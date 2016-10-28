Директор Ростовской АЭС: Проект, по которому строится четвёртый энергоблок АЭС – один из самых надежных

27 октября 2016 г. жители Волгодонска обсудили материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока №4. Ранее, 30 июня, горожане ознакомились с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) энергоблока № 4 и внесли замечания и предложения в документ.

Андрей Сальников, директор Ростовской АЭС:



Проект, по которому построены три ростовских энергоблока и строится четвёртый, – один из самых надежных. На каждый энергоблок предусмотрены 3 независимых канала систем безопасности, при этом каждый канал может выполнить функции всей системы. Они включаются в работу автоматически при нарушениях нормальной эксплуатации. Кроме того, на каждом блоке предусмотрены 4 барьера безопасности и 5 уровней глубокоэшелонированной защиты.

Проект Ростовской АЭС выполнен таким образом, что радиационное воздействие на население и окружающую среду при длительной эксплуатации необнаружимо и не превышает фоновых значений, а при эксплуатационных отклонениях не приводит к превышению установленных доз облучения населения. Радиационная безопасность населения и окружающей среды при эксплуатации станции надёжно обеспечена в соответствии с требованиями российских и международных норм и правил.

Блоки с реактором типа ВВЭР-1000 отлично зарекомендовали себя в работе. Это крепкие «рабочие лошадки» - эффективные, надёжные и безопасные. Неслучайно за рубежом проявляют такой интерес к строительству АЭС данного типа.

Конечно, основные вопросы, поступающие от населения, касаются темы безопасности. После событий на АЭС Фукусима это вполне объяснимо. Для предотвращения возникновения событий, аналогичных тем, что произошли на японской атомной станции, разработаны мероприятия по доработке и оснащению как оборудования, так и конструкционных элементов зданий АЭС. Эти мероприятия позволяют выполнить управление процессами при нештатной ситуации, сопровождающейся полным обесточиванием АЭС, и обеспечить целостность физических барьеров безопасности на пути распространения радиоактивных веществ в окружающую среду. На станцию поставлены дополнительное оборудование и спецтехника.

У безопасности нет конечной точки - эти улучшения бесконечны. Поэтому мы постоянно проводим противоаварийные тренировки, направленные на отработку действий во всех возможных нештатных ситуациях, в том числе и аналогичной той, которая произошла на АЭС Фукусима.