстоятельства катастрофы, после чего эксперты решат, полезны ли российские данные для расследования.

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили о нарушении международных норм при проведении выборов президента США. «До шести миллионов американцев исключены из процесса выборов», - заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

В пресс-службе Борисоглебского районного суда Воронежской области сообщили, что суд подтвердил решение об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. «Суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания еще 17 октября. Его никто не обжаловал, завтра в первой половине дня мы передадим постановление в колонию для дальнейшего исполнения», — заявил пресс-секретарь суда Виктор Лысенко и отметил, что Емельяненко уже можно считать освобожденным.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин написал, что ему «стыдно» за переписку с помощником президента Владиславом Сурковым, опубликованную украинскими хакерами. «Мне очень стыдно за свою переписку с Владиславом Юрьевичем Сурковым, которую вскрыли украинские хакеры. Я в течение двух недель был не в состоянии выдавить из себя два связных слова по поводу небольшой, но актуальной книги про то, как чувствует себя бизнесмен, уехавший в Лондон», — написал он.

Глава МИД Мальты Джордж Велла заявил, что власти страны не позволят корабельной группе ВМФ РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» дозаправиться в портах республики.

Государственная авиационная служба Украины оштрафовала российские авиакомпании на 721,236 млн грн (около 28 млн долларов) за полеты в Крым. «Украина начислила российским авиакомпаниям, нарушавшим украинское законодательство и осуществлявшим полеты в Крым, 721,236 млн грн штрафов», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ни один из штрафов не был погашен.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев опроверг информацию о том, что в ведомстве обсуждается вопрос о возможном введении налогов на банковские депозиты. «Минфин России не разрабатывает законопроект по налогообложению любых депозитов», — заверил Моисеев, добавив, что этот вопрос не обсуждается сейчас в правительстве в целом.

Лауреатами премии Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стали Надия Мурад и Ламийя Аджи Башар.

Be thankful that since 1945 #Europe has been a safe place to live. Sadly this isn't true globally. #SakharovPrize salutes brave advocates. https://t.co/21HqBVytUi