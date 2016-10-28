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28 октября 2016, 14:00
финансовый рынок
Михаил Баранов

О трансформации банковской системы

Банковский вклад. Отрицательная ставка.
Банковский вклад. Отрицательная ставка.
http://pftoday.com/

Отрицательная процентная ставка и обязательства с отрицательной доходностью — это серьезнейшая проблема мировой экономики, которую можно охарактеризовать как бомба замедленного действия. Темпы этого процесса слишком высокие, и неизвестно, к чему это может привести. Председатель совета директоров ООО «Никохим» Михаил Баранов о положении банков в этой непростой ситуации.

Продолжая разговор об отрицательной ставке, важно понимать, что если коммерческий банк размещает деньги в центральном банке, то раньше ему за это доплачивали небольшой процент (0,5-1% годовых), а сегодня за размещение свободных денег в центральных банках большинства стран, наоборот, с него деньги берут. Это означает, что государству излишние деньги не нужны, и это превращается из покупки денег в штрафование за излишки свободных денег в коммерческих банках.

В этом году появилась и другая тенденция — если раньше банки покупали у своих клиентов излишки денег, то теперь они оказывают им платные услуги по хранению денег, то есть как сейчас мы должны платить банку за хранению наличных средств в банковской ячейке, то теперь банки точно так же собираются брать у вас деньги за хранение денег у них на счету.

Первые ласточки

Некоторые банки уже анонсировали такие изменения, например, нидерландский банк  ABN AMRO и британский RoyalBankofScotland проинформировали клиентов о том, что теперь не банки покупают у клиентов деньги, а сами клиенты платят за хранение. Соответственно, чтобы население не поддавалось соблазну хранить деньги у себя в наличной форме, сначала выводят из оборота купюры номиналом 500 евро, в перспективе, в США собираются вывести купюры в 100 долларов. Это делается для того, чтобы просто так снять со счета большую сумму денег и хранить ее дома было затруднительно. Де-факто в большинстве западных стран средства населения уже хранятся под отрицательную ставку, потому что даже если идет небольшой процент, он перекрывается банковскими комиссиями. Формально процент положительный, но налоги и банковские комиссии приводят к тому, что положив в банк 100 тысяч евро, через год вы получите обратно чуть меньше, а не больше, но формально ставка пока еще положительная.

Переход от ставки к плате за хранение уже начался. С учетом того, с какой скоростью стали иметь отрицательную доходность государственные бонды, переход на платное хранение денег в банках тоже имеет шансы пройти весьма быстро. Тем более, что первые ласточки уже появились.

Кредиты под отрицательную ставку не выдаются, но здесь есть проблема математического характера. Если вы привлекаете депозиты под 5%, а выдаете их под 10%, то банковская маржа составляет 5%. Это означает, что если из 100 кредитов не вернулось 2, то в целом вы все равно в плюсе, и эта маржа покроет убытки от потерянных кредитов. Но если депозиты привлекаются под ставку 0,5%, а кредиты выдаются под 1%, то тогда банк может допустить невозврат только одного кредита из 500. В результате банки начинают сокращать кредитование, потому что оно становится для них слишком рискованным. Когда по кредиту низкий процент, то по нему и слишком маленькая доходность, чтобы за счет нее покрывать риски.

Как это отразилось на политике банков?

Поэтому банки начинают вести новую политику: кредиты у них формально дешевые, но они их не выдают, потому что гораздо выгоднее на эти деньги купить те же самые облигации, и пусть там совсем маленькая доходность, но зато для этого не нужны сотрудники, не нужно проверять клиентов. Нужен один трейдер, который будет в центральном банке занимать деньги и покупать государственные бонды. В итоге бонды именно поэтому и ушли в отрицательную доходность: банки начали их массово скупать вместо того, чтобы кредитовать реальную экономику. Одна из идей массовой миссии денег — кредитование банков и накачки денег в банки — была в том, что банки начнут кредитовать реальный сектор, реальное население, начнется экономический рост. Рост не происходит, потому что банки не хотят выдавать кредиты даже при минимальных рисках.

Получается, что при том, что ситуация в целом стабилизировалась, но все процессы идут в отрицательную сторону — от стабилизации все дальше в минус, потому что сокращается кредитование, не возникает экономический рост. С другой стороны, накапливаются долги государства, что означает невозможность повышения процентной ставки, потому что если ее поднять, то бюджеты начнут трещать. Сейчас государство по своим долгам платит минимальный процент (в США – от 0,2% на 1-месячные облигации до 2,5% на 30-летние), при этом государственные бюджеты в дефиците, а если средняя ставка составит 3-4%, то западные страны начнут просто банкротится, потому что нет столько денег в бюджете, чтобы обслуживать собственные долги. Ситуация загнана в тупик и не понятно, что делать дальше.

Всегда банками при выдаче кредитов руководило желание получить прибыль, а теперь получается, что кредитования можно добиться только административными мерами, так как банки от этого только убытки несут и никакой прибыли. Механизм так больше не работает, это значит, что отдельным предприятиям кредиты могут быть выданы с помощью госпрограмм и господдержки, но смысл в том, что выдача кредитов предприятиям и населению должна иметь массовый характер. Наличие прибыли в этой деятельности обеспечивает массовость, и если прибыли нет, то заставить банки выдавать кредиты могут только госгарантии и прочие административные меры.

Эти изменения означают, что экономика входит в неустойчивую зону, в которой она долго пребывать не сможет, потому что механизм ее стабильного функционирования начинает нарушаться. И неизвестно, что произойдет с ней дальше. 

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