Эксперт: Безусловное лидерство в отрасли реакторов типа ВВЭР-1200 обеспечит России постоянный и достаточно серьезный источник дохода

Инновационный энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+» - шестой блок Нововоронежской АЭС - был выведен на 100% мощности. Как сообщили в концерне «Росэнергоатом», энергоблок №6 Нововоронежской АЭС обеспечивает максимально высокий уровень безопасности во время эксплуатации и полностью соответствует всем постфукусимским требованиям МАГАТЭ. Главная его особенность – сочетание активных и пассивных систем безопасности, которые не требуют вмешательства персонала АЭС. В частности, на блоке применяются не имеющие аналогов в мире система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Технология реакторов типа ВВЭР-1200 разработана уже достаточно давно, однако она продолжает развиваться и улучшаться. Относительно недавно в РФ в эксплуатацию был введен энергоблок поколения «3+» - абсолютно уникальная разработка, которая на текущий момент не имеет зарубежных аналогов. Речь идет о реакторе Нововоронежской АЭС, который вышел на 100% своей мощности.

По многим критериям новый реактор является инновационным: использование активных и пассивных систем безопасности полностью соответствует требованиям, которые возникли после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.

Для российской энергетики это событие имеет высокую степень значимости: во-первых, с точки зрения теории разработки новых реакторов российские специалисты получили грандиозный опыт, который они смогут использовать в дальнейших исследованиях и создании как новых поколений реакторов ВВЭР, так и в новейших разработках.

Во-вторых, с точки зрения конкурентного уровня и зарубежных аналогов РФ сейчас получает просто невероятные козыри. Количество иностранных контрактов Росатома растет, и речь идет не только о Европе, но и о регионах Ближнего Востока, а также Юго-Восточной Азии. Безусловное лидерство в такой важной отрасли обеспечит России постоянный и достаточно серьезный источник дохода.