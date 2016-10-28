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28 октября 2016, 19:14
Башкирия Приморье Рязанская область Санкт-Петербург Томская область Тульская область
Илья Карпюк

#Россия 28.10. Главное

Эскиз памятной доски А.В.Колчаку
Эскиз памятной доски А.В.Колчаку
http://navkolo.me/

Новость дня

Церемония открытия памятной доски Александру Колчаку в Петербурге назначена на 16 ноября. «Мы получили все необходимые согласования, включая перекрытие улицы. Открытие запланировано на день рождения Александра Васильевича, 16 ноября», — сообщили в историческом центре «Белое дело», который выступил инициатором установки.

Ранее открытие памятной доски Колчаку в Петербурге неоднократно переносилось по техническим причинам. Теперь губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

Антиновость дня

Житель Приморья в пятницу через официальный сайт «Надальнийвосток.рф» зарегистрировал участок земли на территории Лазовского заповедника. По данным пресс-службы заповедника, сейчас любой желающий может регистрировать заявки на земли, входящие в состав особо охраняемых природных территорий.

«Претендовать на участки в заповедниках сегодня доступно всем желающим. Земли, которые не могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом N119-ФЗ, на карте системы обозначены серым цветом. Однако почему-то территории почти всех ООПТ федерального значения в Приморье серым не окрашены, а такого же цвета, как и все свободные земли, на которых можно выбрать бесплатный гектар», — говорится в сообщении заповедника.

Непонятная новость дня

Власти Башкирии совместно с компетентными органами изучают информацию о невыплате заработной платы вахтовикам из республики на Ямале после размещения ими видеобращения в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики в четверг. «Ситуация затруднена тем, что в ролике не указаны контактные данные пострадавших граждан», — отмечено в сообщении.

 
Ямал. Вахтовый поселок. / vgosti.net

В четверг было опубликовано видеообращение мужчин, которые по их словам, находятся на заработках на Ямале. Герои видеоролика сообщают, что работодатель более трех месяцев не выплачивает им зарплату.

Ассорти

В Рязани в пятницу начинаются первые выплаты за утрату имущества гражданам при взрыве бытового газа в доме №4 по 1-му Осеннему переулку, сообщает пресс-служба аппарата регионального правительства.

Выплаты будут производиться на основании составленных актов. «По мере составления актов на предмет уточнения ущерба выплаты будут продолжаться. Их сумма будет зависеть от степени понесенного ущерба», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу начинается выплата компенсаций родственникам погибших. Выплаты людям, получившим травмы, начнутся в субботу. Они будут производиться на основании медицинских заключений.

* * *

Тульская областная дума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за отсутствие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба облдумы.

Теперь за отсутствие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами предусмотрены штрафные санкции: для населения - от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.

* * *

Наложение ограничения на пользование охотничьими билетом и оружием будет эффективной мерой по погашению долгов по алиментам в Томской области, считает глава УФССП по региону Владислав Скорик.

 
Охотники с добычей. / turantv.kz

«Хотелось бы получить право на наложение ограничения на получение охотничьего билета и регистрацию оружия для должников. Если человек имеет возможность купить ружье, получить лицензию и выехать на охоту, то возникает вопрос, почему он не погасил долг», — сказал Скорик.

«У нас 17 районов, кругом тайга, поэтому для нашего региона наложение ограничения на получение охотничьего билета было бы актуально. В любом случае необходима инициатива и дальнейший мониторинг эффективности меры», — пояснил он.

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