Издание Washington Free Beacon, которое любит обсуждать вопросы национальной безопасности США, опубликовало материал о том, что китайские шпионы якобы похитили значительное количество секретных данных Пентагона. Автор ссылается на черновик доклада комиссии конгресса, наблюдающей за отношениями между Китаем и США в сфере экономики и безопасности. Копия документа к тексту не прилагается. Публикация финальной версии этого доклада, уточняет автор, планируется 16 ноября.

Материал сообщает, что, согласно этому документу, «в числе наиболее серьезных угроз китайские ухищрения по цифровой и человеческой инфильтрации в американские службы национальной безопасности». Деятельность китайской разведки в течение последних пятнадцати лет становилась всё более интенсивной. В частности, имели случаи внедрения в ФБР и Тихоокеанское командование вооружённых сил США.

Офицер армии США китайского происхождения обвиняемый в шпионаже / liensdechine.fr

В том же документе, по словам автора, содержится история о том, как в 2014 г. был признан виновным сотрудник Тихоокеанского командования, который передавал секретную информацию китаянке. Среди прочего, эта секретная информация касалась военных планов США и ядерного оружия. В частности, там был засекреченный доклад под названием «Стратегия министерства обороны по Китаю». Это далеко не единственный случай раскрытого китайского шпионажа за последнее время. В 2010 г. один высокопоставленный служащий Тихоокеанского командования передал Китаю секретный доклад по стратегии национальной обороны от 2008 г. В 2008 г. тоже имел место арест служащего, который передавал Китаю тайны. В «Википедии» есть большая статья, посвященная китайским шпионам в США.

Передававшаяся информация включает в себя планы и отчеты по операциям вооруженных сил США, а также описания оружейных технологий. Все это, отмечается в статье со ссылкой на документ, грозит подорвать национальную безопасность США. Также в черновике, пишет автор, говорится о многочисленных хакерских взломах почты людей из администрации президента. Еще мишенями для кибератак были такие сферы, как дипломатия и экономика. Помимо профессиональных шпионов, отмечается в тексте, китайское правительство собирают информацию от осведомленных «любителей», в том числе хакеров-патриотов и преступников.

В заключение автор напоминает, что несмотря на многочисленные сферы сотрудничества, отношения между Китаем и США становятся в последнее время всё более натянутыми. Одна из главных причин напряженности – противоречия из-за китайских притязаний в Южно-китайском море. Также Китай недоволен тем, что США продают оружие Тайваню и устанавливают системы ПРО в Южной Корее. У США к Китаю еще есть претензии из-за имевших место крупных кибератак.

Система ПРО США /Terminal High Altitude Area Defense

Американская пресса обычно оживленно обсуждает истории про хакеров и шпионов и их вмешательство в жизнь государства. Россия и Китай часто становятся героями таких историй. Однако в этом случае материал Free Beacon пока не дал импульса к обсуждениям в мейнстримных СМИ.