Программа европейской навигационной системы Galileo может столкнуться с серьезными проблемами в связи с тем, что госкорпорация «Роскосмос» отказывается от поставок оставшихся четырех ракет-носителей «Союз-СТ» французской компании Arienespace. Российская сторона требует выплатить положенные по контракту деньги, которые в прошлом году были заморожены по требованию бывших акционеров ЮКОСа. Глава российского космического агентства лично направил письмо французскому премьер-министру, пригрозив разбирательством в арбитражном суде, если через шесть месяцев деньги не поступят на счета «Роскосмоса».

Galileo — это совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства. Его общая стоимость составляет, по разным оценкам, от пяти до семи миллиардов евро. С 2011 года запуски спутников проходят на космодроме Куру во Французской Гвиане. На орбиту спутники доставляет ракета-носитель «Союз-СТ», адаптированная к работе в условиях повышенной влажности и к требованиям Гвианского космического центра в части безопасности. Для «Союзов» на космодроме во Французской Гвиане были построены специальные стартовые комплексы.

Запуск ракетоносителя "Союз" с космодрома во Французской Гвиане. /www.esa.int

Запуск «Союза-СТ» с космодрома Куру обходится в 65-70 миллионов евро. В 2008 году Arienespace заключила с Россией договор на поставку 10 ракет-носителей, с того момента состоялось шесть запусков. К 2020 году на орбиту должны быть выведены 30 спутников в рамках программы Galileo, однако эти планы может серьезно поколебать решение «Роскосмоса» прекратить поставки остальных ракет-носителей, пока Франция не выплатит 300 миллионов евро, которые были арестованы по иску бывших акционеров ЮКОСа. «Мы сейчас не получаем деньги, которые Arienespace должна заплатить за нашу работу. Нет денег — не будет и товаров. Мы не можем работать бесплатно», — заявляют в российском космическом агентстве.

В начале недели директор «Роскосмоса» Игорь Комаров направил в канцелярию премьер-министра Франции Манюэля Вальса письмо с требованием вернуть арестованные деньги в течение шести месяцев. В противном случае Париж ждет разбирательство в арбитражном суде, пообещал Комаров.

Продвижением «Союза-СТ» занимается Arienespace, но из-за дела ЮКОСа сотрудничество компании с «Роскосмосом» находится в подвешенном состоянии, что грозит европейской космической программе срывом проекта Galileo, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. По его словам, замороженной суммы хватит примерно на пять пусков «Союзов».

«Конечно, есть вариант их вывода на европейской ракете Arian, но она изготавливается в течение несколько лет, — предположил эксперт. — Пути решения этой проблемы лежат в юридической плоскости — у нас есть контрагент во Франции, пускай разбираются».

Гаагский арбитражный суд. / joinfo.com

300 миллионов евро были заблокированы на счетах Arienespace вместе с некоторыми другими активами России в 2015 году. Французские суды основывались на решении Арбитражного суда Гааги, который годом ранее постановил, что Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов компенсации бывшим владельцам ЮКОСа. В 2016 году арест с денег «Роскосмоса» был сняты. На этот раз французские суды решили, что космическое агентство юридически не является собственностью российского государства, поэтому и деньги за выполненные работы государству не принадлежат. Бывшие акционеры ЮКОСа оспорили это решение, так что деньги пока остаются под арестом. Апелляция будет рассмотрена в апреле 2017 года.