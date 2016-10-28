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28 октября 2016, 15:34
Академическая этика, борьба с лженаукой Владимир Мединский защита диссертаций история России Российская академия наук
Мария Мстиславская

«24 академика – это вам не кот наплакал»

Владимир Мединский
Владимир Мединский
Фото Сергея Ведяшкина / АГН "Москва"

Требование историков вернуть диссертацию министра культуры России Владимира Мединского на рассмотрение в ученый совет Уральского федерального университета поддержали академики и член-корры Российской академии наук. Двадцать четыре члена РАН подписали соответствующее обращение.

Докторская диссертация Мединского по истории была направлена в учебный совет УрФУ для решения вопроса о возможном лишении министра ученой степени. Это было сделано по настоянию доктора исторических наук Вячеслава Козлякова, Константина Ерусалимского и участника сообщества «Диссернет» филолога Ивана Бабицкого, которые заявили о ненаучности диссертации. События привлекли значительное внимание к вопросу со стороны СМИ и пользователей социальных сетей.

Диссертация не была рассмотрена в положенный срок, поскольку, по официальной информации, Мединский не смог присутствовать на заседании совета. В учебном совете УрФУ не исключили, что в следующий раз диссертация будет рассмотрена даже в его отсутствие. Однако в ситуацию вмешалось руководства Высшей аттестационной комиссии.

Академики считают, что решение вопроса о диссертации должно находиться в компетенции ученых и «никакое административное давление здесь недопустимо». Вмешательство ВАК они назвали беспрецедентным и дискредитирующим всю систему научной аттестации в России. Они настаивают на отставке руководителей ВАК и возобновлении обсуждения о передаче контроля над ВАК Российской академии наук.

 
1julyclub.org

Информация об вмешательстве академиков в ситуацию широко распространилась и стала предметом обсуждения в соцсетях.

«Ничего подобного – чтобы большая группа академиков высказывалась вот так, открыто и в лоб, по поводу верноподданнических потуг действующего члена правительства. – до сих пор не бывало», – подчеркнул журналист Сергей Пархоменко, ведущий радиостанции «Эхо Москвы». «Академикам нечего терять (институты у РАН отняли), так что они теперь будут куда менее вежливы», – отозвался на это пользователь Facebook Олег Елисеев.

«Это прекрасная новость: наступление адекватных людей на министра "прачечной" идет полным ходом. 24 академика – это вам не кот наплакал», – убежден главный редактор «Региональных вестей» Вячеслав Егоров. «В современной России один министр-пропагандист гораздо важней и нужней 24 академиков. Академиков можно заткнуть, что скорее всего и произойдёт – заткнуть же этого министра не удаётся уже на протяжении многих лет. Увы», – не разделяет его энтузиазма пользователь Андрей Осминин.

«Это потенциально ключевой прецедент самоорганизации профессиональных сообществ!»,  – на такой стороне вопроса сосредоточился Антон Гопка, генеральный партнер в финансовой компани ATEM Capital, президент ParaClassics. «Радует. Начинают звучать голоса, начинают...», – отметила пользователь Анна Митренко из Краснодара.

«Надо требовать не отставки руководителей ВАК, а закрытия этой структуры, в принципе, как излишней в структуре присвоения научных степеней», – считает Дмитрий Виноградов. «Это ж какой s**t должен быть в диссертации, чтобы 24 академика подписали петицию...», – обратил внимание на другой аспект дела выпускник МГУ Иван Савельев. «Шарлатанам в науке не место! И вообще, зачем культуре "министерство", науке - мединские ватники, а козам - баяны?», – написал Петр Кашулин, член РАН.

«Вот, это вам гражданское общество, а не активные граждане на палочке. А ещё – чем дальше листаю "Иностранцев о древней Москве" (вот эту – https://www.livelib.ru/book/1000782901), тем увереннее думаю, что эта книжка и была единственным источником диссертации В. Р. М.

А она как бы и ничего в качестве развлекательного чтения или дополнения к разным краеведческим штудиям и вообще "для общего развития", но в качестве научного источника, тем более – главного (не будем говорить "тем более – единственного", так в науке вообще не носят), совершенно не годится. Переводы разного времени, без подписей и, насколько известно, с какими-то не столько страшными, сколько глупыми ошибками (типа что русские на поле битвы никакого плана и тактики не имеют и просто "бегают кругом", орут, машут руками, пускают пузыри, – где на самом деле было, вроде, что-то про то, как русские на поле боя не стараются сразу лезть в драку, а стоят и ждут чего-то, в то время как другие русские противника очень резво окружают со всех сторон, – и хана супостату).

И пока что – сколько я ни открывал Мединского – все переводы у него из этой книжки. Очень хорошей и веселой, но сомнительной»,  – пишет Александр Клепиков, сотрудник Chitalcafe на Чистых прудах, комментируя и решение академиков, и саму диссертацию.

 
Владимир Мединский открывает мультимедийную выставку "Рюриковичи" в Севастополе              Фото: sev.gov.ru

«Патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности. Аминь»,  – отозвалась на сообщения о действиях академиков в связи со скандальной диссертацией Ирина Юсупова, сотрудник компании «Такском». «Список подписей красноречиво характеризует секцию истории Отделения историко–филологических наук РАН», – замечает Надежда Плавинская.

«А вот академики с членкорами. Жду комментарием – чего ж раньше молчали? А раз раньше молчали – то бяки, и нефиг и сейчас говорить. Так и тянет спросить: ты кому друг? Мне или тому медведю?», – высказывает опасение, что действия академиков не встретят поддержки в обществе Татьяна Нарбут-Кондратьева, частный предприниматель.

«Лучше поздно, чем никогда. Вот и Райкина Костю попрекают – где раньше был? Но ведь сказал! Так что респект всем, кто не молчит!», – считает пользователь соцсети Татьяна Кисель, выпускница УрФУ, проживающая в настоящее время в Хайфе.

«Математики они и физики, в основном, а эта братия давно известна своим негативным отношением к тому, что происходит в стране (по мнению пресс-секретаря М*динского), и вообще, как сказал президент РАН – они выражают своё личное мнение, а не мнение академии. А раз ВАК отозвал рассмотрение вопроса (промурыжили больше разрешённых 2 месяцев, а это может стать негативным прецедентом), то быть М*динскому доктором наук», – полагает проживающий в настоящее время в Лондоне генетик Андрей Семиходский.

Ирина Лунёва, менеджер проектов Технического центра «Интернет», откликнулась на сообщение о продолжении противостояния ученых и чиновников: «Печально. Но вот что интересно. Уровень попыток мошенничества и манипуляций чиновников показательно ниже уровня ответной реакции. То есть мозгов чиновничьих уже не хватает. Оптимист во мне подпрыгивает, говоря о новой социальности, о новом развитии общества, о том, что в сообществе людей, использующих разум, манипуляции и вранье больше не работают.

А пессимист ожидает, что, разочаровавшись в попытках сделать умную мину, аппарат перейдёт от неработающих мозговых к безотказным силовым методам. А как говорил орёл наш дон Реба, в башне все говорят то, что нужно.»

«Будет смешно, если и после этого заявления диссертацию не отменят», – высказалась Ирина Кара, актриса Xameleon Theatre Productions. «Будет особенно смешно, когда нам наглядно покажут, что 24 академика (и член-корреспондента) – это именно что кот наплакал», – поддержал ее Дмитрий Волков, сотрудник газеты «Время новостей».

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