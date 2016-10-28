Топ новостей 28 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга одобрения президента и правительства, академики РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени, появились сообщения об обсуждении в России введения пособия по бедности.

В.Путин и щука. / kremlin.ru

По данным проведенного опроса, рейтинг одобрения российского президента вырос с 78,7 до 81,8%. Также улучшилась оценка работы правительства РФ — с 53,6 до 58,3%. Наибольшим одобрением в рейтинге институтов власти пользуются Вооруженные Силы РФ — 83,5% участников опроса позитивно оценили их действия. Второе место занимает Русская православная церковь, одобренная 70,4% опрошенных, третье — СМИ, набравшие 60,5%.

В.Мединский, министр. / kremlin.ru

24 известных российских академика поддержали требование лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени: «Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир».

Глава РАН с Мединским решил не ссориться https://t.co/WemwLtj6tH Говорит, что письмо «Клуба 1 июля» — их личное дело — Открытая Россия (@openrussia_org) 28 октября 2016 г.

Учёные назвали Мединского земляным червяком. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 28 октября 2016 г.

Владимир Ростиславович Мединский — это реинкарнация Трофима Денисовича Лысенко. Только тот был фантаст в биологии, а этот — в истории. — Роза Моисеевна (@ANAKOYHER) 28 октября 2016 г.

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что правительство не обсуждает идею введения пособия для бедных. Ранее заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о том, что в Минфине рассматривают возможность введения нового вида социального пособия.

- Тут Вам начислили пособие по бедности, но у Вас за прошлый год долг по налогу на тунеядство.. — Нянь&Репетитор (@OVCIOM) 28 октября 2016 г.

Ракета "Союз" прибывшая на космодром во Французской Гвиане. / osiktakan.ru

Роскосмос пригрозил французскому оператору космических стартов Arianespace отказом от поставок ракет «Союз» в случае невыплаты 300 млн евро, которые были заблокированы судом по делу ЮКОСа: «Мы не получаем денег, которые Arianespace должна за нашу работу. Нет денег — нет товара. Мы не можем работать бесплатно. Поэтому мы не будем ничего поставлять».

Русская православная церковь (РПЦ) одобрила исследование гробницы Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Проводимые научные работы помогут установить новые исторические детали, заявил заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Кандидат на пост президента США республиканец Дональд Трамп предложил отменить выборы и сделать его американским президентом без голосования.

Екатеринбургский суд арестовал на два месяца видеоблогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в храме. Решение об ужесточении меры пресечения было принято в связи с тем, что во время домашнего ареста к Соколовскому приезжала девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Кроме того, было установлено, что он пользовался интернетом.

Странно, что нет спецназа с «Винторезами» https://t.co/z2eLoFxREX — Самый Быстрый Слон (@FastSlon) 28 октября 2016 г.

Ловишь покемонов—сидишь в СИЗО



Выводишь миллиарды из церковного банка—бог прощает, своим же люди, товарищи майор, я же твою дочь крестил — Сталингулаг (@StalinGulag) 28 октября 2016 г.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет обращать внимания на письма в Генпрокуратуру РФ с просьбой запретить празднование Хэллоуина в России. 28 октября вятский юрист Ярослав Михайлов заявил, что празднование Дня всех святых, или Хэллоуина, является грубым нарушением законодательства РФ, в частности, закона «О миссионерской деятельности» и подал соответствующие заявления в Генпрокуратуру и прокуратуру Кировской области.

Хэллоуин впервые пытаются запретить на основании закона: в "пакете Яровой" нашли подходящую поправку https://t.co/ax7Fqrsgfq pic.twitter.com/G933g4w5SS — Лентач (@oldLentach) 28 октября 2016 г.

Хэллоуин - это западные сатанинские забавы. Они от лукавого и мы их у себя тут проводить не позволим! — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) 27 октября 2016 г.

Я объявляю Хэллоуину войну!

Уже поговорил сегодня с нужными людьми. Если не в этом, то в следующем году его отменят! — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) 27 октября 2016 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев отказ лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирург) извиниться перед художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным: «Никак я не хочу это комментировать. Я считаю, что было сказано все, что должно было быть сказано. Все остальное — это уже тема для схоластики на круглых столах и так далее».

О Райкине, троллях, российском флаге и коктейле Молотова. Вчерашнее «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем: https://t.co/1vRMBna9uZ pic.twitter.com/hEQgRjz2rL — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 28 октября 2016 г.