Депутат Госдумы Виктор Дерябкин: Во многом благодаря атомной генерации Ростовская область является лидером России по показателям производства электроэнергии и роста промышленности

27 октября 2016 г. жители Волгодонска обсудили материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока №4. Ранее, 30 июня, горожане ознакомились с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) энергоблока № 4 и внесли замечания и предложения в документ.

Виктор Ефимович Дерябкин, депутат Государственной Думы РФ:

Во многом благодаря атомной генерации Ростовская область является лидером России по показателям производства электроэнергии и роста промышленности. В прошлом году промышленность области дала темпы роста 154 процента. А эти показатели говорят о и том, что вместе с ростом экономики растёт и занятость населения. Есть потребность в развитии у предприятия – появляются новые рабочие места, повышается качество жизни у жителей Донского региона.

Отмечу хорошую динамику роста крупных предприятий. Наращивает выпуск продукции Новочеркасский электровозостроительный завод. Растёт производство зерноуборочных комбайнов на «Ростсельмаше». Стабильно работает Таганрогский металлургический завод. Во многом благодаря развитию Ростовской АЭС завод «Атоммаш» интегрирован в группу компаний Госкорпорации «Росатом» и после продолжительного перерыва снова начал выпускать продукцию для атомной отрасли. Рост производства требует роста энергетических мощностей. Наибольшую долю этих мощностей может обеспечить только новый – четвёртый блок Ростовской АЭС. К слову, Ростовская АЭС обеспечивает электроэнергией Крым – это решение стратегической государственной задачи.

Да, пока в России доля АЭС в общем энергобалансе невелика – 16-17%, но планы по строительству у нас масштабные. Напомню, что Президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года обеспечить 25% атомной генерации в энергобалансе страны. Поэтому пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС в 2017 году – важнейшее событие для российской атомной отрасли. И только реализовав этот потенциал, можно создать условия для дальнейшего экономического развития как Ростовской области, так и всего Юга страны.