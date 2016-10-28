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28 октября 2016, 14:17
дети Елена Мизулина законотворчество
Мария Мстиславская

«Денег на детей алкоголиков нет»

"Неблагополучная семья"
"Неблагополучная семья"
Фото: УФССП России по Приморскому краю

Ввести письменное предупреждение как новый вид наказания для родителей, не исполняющих должным образом свои обязанности, предложила сенатор Елена Мизулина. Она также предложила не считать алкоголизм родителей основанием для лишения их родительских прав.

Эти предложения Мизулина внесла на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 27 октября. По мнению Мизулиной, в Семейном кодексе не хватает норм относительно легких форм ответственности, и утвержденное, например, Минобразования России предупреждение могло бы стать разновидностью такого наказания.

«Мы предлагаем ввести новую форму в Семейный кодекс — предупреждение родителей, это как наиболее легкая форма ответственности. После чего идет ограничение и лишение родительских прав», — приводит информационное агентство «Интерфакс» ее слова. Мизулина пояснила, что письменно предупреждать родителей можно будет, «если не установлено достаточно оснований для ограничения родительских прав». 

Что касается алкоголизма, то он, как и уклонение от уплаты алиментов, по мнению сенатора, может быть основанием только для ограничения родительских прав, а не для лишения их. Для таких родителей Мизулина предложила ввести социальное сопровождение семей. Бедность же и плохие жилищные условия, равно как и задолженность по оплате ЖКХ, отсутствие регистрации, по ее словам, «не должны быть основанием для ограничения родительских прав». «В этих случаях нужно применять другие меры работы с семьей, оказывать ей поддержку», — убеждена сенатор.

 
Акция помощи неблагополучным семьям                                                 Фото: УМВД ХМАО

Мизулина также призвала внимательнее подойти к лишению родительских прав, если родители совершили умышленное преступление, и изменить условия для усыновителей: «Сейчас восстановление в правах усыновителей невозможно. Мы предлагаем узаконить возможность отмены усыновления в течение первых трех лет. А по истечению срока усыновитель приравнивается к родителю. Хочет отказаться — лишение родительских прав». 

Эти инициативы стали предметом обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи пытаются оценивать предложения непредвзято. Например, Галина Иванцова из Уфы объясняет, в чем видит смысл подобных предложений: «Цель поправок — свести к минимуму последствия вольной трактовки закона отдельно взятыми представителями органов опеки. Понятие семейного «неблагополучия» крайне расплывчато и неконкретно». Однако у большинства идеи сенатора Мизулиной вызвали массу эмоций.

«Интересно, уважаемая сенатор знакома со статистикой преступлений, совершенными лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения?», — таким вопросом задалась Анастасия Милашевская, адвокат из Москвы. Неумными посчитал предложение сенатора правозащитник Давид Кислик. «Пейте, граждане!», — резюмировала пользователь Лариса Янина из Москвы, поделившись ссылкой на публикацию об инициативах. «Цель — всеми путями сократить расходы на социальных сирот. Пусть их потчуют водкой, насилуют, не кормят. Главное — они будут жить в своей семье»,  — добавила она позже.

«Странная женщина. Странная. Е. Мизулина считает, что алкоголизм — это не повод для лишения родительских прав. Сенатор в очередной раз выступила с инициативой, представив несколько поправок в Семейный кодекс. Также Мизулина предложила новую форму воздействия на родителей — письменное предупреждение, добавив, что необходимо дать родителям шанс на исправление.

Шанс, конечно, необходим, только у любого шанса есть свой срок годности.

В настоящее время в Семейном кодексе РФ уже существует статья 72, предоставляющая возможность восстановления родительских прав:

"Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка".

Кроме того ст. 73 СК РФ уже предусматривает ограничение родительских прав. Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если в течение шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав родители не изменят своего поведения, то орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка этот срок может быть сокращен.

Вопрос, каким реальным периодом может быть отмерен "разумный срок" для избавления от алкоголизма? При том без лишения алкоголика родительских прав невозможно усыновление ребенка», — написал на своей странице в Facebook пользователь Нестор Неверов (Nestor Neverov) из Липецка.

Есть и много гораздо более резких комментариев. Пользователь Алексей Черепаха отмечает, что впору уже проверить адекватность сенатора, и это замечание массово одобряется другими пользователями. Пользователь с именем Катя Александрова пессимистично спрашивает, не нужна ли такая проверка и тем, кто голосовал за избрание Мизулиной. Высказываются замечания, что инициативы сенатора наводят на мысль о богатом проблемном личном опыте.

Пользователь Екатерина Елецкова отозвалась на новые инициативы так: «Я думала, про аборты — дно, но нет. Со дна постучали...» Наталья Сыщикова из Москвы (пользователь Facebook Наталья Викторовна) не скрыла изумления: «Шлепок по попе, как мера пресечения "истерик" детских — это  повод посадить на пару лет и лишить родительских прав, а алкоголизм — не повод... Решили новую нацию создать?»

Голоса в поддержку некоторых идей, выдвинутых сенатором также звучат. Пользователь Дмитрий Дроздов, комментируя соображения относительно жилищных условий, полагает: «Это как минимум второе здравое предложение от Мизулиной, поскольку право на изъятие детей давно превратилось в подобие палочной системы и инструмент давления в первую очередь на благополучных родителей (изъятие детей во время ремонта или, наоборот, отсутствие ремонта, не соответствие жилплощади минимальным требованиям на человека – допустим, втроем с ребенком в однушке, и т.д.).»

 
Изъятие детей из семьи                         Фото ГУМВД РФ по Иркутской области

Пользователь Лариса Иванова, откликаясь на тему лишения или не лишения родительских прав для больных алкоголизмом, высказывает такую точку зрения: «Нужно не детей отбирать, а работать с этими людьми. Алкоголизм часто от безысходности, отчаяния, бесперспективности… Отобрать ребёнка — всегда хуже, чем оставить с родителями. Нужно искать ближайших родственников, кто бы взял ребёнка и т.д. С детьми в интернате происходят необратимые последствия. Интернаты, соцопеки — это зло!» «Я с такими родителями по пять лет работала. Не все исправляются»,  — возражает ей Юлия Богданова из Москвы.

«Да это про алкоголизм — ерунда. Вы почитайте, там еще и возможность отменить усыновление в течение трех лет. Взял малютку из дома ребенка, не под опеку с выплатами и т.п, а усыновил, чтобы сделать своим ребенком, три года растил, а родитель которого 1) ограничивали 2) лишали 3) давали возможность восстановиться в течении 6 месяцев 4) давали возможность апелляций в суде по лишению 5) давали возможность апелляций в суде по усыновлению, забирает уже твоего трехлетнего ребенка обратно? Сколько еще реверансов надо сделать. Усыновлять просто перестанут, будут как максимум под опеку брать», — обращает внимание на другое предложение Елены Мизулиной пользователь Алена Новикова, IT-специалист в IBS Group.

Отклик на идею о письменном предупреждении также был весьма эмоциональным. Пользователь Григорий Плехоткин дал этой идее такую оценку: «В стране, где тотальное недоверие друг к другу и к законам, вводить "бумажку" вместо реальной ответственности?! Она невменяемая.» Пользователь Янис Меднис, психолог по образованию и профессии, саркастически замечает: «Вот именно письменное предупреждение — это как раз то, что заставит алкоголиков и дебоширов окончательно и бесповоротно встать на путь исправления!»

Юрий Елькин, частный предприниматель, отреагировал на идею письменных замечаний следующим образом: «Получив такое письменное предупреждение, алкоголик может подумать, что началась белая горячка... Мизулина последовательна: хочет разрешить рукоприкладство, точнее уголовно не наказывать за него, а теперь у алкашей не надо детей забирать, пусть бегают и попрошайничают родителям на опохмелку.» Пользователь Наталья Иванова из Москвы комментирует: «Ага. И наркомания тогда не повод. И торговля этими самыми детьми, в разных вариантах. Чо уж там.»

«Другими словами, господа алкоголики, у государства нет денег, чтобы содержать изъятых у вас детей, так что бухаем дальше»,  – заключил пользователь Константин Кулаков. «Вы бы лучше подумали как предотвратить алкоголизм в семье, а не давать предписание на бумаге», — подвел итог Николай Зарубин, сотрудник компании «Форист-Старма» из Комсомольска-на-Амуре.

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