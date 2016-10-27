Предвыборная гонка в США: ложь и подстрекательство
По мере приближения президентских выборов в США (8 ноября) в медиапространстве растет число публикаций, обсуждающих моральный облик и правовую небезупречность представителей противоборствующих сторон.
The Economist задается вопросом о том, нельзя ли вменить республиканскому кандидату в президенты Дональду Трампу такое уголовное преступление, как подстрекательство. Трамп недавно попросил своих сторонников в штате Огайо «следить, чтобы не было мошенничества с голосами» в день президентских выборов. Это продолжение его спекуляций на тему того, что результаты президентских выборов могут быть фальсифицированы. Развивая эту тему, он призывает добровольцев приходить на выборы в качестве наблюдателей.
В частности, он призывал пристально наблюдать за выборным процессом в таких городах, как Филадельфия и Чикаго. Также он говорил о том, что он «слышал слишком много историй о Пенсильвании, некоторых ее областях». Автор комментирует, что, по всей видимости, Трамп говорит о многочисленных в этих краях чернокожих и латиноамериканских избирателях, которые не хотят за него голосовать.
Все это наводит автора на мысль о том, что за заявлениями о возможной фальсификации голосов имеется довольно очевидный расистский подтекст. Так или иначе, эти высказывания будоражат общественность, и вопрос в том, во что это выльется на избирательных участках 8 ноября. По мнению некоторых правовых экспертов, отмечает автор, такие реплики относятся к категории высказываний, классифицируемых как «подстрекательство», на которые не распространяется конституционная защита свободы слова.
В 1969 г. верховный суд США постановил, что человек, который целенаправленно побуждает толпу совершить преступление, подлежит уголовному преследованию. Обычно по таким обвинениям людей не преследуют, потому что у «подстрекательства» слишком размытое определение. Однако, опять же по мнению некоторых экспертов, ситуация с выборами-2016 представляет собой вполне недвусмысленный случай.
Скорее проблема привлечения к ответственности здесь в том, что даже для прямых призывов к совершению преступлений в законе есть оговорка о времени, проходящем с момента призыва до момента преступления. Если между призывом и преступлением более установленного количества дней, то такой призыв тоже не преследуется по закону (свобода слова). Но если Трамп опубликует у себя в Твиттере призыв, близкий к подстрекательству, в день выборов, это может упростить юридическую задачу, считает автор.
Что касается демократов, одна из главных тем обсуждения сейчас – очередная порция публикаций на WikiLeaks, где есть свидетельства в пользу того, что президент США Барак Обама знал о том, что кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон в бытность свою госсекретарем использовала частный сервер для государственной переписки. При этом сам он публично утверждал, что ему это было неизвестно.
CNN оговаривает, что тема осведомленности Обамы уже поднималась весной 2015 г., когда только начал разгораться скандал из-за переписки. Тогда обсуждался вопрос о том, как он мог не знать, если он получал от Клинтон письма с домена, который не был государственным. Белый дом тогда объяснил, что адрес Обама, конечно, видел, но он не знал о том, что он не привязан к государственному серверу. Согласно опубликованной переписке, он должен был заметить, потому что правительственные адреса заканчиваются на state.gov. Белый дом в ответ на это просто повторил первоначальное объяснение.