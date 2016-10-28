Министр промышленности и энергетики Ростовской области: Атомная энергетика – это прочный фундамент экономического развития области и всего южного региона

27 октября 2016 г. жители Волгодонска обсудили материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока №4. Ранее, 30 июня, горожане ознакомились с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) энергоблока № 4 и внесли замечания и предложения в документ.

Тихонов Михаил Михайлович, министр промышленности и энергетики Ростовской области:

Необходимость увеличения атомной генерации в динамично развивающемся Южном федеральном округе остается. Несмотря на энергоизбыточность Ростовской области, Юг России является энергодефицитным - сегодня востребован каждый киловатт.

Атомная энергетика – это прочный фундамент экономического развития Ростовской области и всего южного региона. Значение Ростовской АЭС для экономики нашего региона и всего юга России невозможно переоценить. В прошлом году индекс промышленного производства в Ростовской области составил 154,6 процента. По этому показателю мы первые в России. Экономика развивается, и рост производства требует роста энергетических мощностей.

Кроме того, в соответствии с подписанным Соглашением между Росатомом и правительством Ростовской области за счет консолидированной группы налогоплательщиков атомной отрасли в 2012 году бюджет области получил прирост налоговых платежей в размере 2 млрд рублей, в последующие годы – от 3 до 4,5 млрд рублей.

В этом году в Ростовской области был сформирован кластер атомного машиностроения. В него вошли 17 организаций: пять крупных производственных компаний, шесть предприятий малого и среднего бизнеса, некоммерческое партнёрство «Союз промышленников и предпринимателей города Волгодонск», два вуза, одно училище и банковские структуры. Очевидно, что формирование и развитие таких объединений на территории Ростовской области стало возможным благодаря тому, что в нашем регионе работает и продолжает строиться Ростовская АЭС.

Безусловно, приоритетными для атомщиков должны быть только разрешенные, уверенные и выверенные действия в вопросах обеспечения безопасности. 15-летний опыт эксплуатации Ростовской АЭС подтверждает, что это действительно так.