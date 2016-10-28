Инновационный энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+» - шестой блок Нововоронежской АЭС - был выведен на 100% мощности. Как сообщили в концерне «Росэнергоатом», энергоблок №6 Нововоронежской АЭС обеспечивает максимально высокий уровень безопасности во время эксплуатации и полностью соответствует всем постфукусимским требованиям МАГАТЭ. Главная его особенность – сочетание активных и пассивных систем безопасности, которые не требуют вмешательства персонала АЭС. В частности, на блоке применяются не имеющие аналогов в мире система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.

Иван Андриевский, председатель совета директоров Инжиниринговой компании «2К»:

Вывод на полную мощность реактора нового поколения 3+ - достижение мирового масштаба. К запуску инновационного энергоблока ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС приковано пристальное внимание атомщиков всего мира. Это первые технологические решения, внедряемые после Фукусимы и от их работы во многом зависит дальнейшее развитие атомной энергетики. Успешный запуск реактора на Нововоронежской АЭС и вывод реактора на полную мощность позволяют с оптимизмом говорить о перспективах развития мирного атома.

ВВЭР-1200 станут экспортным продуктом Росатома. Проекты с инновационными российскими реакторами уже разрабатываются для строительства в Бангладеш, Египте, Финляндии, Венгрии. Успешная эксплуатация блока на Нововоронежской АЭС, безусловно, расширит круг потенциальных заказчиков Росатома за рубежом.

Атомная отрасль - одна из немногих сфер, где Россия находится на острие мирового прогресса. И ВВЭР-1200 еще больше усиливает ведущие позиции российских атомщиков на мировом рынке.