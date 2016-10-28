Топ новостей 28 октября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга одобрения президента и правительства, академики РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени, появились сообщения об обсуждении в России введения пособия по бедности.
Рейтинг Путина вырос до 81,8%
По данным проведенного опроса, рейтинг одобрения российского президента вырос с 78,7 до 81,8%. Также улучшилась оценка работы правительства РФ — с 53,6 до 58,3%. Наибольшим одобрением в рейтинге институтов власти пользуются Вооруженные Силы РФ — 83,5% участников опроса позитивно оценили их действия. Второе место занимает Русская православная церковь, одобренная 70,4% опрошенных, третье — СМИ, набравшие 60,5%.
Академики РАН потребовали лишить Мединского ученой степени
24 известных российских академика поддержали требование лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени: «Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир».
Глава РАН с Мединским решил не ссориться https://t.co/WemwLtj6tH Говорит, что письмо «Клуба 1 июля» — их личное дело— Открытая Россия (@openrussia_org) 28 октября 2016 г.
Учёные назвали Мединского земляным червяком.— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 28 октября 2016 г.
Владимир Ростиславович Мединский — это реинкарнация Трофима Денисовича Лысенко. Только тот был фантаст в биологии, а этот — в истории.— Роза Моисеевна (@ANAKOYHER) 28 октября 2016 г.
Голодец опровергла обсуждение в правительстве введения пособия для бедных
Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что правительство не обсуждает идею введения пособия для бедных. Ранее заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о том, что в Минфине рассматривают возможность введения нового вида социального пособия.
Минфин предложил ввести в России пособие по бедностиhttps://t.co/ifrLn6yulO pic.twitter.com/JEw3Kcg1Wc— Лентач (@oldLentach) 28 октября 2016 г.
- Тут Вам начислили пособие по бедности, но у Вас за прошлый год долг по налогу на тунеядство..— Нянь&Репетитор (@OVCIOM) 28 октября 2016 г.
Роскосмос пригрозил отказаться от поставок ракет Франции из-за дела ЮКОСа
Роскосмос пригрозил французскому оператору космических стартов Arianespace отказом от поставок ракет «Союз» в случае невыплаты 300 млн евро, которые были заблокированы судом по делу ЮКОСа: «Мы не получаем денег, которые Arianespace должна за нашу работу. Нет денег — нет товара. Мы не можем работать бесплатно. Поэтому мы не будем ничего поставлять».
В РПЦ одобрили вскрытие гробницы Христа в интересах истории
Русская православная церковь (РПЦ) одобрила исследование гробницы Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Проводимые научные работы помогут установить новые исторические детали, заявил заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).
Трамп предложил отменить выборы и объявить его президентом США
Кандидат на пост президента США республиканец Дональд Трамп предложил отменить выборы и сделать его американским президентом без голосования.
Суд заключил екатеринбургского ловца покемонов под арест
Екатеринбургский суд арестовал на два месяца видеоблогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в храме. Решение об ужесточении меры пресечения было принято в связи с тем, что во время домашнего ареста к Соколовскому приезжала девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Кроме того, было установлено, что он пользовался интернетом.
Странно, что нет спецназа с «Винторезами» https://t.co/z2eLoFxREX— Самый Быстрый Слон (@FastSlon) 28 октября 2016 г.
Ловишь покемонов—сидишь в СИЗО— Сталингулаг (@StalinGulag) 28 октября 2016 г.
Выводишь миллиарды из церковного банка—бог прощает, своим же люди, товарищи майор, я же твою дочь крестил
В Кремле отказались комментировать призывы запретить Хэллоуин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет обращать внимания на письма в Генпрокуратуру РФ с просьбой запретить празднование Хэллоуина в России. 28 октября вятский юрист Ярослав Михайлов заявил, что празднование Дня всех святых, или Хэллоуина, является грубым нарушением законодательства РФ, в частности, закона «О миссионерской деятельности» и подал соответствующие заявления в Генпрокуратуру и прокуратуру Кировской области.
Хэллоуин впервые пытаются запретить на основании закона: в "пакете Яровой" нашли подходящую поправку https://t.co/ax7Fqrsgfq pic.twitter.com/G933g4w5SS— Лентач (@oldLentach) 28 октября 2016 г.
Хэллоуин - это западные сатанинские забавы. Они от лукавого и мы их у себя тут проводить не позволим!— Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) 27 октября 2016 г.
Я объявляю Хэллоуину войну!— Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) 27 октября 2016 г.
Уже поговорил сегодня с нужными людьми. Если не в этом, то в следующем году его отменят!
Песков оставил без комментариев отказ Хирурга извиниться перед Райкиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев отказ лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирург) извиниться перед художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным: «Никак я не хочу это комментировать. Я считаю, что было сказано все, что должно было быть сказано. Все остальное — это уже тема для схоластики на круглых столах и так далее».
О Райкине, троллях, российском флаге и коктейле Молотова. Вчерашнее «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем: https://t.co/1vRMBna9uZ pic.twitter.com/hEQgRjz2rL— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 28 октября 2016 г.
Читатели «Полит.ру» не поверили в путинскую оттепель
В последних высказываниях Владимира Путина многие находят признаки оттепели. В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своими мыслями на этот счет.
Большинство респондентов полагают, что от президента можно ожидать дальнейшего закручивания гаек. При этом ни один участник опроса безоговорочно не поверил в явную смену тактики.