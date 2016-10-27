Главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова объявила о намерении «по завершении I квартала 2017 года» оставить свой пост. Она свой уход объяснила личными обстоятельствами — но многим от этого не легче.

Фото: Grigoriy Sisoev / SPUTNIK

О скором уходе Лысовой со своего поста сначала сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на свои источники, а потом информация появилась и на сайте издания. 26 октября состоялось заседание совета директоров компании «Бизнес ньюс медиа», издающего газету «Ведомости». В повестке дня было утверждение бюджета на 2017 год, но главным событием, безусловно, стало заявление главного редактора и, по совместительству, члена совета директоров Татьяны Лосевой — он сообщила о своей желании по завершении I квартала 2017 года покинуть пост. Свое желание в будущем поменять работу Лысова объяснила личными обстоятельствами: «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно». По словам Лосевой, это исключительно ее инициатива, для которой «нет никаких внешних или внутрикорпоративных причин».

Возможные кандидатуры на пост нового главного редактора «Ведомостей» не обсуждались, также Лысова сообщила, что у нее пока нет предложений о другой работе.

«Татьяна Лысова заранее предупредила совет директоров и всю компанию, что в какой-то день оставит свою сегодняшнюю должность. Это нормально, — считает владелец "Бизнес ньюс медиа" Демьян Кудрявцев. — Мы будем советоваться с ней и равняться на нее и дальше, что бы она ни делала. Татьяна Геннадьевна — крутая, работать с ней — и радость, и гордость, работать без нее — большая ответственность, но мы еще многое успеем сделать вместе».

Напомним, о том, что новым владельцем «Ведомостей» станет Демьян Кудрявцев, стало известно в ноябре прошлого года, когда компании Dow Jones и Pearson объявили о продаже ему своих долей из-за принятия закона об ограничении иностранного владения российскими СМИ. В мае Кудрявцев обновил совет директоров, но о смене редакционной политики речи не шло. Близкие к сделке источники тогда сообщили, что Кудрявцев обязался не инициировать смену главного редактора до конца 2015 года и не перепродавать долю до апреля 2017 года.

Демьян Кудрявцев

Можно сказать, что имя Татьяны Лысовой неразрывно связано с «Ведомостями». Она в журналистике с 1994 года, сначала была корреспондентом «Коммерсанта», затем — редактором «Эксперта». С 1999 года — редактор отдела «энергоресурсы» газеты «Ведомости». С 2000 по 2002 год занимала пост заместителя и первого заместителя главного редактора, в 2002 году была шеф-редактором, а в декабре того года она стала главным редактором издания. В 2007 году оставила свой пост и стала редакционным директором издательской компании «Бизнес ньюс медиа», но в 2010 вернулась в газету, вновь став главредом.

Именно поэтому уход Лысовой из «Ведомостей» — если не эпохальное событие для российской журналистики, то, во всяком случае, заметное. И тем более оно важно на фоне того, что происходит в других отечественных изданиях.

В РБК, напомним, в мае были уволены или сами уволились ключевые медиаменджеры: Елизавета Осетинская, Роман Баданин и Максим Солюс. Вслед за ними из холдинга ушли и другие сотрудники. В РБК, правда, смена руководства открыто объяснялась политическими мотивами. В интервью Financial Times Осетинская заявила, что увольнение ее и других топ-менеджеров РБК связано с публикацией материалов на основании панамского досье.