СМИ обсуждают слухи о том, что в случае победы на американских президентских выборах Хиллари Клинтон новым госсекретарем США может стать нынешний вице-президент Джо Байден. Информация поступила из анонимного источника, однако вызывает у СМИ интерес, потому что в период предвыборной гонки штабы кандидатов стараются концентрировать внимание общественности на кандидатах, а не на возможных представителях их возможного кабинета. Между тем, потенциальный состав кабинета – вполне увлекательная медийная тема.

О том, что Байден рассамтривается в качестве одного из вероятных кандидатов на пост госсекретаря США в случае победы Клинтон, первым написало изданиеPolitico со ссылкой на некий источник, знакомый с ситуацией. Нынешний американский вице-президент, объясняет автор, до того как вошел в состав президентской администрации, был в сенате председателем комитета по внешней политике. С таким послужным списком Байден выглядит вполне убедительным кандидатом на должность госсекретаря.

Особенно, по мнению автора, перспектива Байдена в качестве госсекретаря хороша тем, что он в курсе последних осложнений во внешней политике США – в том числе в отношении Ирака и Украины. По итогам громкой предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа отношения США с внешним миром стали более напряженными, и в этом смысле опыт Байдена тоже может очень пригодиться.

Д.Байден прибыл с визитом в страны Балтии / lv.usembassy.gov

Собственно, Байден уже начал работу по смягчению нанесенного Трампом ущерба. В августе, например, он ездил в Латвию, чтобы убедить союзников по НАТО в том, что США собираются и дальше поддерживать альянс, как бы Трамп ни сомневался в его целесообразности. Здесь автор подчеркивает, что заверения в надежности НАТО были, в первую очередь, необходимы прибалтийским странам, потому что они живут в постоянном страхе перед возможной российской агрессией.

Опять-таки, считает автор, Байден хорош тем, что он давно знаком с Клинтон, еще с тех пор, как она была первой леди. Они оба проиграли нынешнему президенту США Бараку Обаме на праймериз в 2008 г. Потом оба оказались в его администрации. Всё это означает, что у них есть шансы сработаться в новых ролях.

Правда, есть и тот момент, что в администрации Обамы им неоднократно случалось вступать в противоречия по вопросам внешней политики. Байден обычно придерживался более скептических взглядов, Клинтон предлагала более агрессивные методы. В частности, у них не было консенсуса по поводу того, оставлять ли войска в Ираке, нужно ли вооружать сирийских повстанцев и следует ли бомбить Ливию.

Д.Байден, Б.Обама и Х.Клинтон в совещательной комнате наблюдают за спецоперацией в Афганистане. / flickr.com/photos/whitehouse/

CNN после публикации Politico попытались выяснить у штаба Клинтон планы насчет Байдена, однако штаб категорически отказался комментировать. ТакжеCNN подчеркивает, что разговоры о Байдене, каким бы ни был их источник, носят сугубо дискуссионный характер, потому что окончательного решения пока никто принять не мог. Источники, близкие к Байдену, оговаривает CNN, утверждают, что сам Байден никогда не слышал о таких планах и что он энергично поддерживает кандидатуру Клинтон, просто потому что считает нужным. При этом он неоднократно говорил, что он, после того как перестанет быть вице-президентом, хочет заняться чем-нибудь вне правительства.