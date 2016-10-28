Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в последние недели все больше говорит о возможной фальсификации результатов на грядущих президентских выборах. Одни комментаторы усматривают в этом завуалированные расистские высказывания, которые даже можно расценивать как «подстрекательство». Другие считают, что этими репликами Трамп вызывает у избирателей политическую апатию. Между тем, британские СМИ заинтересовались вопросом о том, какова все-таки ситуация с честностью американских выборов.

BBC пытается разобраться с тем, насколько в правомерны утверждения Трампа. Наиболее громкое его заявление состоит в том, что подтасовка голосов происходит на массовом уровне. На самом деле он не одинок в своих подозрениях. Только треть республиканцев, согласно опросам, в большой степени уверены, что голоса считаются честно.

Тем не менее, исследования показывают, что масштабные подтасовки не очень распространены в США. Согласно одному из них (2014 г.), за период с 2000 по 2014 гг., по итогам анализа миллиарда голосов было выявлен только 31 случай голосования от чужого лица. Еще одно исследование, проводившееся в 2012 г., рассмотрело 2068 случаев, в которых было подозрение на фальсификацию, но из них только десять голосов оказались действительно поддельными. Таким образом, если фальсификация и есть, то не в том виде, в котором о ней говорит Трамп.

В частности, затруднительно многократное голосование, потому что это требует значительной координации в работе избирательных комиссий, а эта система в США децентрализована, потому что у каждого штата свои правила. Также слишком велико разнообразие идентификации избирателей, что тоже препятствует координированным массовым махинациям.

Голосование / pixabay.com

Еще одно утверждение Трампа состоит в том, что «мертвые души» всегда голосуют за демократов, а не за республиканцев. Здесь он ссылается на выборы 1982 г., когда в Чикаго 720 покойных избирателей дружно проголосовали за демократов. BBC со ссылкой на экспертов отмечает, что, действительно, мертвые души в США иногда голосуют, но число таких случаев пренебрежимо мало.

Guardian пишет, что заявления Трампа о том, что он может и не согласиться с результатами выборов, часто преподносятся как сенсация, а между тем, это далеко не единственный случай в США, когда кандидат подвергает сомнению честность избирательной системы и своих оппонентов. За последние 16 лет обвинения в махинациях с голосами возникали всё чаще как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Выборный процесс в целом становится всё более политизированным и вызывает всё больше недоверия.

Это проявляется и в результатах последних опросов, где примерно 40% респондентов считают, что Трамп прав, когда допускает возможность фальсификации. Скорее всего, такие настроения подкрепляются тем, что республиканцы уже более десяти лет бьют тревогу, говоря, что в выборах участвуют покойники, нелегальные иммигранты и иногда даже домашние животные.

В этом году к тревожным республиканцам примкнули сторонники Берни Сандерса, бывшего оппонента Хиллари Клинтон. Многие из них считают, что номинация Клинтон стала результатом махинаций демократов, которые не хотели номинировать Сандерса. Опасения не совсем безосновательны, отмечает Guardian, в том смысле, что история США не лишена эпизодов с настоящими фальсификациями. Значительная их часть приходится на эпоху сегрегации.

Б. Сандерс и Х. Клинтон / youtube.com

Вплоть до настоящего момента, подчеркивает Guardian, американская избирательная система многим наблюдателям в западном мире кажется аномалией из-за того, что в ней уже долгое время присутствуют (и не устраняются) проблемы, связанные с небезупречностью технологий для голосования, часто встречающейся бюрократической некомпетентностью, отсутствием единых стандартов (в США правила могут разниться не только по штатам, но даже и на уровне графств) и систематическим исключением из избирательного процесса более 6 млн. человек – осужденных преступников и бывших заключенных.