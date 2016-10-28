Видео дня. Вскрытие Гроба Господня в Иерусалиме

В Иерусалиме вскрыли предполагаемый Гроб Господень - место погребения Иисуса Христа. Археологи подняли мраморную плиту, которая была установлена еще в 1555 году.

По Евангелию, тело Иисуса Христа после распятия было помещено в погребальную пещеру, высеченную в горе. На третий день, согласно христианскому вероучению, Христос воскрес.

В IV веке мать римского императора Константина I Елена, впоследствии канонизированная за деятельность по распространению христианства, организовала раскопки на Голгофе, где и был распят Христос. Считается, что результатом изысканий стало обнаружение креста - орудия казни Христа.

В Русской православной церкви прокомментировали вскрытие Гроба Господня, выразив, в целом, положительное отношение к работе археологов. Заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) напомнил об изысканиях святой Елены и отметил, что нельзя запретить людям желать узнать, что представляла собой могила Иисуса Христа.