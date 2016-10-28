Видео дня. Трамп заклеймил Pussy Riot

Феминистская панк-группа Pussy Riot выпустила клип на английском языке, в котором показала свое видение будущего США в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. В клипе Надежда Толоконникова, лидер группы, сыграла как самого республиканского кандидата, так и всех его предполагаемых жертв.

В интервью журналу Еsquire Толоконникова сообщила, что не может понять, как американки собираются голосовать за Дональда Трампа после его провокационных женоненавистнических заявлений.

«Политики должны служить людям. Система, позволившая Трампу выдвинуть свою кандидатуру на выборы, ужасна. Я не понимаю, как кто-то может относиться к нему серьезно после того, что он успел наговорить. И все же есть люди, которые действительно хотят голосовать за него», — заявила Толоконникова. Лидер Pussy Riot назвала Трампа женоненавистнической свиньей.

Толоконникова также призвала голосовать за Хиллари Клинтон просто потому, что та является антитезой Трампу и его «патриархальному женоненавистничеству».

Надежда Толоконникова стала всемирно известна после проведения панк-молебна в Храме Христа-спасителя в Москве 21 февраля 2012 года. Четверо феминисток надеялись «разбудить внимание общества» и в этом преуспели — их акция вызвала большой общественный резонанс.

Она была приговорена Хамовническим судом Москвы к двум годам лишения свободы. После освобождения Толоконникова заявила, что займется правозащитнической и общественной деятельностью.