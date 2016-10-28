Специалист АО «НИАЭП»: Проект энергоблока № 4 характеризуется как экологически безопасный как для персонала и населения, так и для окружающего мира





27 октября 2016 г. жители Волгодонска обсудили материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока №4. Ранее, 30 июня, горожане ознакомились с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) энергоблока № 4 и внесли замечания и предложения в документ.

Соколов Николай Георгиевич, главный специалист технического отдела АО «НИАЭП»:

В представленных материалах обоснования лицензии основной раздел посвящен оценке воздействия на окружающую среду будущего энергоблока атомной станции, в котором учтены предложения и замечания, высказанные в ходе рассмотрения предварительных материалов ОВОС.

Проект энергоблока № 4 Ростовской АЭС разработан таким образом, что прогнозируемое радиационное воздействие на население и окружающую среду при нормальной длительной эксплуатации практически не обнаружимо и не будет превышать фоновых значений, а при эксплуатационных нарушениях не будет приводить к превышению установленных доз облучения населения.

В целом будущий объект характеризуется как экологически безопасный как для персонала и населения, так и для окружающего животного и растительного мира.

Материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС соответствуют требованиям современных российских и отраслевых нормативных документов и могут быть представлены на государственную экологическую экспертизу.