Лекция Татьяны Сабуровой о «другой» жизни народников в России. Видео

«Полит.ру» публикует видеозапись выступления историка, профессора Омского государственного педагогического университета, приглашенного профессора в Индианском университете, главного научного сотрудника Института гуманитарных историко-теоретических исследований НИУ ВШЭ Татьяны Сабуровой. Беседа на тему «"Другая" жизнь народников в России: как революционеры становились фотографами, журналистами и страховыми агентами» состоялась 6 октября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла "Публичные лекции "Полит.ру"".

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.