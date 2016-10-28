«Чувствительный» во всех отношениях

Компания Apple презентовала на мероприятии в Купертино новый MacBook Pro с дополнительным экраном в верхней части клавиатуры. В этот раз было решено не обновлять линейку обычных макбуков вовсе. Вместо этого Apple представила целых три лэптопа: два 13-дюймовых и один 15-дюймовый MacBook Pro.

Главным отличием новинок является расположенный над клавиатурой дополнительный OLED-дисплей, получивший название Touch Bar. С помощью этой сенсорной панели пользователи могут быстро переключаться между элементами управления системой и различными приложениями.

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На ТouchBar можно выводить смайлики, ссылки на закладки в браузере и другую информацию, к которой нужен быстрый доступ. Функциональные клавиши, которые раньше находились над рядом цифровых клавиш, в новом MacBook Pro отсутствуют.

Кроме того, на новом MacBook Pro имеется датчик Touch ID, распознающий отпечатки пальцев, прежде данная функция была доступна только на iPad и iPhone. Touch ID, в частности, позволяет пользователю удостоверять свою личность, чтобы совершать покупки онлайн.

Кадр: YouTube

13-дюймовая версия является самой легкой и компактной из всех моделей MacBook, ее масса составляет 1,37 кг, а толщина корпуса — 1,49 см. По совокупности габаритов устройство меньше самого компактного из предшественников на 23% и легче на 230 граммов. Прежде ни один MacBook не был тоньше 1,8 см. Толщина корпуса MacBook с 15-дюймовым дисплеем составляет 1,55 см, масса — 1,83 кг.

Кадр: YouTube

Новые MacBook Pro оснащены процессорами Intel Core i5 и i7, накопителями емкостью от 256 гигабайт до 2 терабайт, а также оперативной памятью объемом 8 или 16 гигабайт. В устройствах также предусмотрено до четырех портов Thunderbold 3 — в зависимости от комплектации.

Отдельного внимания заслуживают графическая карта Radeon Pro, созданная на основе архитектуры AMD Polaris. Ее пропускная способность составляет 80 гигабит в секунду. В MacBook Pro будут устанавливаться карты Radeon 450 2 ГБ, Radeon 455 2 ГБ и Radeon 460 4 ГБ. Мощность новых карт увеличена примерно на 130 процентов за счет внедрения ускорителей.

Кадр: YouTube

Что касается цены, то Apple, похоже, решила дать «прочувствовать» ее покупателю сполна. Младшая модель 13-дюймового MacBook Pro продается в России по цене 119990 рублей на официальном сайте Apple. Наиболее продвинутая модификация 15-дюймового ноутбука стоит 348990 рублей.

«Мы стараемся устанавливать доступные цены. Но повлиять на конечную стоимость можем не всегда, ведь от Mac покупатель ждет качество и производительность. В результате, ценник на инновационный продукт может получиться несколько выше, но лишь потому, что этот продукт того стоит», — пояснил столь высокие цены директор по маркетингу компании Apple Фил Шиллер.