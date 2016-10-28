Росатом получил премию года в области конкурентных закупок

Подведены итоги премии «Лидер конкурентных закупок» - главного профессионального конкурса для российских компаний-заказчиков и поставщиков. В этом году на победу в 9 номинациях претендовало 244 компании, проекты которых оценивали 42 независимых эксперта. Об этом сообщается на сайте премии.

Компанией года в области конкурентных закупок и обладателем Гран-При премии стала Госкорпорация «Росатом», которая представила сразу три проекта и получила самые высокие оценки общественного совета конкурса. Компания реализовала единую отраслевая систему закупок, в рамках которой все предприятия отрасли проводят закупки по одинаковым правилам. В настоящий момент «Росатом» внедряет категорийное управление закупками, которое подразумевает их укрупнение и централизацию. Это позволяет корпорации получать дополнительный эффект и многомиллиардную экономию. Кроме того, компания стремится сократить время на закупки простой продукции и создает для этого электронный магазин.

«Повышая эффективность закупок российских компаний, мы двигаем нашу экономику вперед, - рассказал Александр Бойко, председатель Общественного совета премии, председатель совета директоров компании B2B-Center. - Это прекрасно видно на примере номинантов премии. С каждым годом их становится все больше, проекты становятся сложнее и интереснее, с реальными достижениями приходят компании из новых отраслей. Если раньше основная борьбы шла между энергетическими и промышленными холдингами, то сейчас серьезную конкуренцию им составляют игроки рынков телекоммуникаций и ритейла. Награждение победителей позволяет ежегодно повышать профессиональную планку, которая становится ориентиром для всего бизнеса».

Компания года в области конкурентных закупок

Госкорпорация «Росатом».

Победители в номинациях для заказчиков

«Экономическая эффективность закупочных операций» - ПАО «Мегафон».

«Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности» - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Башкирская электросетевая компания».

«Лучшая система работы с поставщиками» - ПАО МГТС, ООО «Техкомпания Хуавей».

Победители в персональных номинациях

«Профессионал конкурентных закупок» - Валерий Шоржин, вице-президент по закупкам и административным вопросам ПАО «МТС».

«За лучшее освещение закупочной деятельности в СМИ» - Софья Окунь, корреспондент ИД «Коммерсантъ».

Победители в номинациях для поставщиков

Поставщик года - АО «Электромаш».

Лучший поставщик в категории «Малый и средний бизнес» - ООО «Коско».

Победители в специальных номинациях

«За модернизацию закупочной деятельности в ритейле» - Розничная сеть «Магнит».

«За унификацию закупочной деятельности в производственном холдинге» - ООО «Стан».

Победители премии «Лидер конкурентных закупок» были определены по результатам голосования членов общественного совета конкурса. В этом году в него вошло 42 независимых эксперта: представители профессиональных объединений, руководители закупочных подразделений крупнейших компаний страны, признанные на рынке специалисты. Ежегодная премия присуждается за реализацию ярких и значимых проектов в сфере корпоративных закупок и продаж.