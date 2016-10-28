Президент Российской академии наук Владимир Фортов заявил, что письмо российских академиков в поддержку требования лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского не отражает официальной позиции РАН. Авторы письма, конечно, и не претендовали на то, чтобы говорить от имени Академии: подписантов 24, а академиков более 2 тысяч.

Ситуация интересна тем, как внутри научного сообщества выстраиваются коалиции за возвращение «статуса» степеням кандидата и доктора наук и за сохранение сложившейся ситуации, когда их используют не только ученые, но и сильные мира сего.

И тут еще большой вопрос, выиграет или проиграет научное сообщество от того, что государственные служащие хотят быть похожими на его членов.