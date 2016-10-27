Топ новостей 27 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле ответили на недовольство Украины поездкой Владимира Путина в Крым и посоветовали Хирургу извиниться перед Константином Райкиным, Россия передала Нидерландам доклад о крушении MH17, в ОБСЕ отметили нарушения на досрочных выборах в США, а Александр Емельяненко освободился по УДО.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал о том, что власти страны не принимают к сведению мнение украинской стороны по вопросам посещения президентом РФ того или иного региона, включая Крым: «Украина традиционно выражает протесты, мы их традиционно не принимаем во внимание. Президент посещает те регионы, которые считает нужным».

Считаю, Киев не должен выражать протесты по случаю каждого появления Путина в Крыму - это унижает только Киев.



Лучше вводите новые санкции. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 октября 2016 г.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что не оскорблял художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина: «Я от своих слов отказываться не собираюсь и не буду. Я не про Райкина это говорил, разве не понимаете? Я говорю в целом про то, что происходит с Россией сейчас. Я не хочу, чтобы она была сточной канавой, вот и все, чтобы сюда текла чернуха. Я просто отреагировал на то, что он сказал. Никакой бес меня не путал»

Бунт: Залдостанов не послушался Пескова и отказался извиняться перед Райкинымhttps://t.co/JqZaqAeiS1

И заодно приплел «выставки педофилов» — Открытая Россия (@openrussia_org) 27 октября 2016 г.

Приходит байкер к Райкину, а Райкин тоже байкер. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 27 октября 2016 г.

Беса из Хирурга будет изгонять актёр Панин. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 27 октября 2016 г.

Министр юстиции Ард ван дер Стер заявил, что власти Нидерландов получили от России дополнительные данные по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе. Эти сведения будут рассмотрены Международной следственной комиссией, которая устанавливает причины и обстоятельства катастрофы, после чего эксперты решат, полезны ли российские данные для расследования.

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили о нарушении международных норм при проведении выборов президента США. «До шести миллионов американцев исключены из процесса выборов», - заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

В пресс-службе Борисоглебского районного суда Воронежской области сообщили, что суд подтвердил решение об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. «Суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания еще 17 октября. Его никто не обжаловал, завтра в первой половине дня мы передадим постановление в колонию для дальнейшего исполнения», — заявил пресс-секретарь суда Виктор Лысенко и отметил, что Емельяненко уже можно считать освобожденным.

Вышел из колонии



- Кто назвал моего брата петухом, а меня плохо воспитанным? pic.twitter.com/QnQWpjyc3N — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 октября 2016 г.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин написал, что ему «стыдно» за переписку с помощником президента Владиславом Сурковым, опубликованную украинскими хакерами. «Мне очень стыдно за свою переписку с Владиславом Юрьевичем Сурковым, которую вскрыли украинские хакеры. Я в течение двух недель был не в состоянии выдавить из себя два связных слова по поводу небольшой, но актуальной книги про то, как чувствует себя бизнесмен, уехавший в Лондон», — написал он.

Какая прелесть: там не только захарченки, но и Чичваркин, Иноземцев, Лебедев: https://t.co/uwSmu3cPbc — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) 26 октября 2016 г.

Глава МИД Мальты Джордж Велла заявил, что власти страны не позволят корабельной группе ВМФ РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» дозаправиться в портах республики.

Государственная авиационная служба Украины оштрафовала российские авиакомпании на 721,236 млн грн (около 28 млн долларов) за полеты в Крым. «Украина начислила российским авиакомпаниям, нарушавшим украинское законодательство и осуществлявшим полеты в Крым, 721,236 млн грн штрафов», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ни один из штрафов не был погашен.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев опроверг информацию о том, что в ведомстве обсуждается вопрос о возможном введении налогов на банковские депозиты. «Минфин России не разрабатывает законопроект по налогообложению любых депозитов», — заверил Моисеев, добавив, что этот вопрос не обсуждается сейчас в правительстве в целом.

Лауреатами премии Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стали Надия Мурад и Ламийя Аджи Башар.