«Коммерсантъ» в статье «Совбезными усилиями» пишет о том, почему осложнение российско-сербских отношений потребовало вмешательства Николая Патрушева.

ФАС вернулась к старым идеям о ценах на услуги госмонополий, утверждается в статье «Тариф "проверенный"».

О том, как в Госдуме ищут представителей в Конституционный и Верховный суды можно почитать в статье «Депутатов отделяют от суда».

«Ведомости»: «Государство и "Транснефть" могут совместно выставить на продажу доли в НМТП». За 55,5% они могут выручить больше, чем продавая доли порознь.

«Связь в Европе станет дороже»: из-за отмены роуминга в ЕС европейские операторы повышают цены для иностранных, в том числе российских, а те переложат расходы на клиентов.

«В дискуссионном клубе "Валдай" мало места для дискуссий». Былые беседы Владимира Путина с экспертами превратились в пресс-конференции, говорят участники.

РБК в статье «Байкал с олимпийским размахом» пишет о том, как Китай вкладывает в масштабный проект в Сибири.

Индекс кредитного здоровья россиян растет второй квартал подряд, радуют авторы статьи «Кредиты перестали ухудшаться».

Итоги прошлой пенсионной реформы глазами пенсионеров представлены в статье «Накопить на старость».

«Известия»: «Гиперзвуковая ракета маханула на Камчатку». Военные впервые провели успешные испытания «изделия 4202», развивающего скорость в 15 Мах.

«Нефть идет на помощь ВВП»: ухудшение экономической ситуации внутри страны будет компенсировано отскоком цен на сырье.

«Закон о торговле могут отменить»: Минэкономразвития включило в план проведение оценки фактического воздействия закона о торговле.

«Газета.ru» в статье «Будущее не зовет, а пугает» пишут о выступлении Владимира Путина в Сочи.

«Мы увидим поверхность, на которой лежал Христос»: ученые впервые за 500 лет открыли гробницу Христа.

«Реакция на действия Москвы будет»: В Брюсселе завершилась встреча министров обороны НАТО.

The Econmist: «Пример Канады. Свобода движется на север» (Canada’s example: Liberty moves north). По мнению автора, Канада после президентских выборов в США станет мировым лидером по открытости и другим либеральным ценностям.

«Трамп и Путин: мой блистательный друг» (Trump and Putin: My brilliant friend). Автор в очередной раз пытается понять, почему республиканскому кандидату в президенты США Дональду Трампу так нравится российский президент Владимир Путин.

Bloomberg: «Британская экономика 1, Brexit-скептики 0» (UK Economy 1, Brexit Sceptics 0). Комментаторы, предсказывавшие апокалипсис из-за решения Британии отделиться от ЕС, посрамлены: экономика растет, а Nissan инвестирует.

«Вот графики, которые пугают Уолл-стрит» (These Are the Charts That Scare Wall Street). Для финансистов на Уолл-стрит главные страшилки сейчас — это отчеты по состоянию американской экономики, американский корпоративный долг, а также потрясения, связанные с отношениями между ЕС и Британией, и долговые динамики в Азии.

The Wall Street Journal: «Британская экономика не сможет вечно уклоняться от Brexit'а» (U.K. Economy Can’t Avoid Brexit Forever). Приличный рост ВВП Британии в третьем квартале — это хорошо. Но неопределенность, связанная с перспективой ее выхода из ЕС, по-прежнему обременяет рынки.

«Бельгия справилась с тупиковой ситуацией по торговой сделке между ЕС и Канадой» (Belgium Breaks Deadlock Over EU-Canada Trade Deal). Бельгия заявила, что готова принять соглашение. Таким образом завершилась напряженная ситуация, грозившая подорвать торговую повестку ЕС.