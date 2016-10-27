По мере приближения президентских выборов в США (8 ноября) в медиапространстве растет число публикаций, обсуждающих моральный облик и правовую небезупречность представителей противоборствующих сторон.

The Economist задается вопросом о том, нельзя ли вменить республиканскому кандидату в президенты Дональду Трампу такое уголовное преступление, как подстрекательство. Трамп недавно попросил своих сторонников в штате Огайо «следить, чтобы не было мошенничества с голосами» в день президентских выборов. Это продолжение его спекуляций на тему того, что результаты президентских выборов могут быть фальсифицированы. Развивая эту тему, он призывает добровольцев приходить на выборы в качестве наблюдателей.

В частности, он призывал пристально наблюдать за выборным процессом в таких городах, как Филадельфия и Чикаго. Также он говорил о том, что он «слышал слишком много историй о Пенсильвании, некоторых ее областях». Автор комментирует, что, по всей видимости, Трамп говорит о многочисленных в этих краях чернокожих и латиноамериканских избирателях, которые не хотят за него голосовать.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп / wikipedia.org

Все это наводит автора на мысль о том, что за заявлениями о возможной фальсификации голосов имеется довольно очевидный расистский подтекст. Так или иначе, эти высказывания будоражат общественность, и вопрос в том, во что это выльется на избирательных участках 8 ноября. По мнению некоторых правовых экспертов, отмечает автор, такие реплики относятся к категории высказываний, классифицируемых как «подстрекательство», на которые не распространяется конституционная защита свободы слова.

В 1969 г. верховный суд США постановил, что человек, который целенаправленно побуждает толпу совершить преступление, подлежит уголовному преследованию. Обычно по таким обвинениям людей не преследуют, потому что у «подстрекательства» слишком размытое определение. Однако, опять же по мнению некоторых экспертов, ситуация с выборами-2016 представляет собой вполне недвусмысленный случай.

Скорее проблема привлечения к ответственности здесь в том, что даже для прямых призывов к совершению преступлений в законе есть оговорка о времени, проходящем с момента призыва до момента преступления. Если между призывом и преступлением более установленного количества дней, то такой призыв тоже не преследуется по закону (свобода слова). Но если Трамп опубликует у себя в Твиттере призыв, близкий к подстрекательству, в день выборов, это может упростить юридическую задачу, считает автор.

Что касается демократов, одна из главных тем обсуждения сейчас – очередная порция публикаций на WikiLeaks, где есть свидетельства в пользу того, что президент США Барак Обама знал о том, что кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон в бытность свою госсекретарем использовала частный сервер для государственной переписки. При этом сам он публично утверждал, что ему это было неизвестно.

Президент США Б.Обама и госсекретарь Х.Клинтон / White House

CNN оговаривает, что тема осведомленности Обамы уже поднималась весной 2015 г., когда только начал разгораться скандал из-за переписки. Тогда обсуждался вопрос о том, как он мог не знать, если он получал от Клинтон письма с домена, который не был государственным. Белый дом тогда объяснил, что адрес Обама, конечно, видел, но он не знал о том, что он не привязан к государственному серверу. Согласно опубликованной переписке, он должен был заметить, потому что правительственные адреса заканчиваются на state.gov. Белый дом в ответ на это просто повторил первоначальное объяснение.